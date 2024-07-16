Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма

Теги Сергей Карякин Политика Сергей Аксенов ТАСС Шахматы

Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма в Совете федерации РФ.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ.

Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», – сказал Аксенов. 

Карякин – участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира. 

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Честно нализал.
+52
-3
+49
На...передвигал шахматы.
+21
-2
+19
Это намного выгоднее шахмат😏
+22
-4
+18
Вот и должность появилась для хитро...... Серёжи.
+13
-1
+12
Мерзкий очень тип
+10
-2
+8
Ответ Shillien Knight
Это намного выгоднее шахмат😏
Не думаю. На его уровне шахматами можно хорошо зарабатывать.
И не думаю, что он это делает ради денег - скорее, полезный дурачок
+11
-4
+7
Да уж, какой позор. 🤦
+8
-4
+4
Ну а теперь давайте порассуждаем, что может дать стране и региону человек который мало того что не оттуда, так ещё и не политик (хоть и очевидно не дурак как лимитчики-футболисты).

Позор
+9
-5
+4
Ждем назначения в сенаторы Жеки Плющенки и Ленки Вяльбы. Ребята же стараются, мозоли на языках заработали. Пора, пора.
+3
0
+3
Идеальная кандидатура, лучше и не придумать!
+3
0
+3
У отдыхающих в Крыму прибавится шансов на выживание ?
+1
0
+1
Скоро на полках магазинов: Сергей Карякин - 21 критическая ошибка новичка в политике. С комментариями Гарри Каспарова ))
+1
0
+1
Не зря лизал с таким энтузиазмом.
+4
-3
+1
Дебют Ай-Петри
+2
-1
+1
Тако и ферзя может зализать, если время не остановить вовремя...
+3
-2
+1
Ответ old folk
Не думаю. На его уровне шахматами можно хорошо зарабатывать. И не думаю, что он это делает ради денег - скорее, полезный дурачок
Выслужился, браво
+1
0
+1
Ответ Зубы Дзюбы
Ну а теперь давайте порассуждаем, что может дать стране и региону человек который мало того что не оттуда, так ещё и не политик (хоть и очевидно не дурак как лимитчики-футболисты). Позор
вообще-то совсем не очевидно...
+4
-3
+1
Ответ old folk
Не думаю. На его уровне шахматами можно хорошо зарабатывать. И не думаю, что он это делает ради денег - скорее, полезный дурачок
Сейчас уже вряд ли
+1
-1
0
А вы думали он зря старался?
0
0
0
Поддерживаю,умнейший мужчина.
0
0
0
Вот это, я понимаю, гроссмейстер!
0
0
0
Ответ Зубы Дзюбы
Ну а теперь давайте порассуждаем, что может дать стране и региону человек который мало того что не оттуда, так ещё и не политик (хоть и очевидно не дурак как лимитчики-футболисты). Позор
«очевидно не дурак как лимитчики-футболисты»

Тебя очень сильно обманули, когда рассказали, что само по себе умение двигать пешками свидетельствует о хотя бы на миллиграмм большем уме, чем способность сильно бить по мячу.
0
0
0
Ответ auggust
память хорошая, но мозгов нет
По себе не суди.
0
0
0
память хорошая, но мозгов нет
0
0
0
Кем предложено?
0
0
0
теперь Нагорного надо пристроить!
0
0
0
Насасала
+1
-1
0
🤢чимо Серёжка
+1
-1
0
Пацан к успеху шёл
+2
-2
0
Прямо по песни Васи Обломова "Нести херню".
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий