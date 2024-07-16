FA рассмотрит назначение Гвардиолы в сборную Англии на случай его ухода из «Сити» в 2025-м. Карсли из сборной U21 может стать и. о. тренера

Пепа Гвардиолу могут пригласить в сборную Англии.

Сегодня пост главного тренера «трех львов» покинул Гарет Саутгейт.

Как сообщает The Independent, Футбольная ассоциация Англии рассмотрит вариант с приглашением в случае его ухода из « » по окончании сезона-2024/25. Ради этого FA может временно назначить другого специалиста на пост исполняющего обязанности главного тренера.

Англичане хотят найти тренера, «который понимает культуру национальной команды». Считается, что Гвардиола, работавший в Англии 8 лет, «идеально подходит под это описание».

Сейчас в «Манчестер Сити» бытует мнение, что Гвардиола может покинуть клуб по истечении срока нынешнего контракта. Вопрос о его будущем осложняется продолжающимся расследованием Премьер-лиги в отношении финансовых нарушений «горожан».

Проблемой для FA может стать тот факт, что испанский тренер может отложить решение относительно своего будущего до конца сезона. Если организация решит заручиться услугами Гвардиолы, исполняющим обязанности главного тренера до весны может стать , в данный момент возглавляющий сборную Англии U21. Его же могут оставить на этой должности на постоянной основе, если его работа будет успешной, а Пеп откажется возглавить английскую сборную.

Источники, знакомые с ситуацией, также отметили, что FA также готова дождаться истечения контракта главного тренера женской сборной Сарины Вигман, чтобы перевести ее в мужскую команду в 2025 году.

Одним из кандидатов, которых ассоциация хотела бы назначить уже сейчас, является Эдди Хау. « » намерен сохранить 46-летнего специалиста.