Карякин о назначении сенатором: «Это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону»

Шахматист Сергей Карякин назвал волнительным назначение сенатором в Совфеде.

Ранее сообщалось, что кандидатура Карякина предложена от Крыма.

«Мне очень приятно и волнительно, потому что для меня это будет совершенно другая сфера деятельности. И в то же время это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону.

Это большая честь для меня, но и огромная ответственность. И возможность проявить себя в новой области работы.

Но о какой-то конкретике по направлениям моей будущей работы пока говорить рано», – сказал 34-летний гроссмейстер.

Карякин -участник матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2016-м. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира.