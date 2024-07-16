Роднина о россиянах на Олимпиаде: «Если эти ребята едут, то по большому счету они герои»

Теги Ирина Роднина Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Лейк-Плэсид-1980 Политика Р-Спорт Фигурное катание

Ирина Роднина назвала героями россиян, которые выступят на Олимпийских играх.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются в нейтральном статусе – на данный момент участие подтвердили 15 человек.

«Если наши ребята и девушки приняли такое решение, значит, они готовы к повышенному давлению на Олимпийских играх в Париже.

Прежде чем обсуждать или осуждать их, надо прочитать Олимпийскую хартию. А в ней написано, что если страна по политическим мотивам отказывается от участия в Олимпийских играх, то в двух следующих олимпийских циклах она не имеет права участвовать в Олимпиадах.

Мы пытаемся все-таки сохранить наше положение в олимпийском движении. Если эти ребята едут на Олимпиаду, то по большому счету они герои.

Даже когда мы выступали и с флагом, и с гимном, на нас оказывалось куда большее давление, чем на какого-либо спортсмена из другой страны. Всегда на лидеров и на крупные страны, которые достигают высоких результатов на Олимпийских играх, идет повышенное давление.

Я уже не говорю об Олимпиаде 1980 года и о том, что тогда с нами делали в Лейк-Плэсиде», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

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27 комментариев
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Ответ Никита Королёв
А в чем героизм то?Без флага и гимна не понятно кого представляют.
А Вы на работу тоже только с флагом и гимном ходите?
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Ответ Никита Королёв
А в чем героизм то?Без флага и гимна не понятно кого представляют.
То есть, человек, проживающий в России, тренирующийся в России, имеющий гражданство России никакого отношения к нашей стране для тебя и тебе подобных не имеет? Ясно-понятно.
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Ответ Иван Иванов
Герои - жопа с дырои.
автор комментария в трех словах рассказал о себе все)
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Сейчас герои, а в будущем-изгои?
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Этих "героев" не пустят на открытие даже в команде беженцев😁
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во - как...из Грязи в князи...тройная переобувка в прыжке...
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Чтоооо? (С)
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Ответ Никита Королёв
А зачем это сравнивать с работой?
А чем является профессиональный спорт?
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Ответ Галина Ратникова
Этих "героев" не пустят на открытие даже в команде беженцев😁
Открытие это не соревнование и на эту показуху нечего идти.
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Она же вроде против была зимой?
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Героев России им еще раздайте.
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Страна сплошных героев
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Странно, когда героев для нас выбирает МОК.
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Ответ Алина Бель
автор комментария в трех словах рассказал о себе все)
Талант!
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Ответ Дмитрий Турецкий
Сейчас герои, а в будущем-изгои?
В будущем возьмите меня в сборную жить не на что .
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