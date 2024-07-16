Беллингем о поражении в финале Евро: «Печаль и разочарование – мы были близки к тому, чтобы войти в историю, но не смогли порадовать фанатов. Верю, что способны однажды вернуть трофей в Англию»

Джуд Беллингем обратился к болельщикам после поражения Англии в финале Евро-2024.

«Все еще пытаюсь осмыслить финал, но ощущаю, прежде всего, печаль и разочарование. Мы играли против большого соперника и потерпели поражение – обидно, что мы были так близки к тому, чтобы войти в историю, но все же не смогли порадовать английских болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира, будь то дома или на стадионах в Германии. Нам остается лишь поднять руки и извиниться за это.

Находясь в напряжении так долго, иногда легче поддаться негативу, но атмосфера, которую я увидел, постоянно напоминала о вашей любви к этой команде. Эти воспоминания будут жить вечно, и я надеюсь, что они останутся со мной навсегда. Не могу быть более благодарным за это.

Я уверен, что последствия будут тяжелыми, но прошу понять, что игроки и каждый сотрудник отдали все, чтобы попытаться воплотить наши мечты в реальность.

Несмотря на то, что меня расстраивает, что я продолжаю писать в таком тоне после турниров, я искренне верю, что у этой команды, учитывая такой душераздирающий опыт, есть потенциал, чтобы наконец переступить черту и в какой-то момент вернуть трофей в Англию. А пока оставайтесь с нами и продолжайте поддерживать ребят так же, как вы делали это долгое время», – написал полузащитник сборной и « ».