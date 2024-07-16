Елена Вяльбе: «В Европе все простые люди любят россиян и Россию. Ненависти, о которой говорят европейские политики, просто нет»
Елена Вяльбе рассказала об отношении иностранцев к россиянам в Европе.
«В Европе все простые люди любят россиян и Россию. Это известный факт! Всем известно и понятно, что ненависти, о которой говорят европейские политики, просто нет. К счастью, в моем окружении не было людей, переставших со мной общаться. Европейцы интересуются происходящим в России. Спрашивают: «Как дела?» и «Все ли спокойно?»
Если у кого-то из нас в стране что-то происходит, например трагедии, то люди пишут соболезнования. Мне про «Крокус» писали, а мы точно так же, когда в Китае были жуткие потопы, коллегам выражали поддержку.
Это нормальное явление, когда люди интересуются чем-то из жизни страны. Либо с чем-то поздравляют, либо соболезнуют. А так вопросы, основанные на стереотипах, мои друзья не задают мне», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
Интервью на этом же сайте, находится в пару кликов. У нее или Норвегия – не Европа, или ярко выраженный когнитивный диссонанс.
во-первых, наш спортсмен патриотических взглядов таки попадет на Олимпийские игры, причем против желания МОК
во-вторых, сброс Вяльбе на Париж вызовет землетрясение, панику и возможно отмену Олимпийских игр.
в-третьих, Украина моментально капитулирует, потому что увидит, что Россия может сбросить на них кое-что похуже чем ФАБ-3000
в-четвертых, Вяльбе продемонстрирует свой патриотизм и любовь к Президенту на деле, а не на словах, а навыки переобуваться в воздухе помогут ей войти в парижский грунт не просто солдатиком, а с вращением по вертикали, что усилит поражающий эффект.
В смысле переживают на сколько еще км продвинулись и сколько населенных пунктов "освободили" на территории Украины?