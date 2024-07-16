Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма в Совете федерации РФ.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ.

Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», – сказал Аксенов.

Карякин – участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира.