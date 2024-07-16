Елена Вяльбе: «В Европе все простые люди любят россиян и Россию. Ненависти, о которой говорят европейские политики, просто нет»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе рассказала об отношении иностранцев к россиянам в Европе.

«В Европе все простые люди любят россиян и Россию. Это известный факт! Всем известно и понятно, что ненависти, о которой говорят европейские политики, просто нет. К счастью, в моем окружении не было людей, переставших со мной общаться. Европейцы интересуются происходящим в России. Спрашивают: «Как дела?» и «Все ли спокойно?»

Если у кого-то из нас в стране что-то происходит, например трагедии, то люди пишут соболезнования. Мне про «Крокус» писали, а мы точно так же, когда в Китае были жуткие потопы, коллегам выражали поддержку.

Это нормальное явление, когда люди интересуются чем-то из жизни страны. Либо с чем-то поздравляют, либо соболезнуют. А так вопросы, основанные на стереотипах, мои друзья не задают мне», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

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31 комментарий
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Она "европейскими политиками" назвала российских?
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По-моему об этой ненависти говорят российские политики
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Интересно, а сама Вяльбе любит россиян?)
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Ответ Всё знаю
Интересно, а сама Вяльбе любит россиян?)
Только "правильных" россиян, которые поддерживают решения партии и вождя
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Ответ LeMax_rus
По-моему об этой ненависти говорят российские политики
У многих из них семьи живут в Европе, у много кого гражданство европейское. Все еще много европейской недвижимости. Так что не сильно она ошиблась )))
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Ответ Ебздрогыч
Только "правильных" россиян, которые поддерживают решения партии и вождя
Эххх, придётся жить без любви Вяльбе.
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При этом сама же Вяльбе не далее как 2.мая этого года утверждала: «Зачем приглашать норвежцев в Россию? Даже Клэбо оказался таким же русофобом, как и вся Норвегия» (с)
Интервью на этом же сайте, находится в пару кликов. У нее или Норвегия – не Европа, или ярко выраженный когнитивный диссонанс.
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Ответ Юрий Воронин
Опередил!
Гении мыслят одинаково)
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Странные у нас руководители. Сначала говорят о русофобии на всех уровнях, лицемерии европейцев и американцев, об их фальшивых улыбках и вопросах о делах. А потом оказывается, что они нормальные люди, не приверженцы ЛГБТ, не трансы, не гомики. Вот как можно быть такими двуличными? За что вас уважать? Ведёте себя как подлецы.
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В России все простые люди любят Сша и запад. Это известный факт! Всем известно и понятно, что ненависти, о которой говорят российские политики, просто нет.
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Ответ Вячеслав Соболевский
Она "европейскими политиками" назвала российских?
Опередил!
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Европейские подписчики Елены Безумной ?
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Предлагаю сбросить на Париж Елену Вяльбе, от этого сплошные плюсы:

во-первых, наш спортсмен патриотических взглядов таки попадет на Олимпийские игры, причем против желания МОК

во-вторых, сброс Вяльбе на Париж вызовет землетрясение, панику и возможно отмену Олимпийских игр.

в-третьих, Украина моментально капитулирует, потому что увидит, что Россия может сбросить на них кое-что похуже чем ФАБ-3000

в-четвертых, Вяльбе продемонстрирует свой патриотизм и любовь к Президенту на деле, а не на словах, а навыки переобуваться в воздухе помогут ей войти в парижский грунт не просто солдатиком, а с вращением по вертикали, что усилит поражающий эффект.
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вызывайте скорую
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Простые европейцы не смотрят олимпиаду, а только игры брикс остальные ползут на коленях
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пошла ты bober kurwa ,с любовью 😂
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О ненависти к россиянам говорят российские политики,а не европейские.
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Говорят наши политики а не европейские
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Конечно нет ненависти, ненависть только у вас, ко всему миру, кроме Китая, Ирана, Кореи сев., Белоруссии. По-моему все.
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Она Соловьева и остальных смотрела?
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слово "ненависть" - это из лексикона путинских
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Любили... Никто не любит, когда ему начинают угрожать
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Спрашивают: «Как дела?» и «Все ли спокойно?»

В смысле переживают на сколько еще км продвинулись и сколько населенных пунктов "освободили" на территории Украины?
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Отдыхал в прошлом году в Турции. Сплошная русская речь от пенсионеров, с детьми и внуками говорят на немецком. Как-то зашёл в лифт с ребенком , там те же пенсионеры от которых слышал русскую речь , они начали вслух сюсюкаться с ребенком на русском, я по-русски сказал им имя ребенка "ее зовут так-то".. Как же их покорежило... Сразу замолчали и лица перестали быть милыми.
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Что у нас в головах, постоянная думка какая-то, про то что любят нас или не любят нас где-то, люди на Земле заняты собой и до других им нет никакого дела в основном, если только ты не очень богатый сосед)
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