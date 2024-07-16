Беллингем о поражении в финале Евро: «Печаль и разочарование – мы были близки к тому, чтобы войти в историю, но не смогли порадовать фанатов. Верю, что способны однажды вернуть трофей в Англию»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Евро-2024 соцсети Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем обратился к болельщикам после поражения Англии в финале Евро-2024.

«Все еще пытаюсь осмыслить финал, но ощущаю, прежде всего, печаль и разочарование. Мы играли против большого соперника и потерпели поражение – обидно, что мы были так близки к тому, чтобы войти в историю, но все же не смогли порадовать английских болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего турнира, будь то дома или на стадионах в Германии. Нам остается лишь поднять руки и извиниться за это.

Находясь в напряжении так долго, иногда легче поддаться негативу, но атмосфера, которую я увидел, постоянно напоминала о вашей любви к этой команде. Эти воспоминания будут жить вечно, и я надеюсь, что они останутся со мной навсегда. Не могу быть более благодарным за это.

Я уверен, что последствия будут тяжелыми, но прошу понять, что игроки и каждый сотрудник отдали все, чтобы попытаться воплотить наши мечты в реальность.

Несмотря на то, что меня расстраивает, что я продолжаю писать в таком тоне после турниров, я искренне верю, что у этой команды, учитывая такой душераздирающий опыт, есть потенциал, чтобы наконец переступить черту и в какой-то момент вернуть трофей в Англию. А пока оставайтесь с нами и продолжайте поддерживать ребят так же, как вы делали это долгое время», – написал полузащитник сборной Англии и «Реала».

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63 комментария
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Как можно вернуть то, чего никогда не было в Англии?
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вернуть?? этот тофей даже такого острова не знает.
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сборная лузеров и воздуханов со своим "its coming home"
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
это ДРУГОЙ трофей
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Что значит "вернуть"? У Вас он был что ль?
+29
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Ответ Александр Александров
сборная лузеров и воздуханов со своим "its coming home"
В прошлый раз Бонуччи их знатно потроллил, когда кричал в камеру "It’s coming to Rome"
+19
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+19
какой трофей вернуть, если его никогда не было в Англии (ЧЕ)
+16
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Ответ Бегемотик
Что значит "вернуть"? У Вас он был что ль?
может они там у себя на острове, что то "знают", чего весь остальной мир не втыкает... может самовнушение такое - что уже когда то он у них был, а потом они его потеряли...
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Беллингем - 3 гола в двух класико, из них два победных и один издевательский. У марокканца лишь сопли. Джуд - хозяин Хаве.
Ты про те Класико, в которых не давали Барсе чистые пенки, не засчитали гол Ямала и не удаляли Модрича с Карвахалем? Серьёзно?
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+8
Вернуть он хочет. Лулумба, двигающая рукой у трусов не знает даже, что к Англии он никакого отношения не имеет
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Ответ Robb Stark
В прошлый раз в начале финале с Италией просто смяли соперника и повели в счёте, я тогда думал, что Англия спокойно доведет счёт до приемлемого и победит. По итогу тупо откатились назад и проиграли Ну а до этого в хорошем стиле прошли немцев, очень уверенно
Смяли они только у себя в фантазиях. Потом всю игру по аутам отплевывалась. Италия чудом не раскатала в основное время их. Сидели, забившись весь второй тайм в свою штрафную
+5
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+5
Вы вышли не проиграть, а Испания вышла выиграть. Вот поэтому и разочарование у тебя.
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Ответ Damian Bjornvald
Насчёт "вернуть" - это наверняка ошибка переводчика. Жаль, что Англия проиграла. Она ни разу не была чемпионом Европы, а для Испании это уже четвёртый титул.
Всегда приятны вылеты Англии. Приятно осознавать, что распиаренные саксы и их колонии не в состоянии побеждать
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Ответ Валера, уходи!!!
может они там у себя на острове, что то "знают", чего весь остальной мир не втыкает... может самовнушение такое - что уже когда то он у них был, а потом они его потеряли...
А может просто слухи что англичане туповаты вовсе не слухи
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Какой?
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Это наверное был самый лёгкий соперник у Испании, ну может быть после Грузии. Было видно, что они выше класмом. Как пропустили, то сразу уйму моментов создали и закатили.
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я вот не помню как в прошлый раз (в 21 году), но в этот раз они вообще не были близки к трофею... по фану отскакивая от Словакий и Швейцарий невозможно рассчитывать на победу в финале над командой выигравшей всех основных претендентов... тут можно было надеяться на какой-то "несчастный случай", но с учетом последних "технологий" таких случаев не так много, но бывают...
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мы были близки к тому, чтобы войти в историю... Войти в историю трудно, но легко вляпаться.
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+3
как-то очень не понравилось поведение Джуда во время матчей - всё время подходил к партнёрам, обнимал, что-то говорил им громко в уши, чтобы подбодрить, наверное. Лидера в себе увидел
+12
-9
+3
Ахахаха, вернуть то, что никогда не было.
Джуд историю не знает своей страны.
+3
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Ответ <CRISTIANO>
Ахахаха, вернуть то, что никогда не было. Джуд историю не знает своей страны.
Это не его страна. Он лишь уроженец одной из колоний
+2
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Ответ Фахрик
как-то очень не понравилось поведение Джуда во время матчей - всё время подходил к партнёрам, обнимал, что-то говорил им громко в уши, чтобы подбодрить, наверное. Лидера в себе увидел
Он и есть - лидер этой Сборной среди кучи перепиаренной АПЛкой древесины.
А что плохого в подбадривании своих партнеров по команде, если из Кейна такой же капитан, как из Путина президент??
+16
-14
+2
Ответ Xabi Alonso78
Он и есть - лидер этой Сборной среди кучи перепиаренной АПЛкой древесины. А что плохого в подбадривании своих партнеров по команде, если из Кейна такой же капитан, как из Путина президент??
А предложить оральный секс словакам после гола - это нормально? Или протаранить грудью спокойно стоящего Костича?
+3
-1
+2
Its coming home :)
+1
0
+1
обидно что вы с таким футболом до финала дошли. остальное то как раз все нормально.
+1
0
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Всем, кто спрашивает, как можно вернуть то, чего в Англии не было: проблема тут только в неточном переводе слов Беллингема. Его слова означают "вернуться обратно в Англию с трофеем", а вовсе не "вернуть трофей Англии". Разумеется, он в курсе, что Англия не выигрывала Евро. Дело только в понимании слов
+1
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чтобы что-то вернуть, надо это сначала отдать)) вы же ни разу не выигрывали
+1
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+1
Пусть сначала историю подучит, а потом про трофеи говорить можно
+1
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Спасибо, поржал
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+1
Ответ <CRISTIANO>
Ахахаха, вернуть то, что никогда не было. Джуд историю не знает своей страны.
Как любят говорить "хейтеры Франции", он ж не англичанин, а афро, откуда ему знать, правда про свою любимую Англию они молчат.
Это не серьезно.
+3
-2
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