Беллингем о поражении в финале Евро: «Печаль и разочарование – мы были близки к тому, чтобы войти в историю, но не смогли порадовать фанатов. Верю, что способны однажды вернуть трофей в Англию»
Джуд Беллингем обратился к болельщикам после поражения Англии в финале Евро-2024.
«Все еще пытаюсь осмыслить финал, но ощущаю, прежде всего, печаль и разочарование. Мы играли против большого соперника и потерпели поражение – обидно, что мы были так близки к тому, чтобы войти в историю, но все же не смогли порадовать английских болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира, будь то дома или на стадионах в Германии. Нам остается лишь поднять руки и извиниться за это.
Находясь в напряжении так долго, иногда легче поддаться негативу, но атмосфера, которую я увидел, постоянно напоминала о вашей любви к этой команде. Эти воспоминания будут жить вечно, и я надеюсь, что они останутся со мной навсегда. Не могу быть более благодарным за это.
Я уверен, что последствия будут тяжелыми, но прошу понять, что игроки и каждый сотрудник отдали все, чтобы попытаться воплотить наши мечты в реальность.
Несмотря на то, что меня расстраивает, что я продолжаю писать в таком тоне после турниров, я искренне верю, что у этой команды, учитывая такой душераздирающий опыт, есть потенциал, чтобы наконец переступить черту и в какой-то момент вернуть трофей в Англию. А пока оставайтесь с нами и продолжайте поддерживать ребят так же, как вы делали это долгое время», – написал полузащитник сборной Англии и «Реала».
Джуд историю не знает своей страны.
А что плохого в подбадривании своих партнеров по команде, если из Кейна такой же капитан, как из Путина президент??
Это не серьезно.