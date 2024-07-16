Карякин о назначении сенатором: «Это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону»

Теги Сергей Карякин Политика Р-Спорт Шахматы

Шахматист Сергей Карякин назвал волнительным назначение сенатором в Совфеде.

Ранее сообщалось, что кандидатура Карякина предложена от Крыма.

«Мне очень приятно и волнительно, потому что для меня это будет совершенно другая сфера деятельности. И в то же время это шанс быть полезным крымчанам и принести пользу родному региону.

Это большая честь для меня, но и огромная ответственность. И возможность проявить себя в новой области работы.

Но о какой-то конкретике по направлениям моей будущей работы пока говорить рано», – сказал 34-летний гроссмейстер.

Карякин -участник матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2016-м. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира.

40 комментариев
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нализал )
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Я одного понять не могу - у нас каждый год выпускаются студенты факультетов госуправления, политики, в конце концов юрфака и эконома - почему сенаторами/депутатами становятся какие-то шахматисты, спортсмены, охранники?

У нас в стране куча готовых кадров, ну для чего всю эту клоунаду устраивать...
+41
-2
+39
Ответ mekafff
Я одного понять не могу - у нас каждый год выпускаются студенты факультетов госуправления, политики, в конце концов юрфака и эконома - почему сенаторами/депутатами становятся какие-то шахматисты, спортсмены, охранники? У нас в стране куча готовых кадров, ну для чего всю эту клоунаду устраивать...
Потому что если эти умные студенты придут к власти, они легко свергнут царя. А такие сенаторы как этот, смотрят в рот царю.
+38
-5
+33
Не свисти, приспособленец!
+25
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+22
Ответ mekafff
Я одного понять не могу - у нас каждый год выпускаются студенты факультетов госуправления, политики, в конце концов юрфака и эконома - почему сенаторами/депутатами становятся какие-то шахматисты, спортсмены, охранники? У нас в стране куча готовых кадров, ну для чего всю эту клоунаду устраивать...
При длительной несменяемости власти ключевым (а зачастую и единственным) критерием для оценки любого чиновника становится лояльность к этой самой власти.
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+14
Сразу видно шахматиста. Какой гамбит, пожертвовал совесть - получил кресло сенатора
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Ответ boiling water
нализал )
с его точки зрения это хороший ход, долго его готовил.
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чуть не блеванул
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Интересно, какую пользу он сможет принести не имея образования. В шахматы всех научит играть?
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Истину говорю вам: умение правильно двигать пешки совершенно не означает наличие какого-либо ума, кроме специфического шахматного, у правильно двигающего. Тем более не свидетельствует оно даже о мало-мальской человеческой порядочности. Тем, кто по недоразумению считает Серегу Карякина умным и приличным человеком, искренне советую почитать "Шахматную новеллу" одного из самых выдающихся писателей ХХ века Стефана Цвейга.
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Это просто совпадение
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Да-да, мы поняли, конечно!
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Ответ boiling water
нализал )
Можно сказать допизделся(в хорошем смысле слова) до кресла.

P. S. Интересно, модератор пропустит коммент)
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Ответ SergScouser
При длительной несменяемости власти ключевым (а зачастую и единственным) критерием для оценки любого чиновника становится лояльность к этой самой власти.
Всё так, именно верность и преданность Совета Федерации и правящей партии позволяет долгое время оставаться у власти и принимать нужные законы для этого. Как только появляется выскочка а-ля Поклонской, которая проголосовала против изменений пенсионного возраста, её быстро съедает большинство.
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Чемпион по рапиду? То есть он рапидор?
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Нью Васюки теперь под Ялтой. Ждем яркой презентации
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Как уважал до политики, так и презираю после. Лизоблюд
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Карякин должность не ..., а подарили
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Сенаторы это почти всегда бывшие топ менеджеры или крупные бизнесмены, или почетная пенсия лояльных властям.
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це мерзость
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Гениальный ход конечно
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Шах и мат!
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Ответ Непристойное предложение
Чемпион по рапиду? То есть он рапидор?
Это пять!
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Ответ Непристойное предложение
Чемпион по рапиду? То есть он рапидор?
То есть он чемпион мира по быстрым шахматам
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Ответ Oleg Gorshkov
Sports.ua какой-то, судя по комментам )
Это либерахи старой волны, они ещё креаклами побыть успели. Реликтовый, вымирающий вид, такие только в интернетах остались, ну и в Тбилиси несколько тысяч.
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Какие именно претензии к Карякину? "Студенты факультетов" занимают свои места, но Карякин, большой патриот Крыма и России, человек с мировым именем, точно не испортит картины. Во всем мире в политике не только политики по образованию (юрист в Китае, до этого был инженер, ученый в Германии долгое время правил, Трамп - бизнесмен-строитель-инвестор и т.д.). Он общается с людьми, сможет доносить их просьбы до власти. Все нормально.
Ну если быть объективным, то тогда Поклонскую лучше на эту должность. У неё есть образование и опыт работы на гос должности.
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Ответ Kerghoodoo
Ну это даже для спортсру перебор. Такой манямирок с единорогами разве что у пятилеток бывает
что то не так написал? Про то что в регионах правят некомпетентные губернаторы по 20 лет и не дают дорогу молодым специалистам?
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Ответ Ганжубасс
То есть он чемпион мира по быстрым шахматам
экс-чемпион
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Ответ Сергей Анисимов
Можно сказать допизделся(в хорошем смысле слова) до кресла. P. S. Интересно, модератор пропустит коммент)
Пол часа уже висит - модератор спит🙂
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Магнусу после их матча такая карьера и не снилась
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