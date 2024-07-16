FA рассмотрит назначение Гвардиолы в сборную Англии на случай его ухода из «Сити» в 2025-м. Карсли из сборной U21 может стать и. о. тренера

Теги Ньюкасл Ли Карсли Манчестер Сити Сборная Англии по футболу сборная Англии U-21 премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии Эдди Хау Футбол

Пепа Гвардиолу могут пригласить в сборную Англии.

Сегодня пост главного тренера «трех львов» покинул Гарет Саутгейт.

Как сообщает The Independent, Футбольная ассоциация Англии рассмотрит вариант с приглашением Пепа Гвардиолы в случае его ухода из «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/25. Ради этого FA может временно назначить другого специалиста на пост исполняющего обязанности главного тренера.

Англичане хотят найти тренера, «который понимает культуру национальной команды». Считается, что Гвардиола, работавший в Англии 8 лет, «идеально подходит под это описание».

Сейчас в «Манчестер Сити» бытует мнение, что Гвардиола может покинуть клуб по истечении срока нынешнего контракта. Вопрос о его будущем осложняется продолжающимся расследованием Премьер-лиги в отношении финансовых нарушений «горожан».

Проблемой для FA может стать тот факт, что испанский тренер может отложить решение относительно своего будущего до конца сезона. Если организация решит заручиться услугами Гвардиолы, исполняющим обязанности главного тренера до весны может стать Ли Карсли, в данный момент возглавляющий сборную Англии U21. Его же могут оставить на этой должности на постоянной основе, если его работа будет успешной, а Пеп откажется возглавить английскую сборную.

Источники, знакомые с ситуацией, также отметили, что FA также готова дождаться истечения контракта главного тренера женской сборной Сарины Вигман, чтобы перевести ее в мужскую команду в 2025 году.

Одним из кандидатов, которых ассоциация хотела бы назначить уже сейчас, является Эдди Хау. «Ньюкасл» намерен сохранить 46-летнего специалиста.

30 комментариев
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Ответ Дмитрий Бабкин
А мне импонирует,когда главными назначают тренеров из молодежных сборных,вот если бы всегда так,думаю это лучше чем назначать физруков
Так Саутгейт с молодежки и пришел
+24
0
+24
А Гвардиола в курсе?
+13
0
+13
Ответ Men77
Так Саутгейт с молодежки и пришел
и добился относительного успеха
+8
0
+8
А мне импонирует,когда главными назначают тренеров из молодежных сборных,вот если бы всегда так,думаю это лучше чем назначать физруков
+9
-2
+7
Какая нафиг женщина гл.тренер мужской сборной ?
+10
-3
+7
Ответ Recruiter
Пеп плох в плей-офф; он постоянно мудрит с составом и тактикой, запутывая самого себя и игроков. Он прекрасен на дистанции с сыгранной командой, а не в скоротечном турнире, где многое может решить везение или судейская ошибка.
))) и куча кубков тому подтверждение. Хотя бы не влетал ведя 3-0 в счете
+2
0
+2
Ответ Алексей Супонинский
Какая нафиг женщина гл.тренер мужской сборной ?
Наоборот же может быть? И если она отлично в футболе разбирается
+1
0
+1
Ответ Валера, уходи!!!
интересно, как часто сугубо клубный тренер добивался успехов со сборной?
Мне кажется, ничего не выйдет, Пеп привык работать в долгую на дистанции, а тут нужно здесь и сейчас
+2
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+1
Как Пеп будет строить свою команду, там же нельзя взять чемодан денег и купить нужного под его стиль игрока?
Ему нужен Родри, Бускетс, Алонсо, а будет Майно... И так по многим позициям. Сомневаюсь, что у Пепа получится с таким раскладом что-то внятное создать.
+1
0
+1
Пеп плох в плей-офф; он постоянно мудрит с составом и тактикой, запутывая самого себя и игроков. Он прекрасен на дистанции с сыгранной командой, а не в скоротечном турнире, где многое может решить везение или судейская ошибка.
+2
-1
+1
Ответ Валера, уходи!!!
интересно, как часто сугубо клубный тренер добивался успехов со сборной?
...что такое сугубо? В основном, они и тренируют сборные, после клубов. Саутгейт - исключение из правил.
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Как бы хотелось на это посмотреть! Неплохую атакующую машину привез бы на ЧМ 26!
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Ответ Дмитрий Бабкин
А мне импонирует,когда главными назначают тренеров из молодежных сборных,вот если бы всегда так,думаю это лучше чем назначать физруков
Почему он физрук? Он просто Англичанин. англ тренеры это неликвид.
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интересно, как часто сугубо клубный тренер добивался успехов со сборной?
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Осталась самая малость - уговорить Пепа.
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Ответ Валера, уходи!!!
интересно, как часто сугубо клубный тренер добивался успехов со сборной?
Дель Боске, Хиддинк. Если брать средний уровень, то можно Черчесова вспомнить - чемпион Венгрии и Польше, играл в 1/4 ЧМ
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Ответ Валера, уходи!!!
в основном тренируют, но много ли успешных клубных тренеров что-то выигрывали со сборной?
Первым делом сразу Дель Боске в памяти всплывает.
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Ответ Chelsea`s Lev
...что такое сугубо? В основном, они и тренируют сборные, после клубов. Саутгейт - исключение из правил.
в основном тренируют, но много ли успешных клубных тренеров что-то выигрывали со сборной?
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Ответ Chelsea`s Lev
...что такое сугубо? В основном, они и тренируют сборные, после клубов. Саутгейт - исключение из правил.
То-то Пеп будет рад пойти работать на тех кто на него так тянет. Хотят Пепа придётся свернуть свою лавочку полностью
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С башней все в порядке? Они хотят в сборную, где в среднем сборы длятся не более двух недель 3-4 раза в год назначить тренера с вероятно самым сложным футболом на данный момент, которому нужна уйма времени и подходящие игроки?
Это даже звучит абсурдно.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Как бы хотелось на это посмотреть! Неплохую атакующую машину привез бы на ЧМ 26!
Родри, Кевин Де Брейне туда не купить
англ афро бруски это смешно)
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Ответ Этот Райола хочет денег
Как бы хотелось на это посмотреть! Неплохую атакующую машину привез бы на ЧМ 26!
Тики кака машина?😂😂😂
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А зачем это нужно Пепу ? ?
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Ответ Алексей Супонинский
Какая нафиг женщина гл.тренер мужской сборной ?
сериал "Домашнее поле"
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Надеюсь что Пеп откажется от такой чести.
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А чо, англ тренеров не найти? Никому не нужны англ тренерешки, зато пользоваться испанцами и ко, первые, потом говоря "КАК АПЛ КРУТА"
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