Фофана о кричалке Энцо и игроков Аргентины: «Расизм в дикой форме»

Уэсли Фофана отреагировал на кричалку Энцо Фернандеса и игроков Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и « » , но вскоре прервал трансляцию.

«Футбол в 2024 году: расизм в дикой форме», – написал французский игрок «Челси», прикрепив видео с кричалкой.

FFF подала жалобу на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Эти шокирующие высказывания противоречат ценностям спорта и правам человека»