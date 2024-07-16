Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма
Кандидатура Сергея Карякина предложена на пост сенатора от Крыма в Совете федерации РФ.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Республики Крым в Совете Федерации РФ.
Сенатором от законодательного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», – сказал Аксенов.
Карякин – участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года. Также на его счету победы на ЧМ по рапиду, блицу и Кубке мира.
И не думаю, что он это делает ради денег - скорее, полезный дурачок
Позор
Тебя очень сильно обманули, когда рассказали, что само по себе умение двигать пешками свидетельствует о хотя бы на миллиграмм большем уме, чем способность сильно бить по мячу.