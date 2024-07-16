Фофана о кричалке Энцо и игроков Аргентины: «Расизм в дикой форме»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу соцсети Энцо Фернандес Уэсли Фофана дискриминация Футбол

Уэсли Фофана отреагировал на кричалку Энцо Фернандеса и игроков Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Футбол в 2024 году: расизм в дикой форме», – написал французский игрок «Челси», прикрепив видео с кричалкой.

FFF подала жалобу на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Эти шокирующие высказывания противоречат ценностям спорта и правам человека»

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110 комментариев
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А еще отсутствие мозгов.

Веселый разговор им предстоит, хе-хе
+86
-11
+75
Тем, кто защищает Энцо, просьба полностью прочить текст данной «песенки», а не комментировать одну строчку.
+61
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+52
Ответ Denis Argent
"Коренные Французы" так ущемились стесняются место своего рождения ныне нельзя уже говорить кто какой национальности .
Так они все во Франции и родились
+42
-2
+40
Винисиус твой выход
+44
-10
+34
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
А кто заставлял Энцо публиковать видео? Он и сделал этот конфликт публичным, пусть теперь пожинает последствия
+31
0
+31
Он прав
Месси и вся команда от пары простых слов ЛВГ что нейтрализуют его - истерику устроили и оскорбились

А такую дичь петь им ок
+41
-13
+28
Ответ gninnur esrever*
А еще отсутствие мозгов. Веселый разговор им предстоит, хе-хе
Фофана даст смачного фофана
+29
-3
+26
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Ну это вопрос спорный, кстати. Не уверен, что Фофана пересекался с Энцо на поле))
+20
0
+20
Похоже очень тепло встретят очень многие игроки Челси Энцо когда он вернётся в команду.
Заслужил, раз мозгов не хватает.
+18
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+14
"Коренные Французы" так ущемились стесняются место своего рождения ныне нельзя уже говорить кто какой национальности .
+52
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+10
Устройте ему тёплую встречу в душевой, парни.
+13
-3
+10
Смешно конечно, что аргентинцы про Анголу пели, которая была португальской колонией. Так что, формально тут реально расизм. С аргентинцами ещё с ЧМ всё было понятно.
+18
-10
+8
а самый большой шок, что особо одаренные пытаются оправдать дикость эту. надеюсь, что наказание для аргов будет серьезным
+21
-13
+8
Ответ Denis Argent
"Коренные Французы" так ущемились стесняются место своего рождения ныне нельзя уже говорить кто какой национальности .
Ну, слушай. Песня ясно подразумевает - сборная Франции это сборная второго сорта из-за африканских игроков. А это уже можно воспринимать как оскорбление, потому что возникает вопрос - а почему африканские игроки делают сборную Франции второсортной, разве с ними что-то не так? Вот на этом моменте Энцо и влипает в историю.
+9
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Ответ Мечел70
Не расизм, а шовинизм. Черный Фофана и этого не может различить.
Пожалуй, всё же глупость. Аргентина сама из понаехавших состоит чуть менее, чем полностью.
+9
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+7
Походу, больше за Челси Энцо не сыграет
+10
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+6
Энцо конечно отморозок, у него в клубе 7 загорелых французов играет, этот малой вообще ничего не боится?))
+8
-2
+6
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Походу, больше за Челси Энцо не сыграет
И слава богу, таланту нечего пропадать
+7
-2
+5
Это ж какими отбитыми надо быть, чтобы такое в инет выкидывать.
+6
-1
+5
Ответ Denis Argent
"Коренные Французы" так ущемились стесняются место своего рождения ныне нельзя уже говорить кто какой национальности .
По национальности они как раз все французы,а этнически -африканцы
+5
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+3
Ответ <Inter>
Комментарий скрыт
Нкунку и Гюсто не менее важные игроки чем Энцо
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+3
Ответ Даниил Кораблёв
Ребята, я наверное очень стар, укажите, пожалуйста, где в этих строчках есть оскорбления: "Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз»." Могу конечно придраться к тому что человек указал неверное место рождение или национальность родителей. Но как-будто в этом случае - нельзя оскорбить, можно оскорбиться
у тебя корабль дома есть? а почему ты тогда кораблев?
+3
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+3
Ребята, я наверное очень стар, укажите, пожалуйста, где в этих строчках есть оскорбления:

"Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз»."

Могу конечно придраться к тому что человек указал неверное место рождение или национальность родителей. Но как-будто в этом случае - нельзя оскорбить, можно оскорбиться
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Ответ Гусеконь
ну давай споём, что предки аргентинцев из Италии. Это оскорбительно?
Если бы Аргентина была колонизирована недавно, то возможно. Это поднимает вопрос ценности национальной принадлежности в зависимости от крови. Можно сказать, аргентинцы в этой песне называют африканских игроков недостойными гражданами Франции - ведь с ними сборная "заслуживает" насмехательств. Это то самое место, где начинаются разговоры о расизме, хотя сам я например не уверен, что это можно назвать так.
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Ответ Петр Оскерко
Пожалуй, всё же глупость. Аргентина сама из понаехавших состоит чуть менее, чем полностью.
не вижу ничего плохого в белой эмиграции в белую страну.
Старые США впитали в себя поток эмигрантов из Германии, Италии, Великобритании и стали сверхдержавой. Нынешние США впитывают в себя поток эмигрантов из стран 3го мира и деградируют с каждым годом
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Ответ евГений
Отвечаю леваку "жирный лукаку", который стыдливо заблокировал меня. 1) Не все, буквально того же Камавингу "импортозаместили" еще в Ренне в 16 лет. 2) Хомячок, родившись в аквариуме, не становится рыбой.
Последняя аналогия очень тупая, ну прям ну очень)
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Ответ Kubinec_
а самый большой шок, что особо одаренные пытаются оправдать дикость эту. надеюсь, что наказание для аргов будет серьезным
Что тут дикого?
Швейцарию так же осуждал на этом Евро? Албанию? Или может Турцию?

Сколько ранимых людей, оказывается, на спортсе.
Помню, когда Кокорин с Мамаевым ушатали стулом депутата (человек пострадал, между прочим), все только шутили и смеялись. А тут негров неграми назвали и добрая треть комментов шокирована поведением аргентинцев.
Ужос, что творится...
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Согласен. Белым французам уже пукнуть нельзя! Обидишь черного.
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Ответ razoblachitel
Кто - все - шутили и смеялись в комментариях под новостями с Кокориным? Ты же уже на этом вопросе поплывешь и не сможешь достойно ответить. Поэтому не нужно вбрасывать такие тейки, а лучше прежде пару раз перечитать то, что ты собираешься отправлять)
О, правда? Спасибо большое за совет.
Думаю, любому человеку, умеющему строить логические цепочки, станет понятно, что под "все" я не имею в виду абсолютно каждого, а подразумеваю основную критическую массу комментариев. В русском языке этот речевой оборот называется градацией (не благодари).
И да, я отчётливо помню, что там творилось.
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Энцо не стоит теперь в Челси возвращаться))
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