Елена Вяльбе: «В Европе все простые люди любят россиян и Россию. Ненависти, о которой говорят европейские политики, просто нет»

Елена Вяльбе рассказала об отношении иностранцев к россиянам в Европе.

«В Европе все простые люди любят россиян и Россию. Это известный факт! Всем известно и понятно, что ненависти, о которой говорят европейские политики, просто нет. К счастью, в моем окружении не было людей, переставших со мной общаться. Европейцы интересуются происходящим в России. Спрашивают: «Как дела?» и «Все ли спокойно?»

Если у кого-то из нас в стране что-то происходит, например трагедии, то люди пишут соболезнования. Мне про «Крокус» писали, а мы точно так же, когда в Китае были жуткие потопы, коллегам выражали поддержку.

Это нормальное явление, когда люди интересуются чем-то из жизни страны. Либо с чем-то поздравляют, либо соболезнуют. А так вопросы, основанные на стереотипах, мои друзья не задают мне», – рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.