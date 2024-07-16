Карякин о назначении сенатором: «Это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону»
Шахматист Сергей Карякин назвал волнительным назначение сенатором в Совфеде.
Ранее сообщалось, что кандидатура Карякина предложена от Крыма.
«Мне очень приятно и волнительно, потому что для меня это будет совершенно другая сфера деятельности. И в то же время это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону.
Это большая честь для меня, но и огромная ответственность. И возможность проявить себя в новой области работы.
Но о какой-то конкретике по направлениям моей будущей работы пока говорить рано», – сказал 34-летний гроссмейстер.
Карякин -участник матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2016-м. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира.
У нас в стране куча готовых кадров, ну для чего всю эту клоунаду устраивать...
P. S. Интересно, модератор пропустит коммент)