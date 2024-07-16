Фофана о кричалке Энцо и игроков Аргентины: «Расизм в дикой форме»
Уэсли Фофана отреагировал на кричалку Энцо Фернандеса и игроков Аргентины.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
«Футбол в 2024 году: расизм в дикой форме», – написал французский игрок «Челси», прикрепив видео с кричалкой.
FFF подала жалобу на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Эти шокирующие высказывания противоречат ценностям спорта и правам человека»
Веселый разговор им предстоит, хе-хе
Месси и вся команда от пары простых слов ЛВГ что нейтрализуют его - истерику устроили и оскорбились
А такую дичь петь им ок
Заслужил, раз мозгов не хватает.
"Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз»."
Могу конечно придраться к тому что человек указал неверное место рождение или национальность родителей. Но как-будто в этом случае - нельзя оскорбить, можно оскорбиться
Старые США впитали в себя поток эмигрантов из Германии, Италии, Великобритании и стали сверхдержавой. Нынешние США впитывают в себя поток эмигрантов из стран 3го мира и деградируют с каждым годом
Швейцарию так же осуждал на этом Евро? Албанию? Или может Турцию?
Сколько ранимых людей, оказывается, на спортсе.
Помню, когда Кокорин с Мамаевым ушатали стулом депутата (человек пострадал, между прочим), все только шутили и смеялись. А тут негров неграми назвали и добрая треть комментов шокирована поведением аргентинцев.
Ужос, что творится...
Думаю, любому человеку, умеющему строить логические цепочки, станет понятно, что под "все" я не имею в виду абсолютно каждого, а подразумеваю основную критическую массу комментариев. В русском языке этот речевой оборот называется градацией (не благодари).
И да, я отчётливо помню, что там творилось.