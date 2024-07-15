Ямаль и Родри спели «Гибралтар – испанский», празднуя победу на Евро-2024

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Ламин Ямаль и Родри спели песню политического характера.

Сегодня сборная Испании отмечает в Мадриде победу на Евро-2024. В финале была обыграна Англия.

17-летний и 28-летний полузащитники перед началом празднования в центре города начали пританцовывать и петь: «Гибралтар – испанский».

Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году и обусловившего переход Гибралтара к Великобритании.

Примечательно, что Родри выступает за «Манчестер Сити» – английский клуб.

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34 комментария
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Кто победил на политическом шоу "Евро-24"?
- Испанцы с жизнерадостным "Гибралтар вернется в рiдну гавань"
- Турки с природоохранным "а вам страшен серый волк?"
- Албанцы с игривым "давайте вступим в насильственную интимную связь с македонцами"
- Сербы с познавательными картами единой и нерушимой Сербии от моря до моря
- Французы с психоаналтическим "ой, у меня будет такая депрессия если победят ультраправые, давайте не будем голосовать за них"
- Ваш вариант
+51
-2
+49
Ну поставили в политической программе Евро-24 неплохую точку. Хотя можно было лучше, экстремизма как-то маловато
+35
0
+35
Вячеслав Бутусов пел, Ямал и Родри танцевали
+14
-1
+13
Ответ McRothenberg
Ну поставили в политической программе Евро-24 неплохую точку. Хотя можно было лучше, экстремизма как-то маловато
Всё - Россия, кроме Гибралтара. Гибралтар - Испания
+9
-2
+7
Молодцы , знают культового Бутусова
+9
-2
+7
А лабрадор?
+7
0
+7
Наши слоняры
+5
-1
+4
Ответ Carasa
А лабрадор?
Кони
+3
0
+3
Ответ Уся Ваткин
Курилы Япония
Япошки Курилы в ВОВ проиграли. Теперь пусть утираются
+6
-5
+1
Ямаль в 22 году праздновал победу Марокко над Испанией, а теперь уже за возвращение территорий. Может и Марокко вернуть?
+2
-1
+1
Ямаль также что-то припевал про испанский Марокко.
+1
0
+1
Ответ McRothenberg
Кто победил на политическом шоу "Евро-24"? - Испанцы с жизнерадостным "Гибралтар вернется в рiдну гавань" - Турки с природоохранным "а вам страшен серый волк?" - Албанцы с игривым "давайте вступим в насильственную интимную связь с македонцами" - Сербы с познавательными картами единой и нерушимой Сербии от моря до моря - Французы с психоаналтическим "ой, у меня будет такая депрессия если победят ультраправые, давайте не будем голосовать за них" - Ваш вариант
А если начнется что-то серьезное, всех, как всегда, расхерачат англичане, а больше всех наживутся на этом американцы. Проверено историей!
+3
-3
0
Ответ McRothenberg
Кто победил на политическом шоу "Евро-24"? - Испанцы с жизнерадостным "Гибралтар вернется в рiдну гавань" - Турки с природоохранным "а вам страшен серый волк?" - Албанцы с игривым "давайте вступим в насильственную интимную связь с македонцами" - Сербы с познавательными картами единой и нерушимой Сербии от моря до моря - Французы с психоаналтическим "ой, у меня будет такая депрессия если победят ультраправые, давайте не будем голосовать за них" - Ваш вариант
Сербы, они просто не приехали.😅😅😅
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0
Ответ Кузя Гитарист
Молодцы , знают культового Бутусова
ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую.

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ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую !!!! !!

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0
Ответ Алексей Иванов
Вячеслав Бутусов пел, Ямал и Родри танцевали
Матерь богов..
0
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Ответ Gigli_1897
Япошки Курилы в ВОВ проиграли. Теперь пусть утираются
Так и Фолкленды так же Аргентина проиграла.
+1
-1
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Ответ Marcus-light
В ВОВ? Серьезно? Это так в школе учат сейчас?
Во Второй мировой войне.
0
0
0
Ответ Gigli_1897
Япошки Курилы в ВОВ проиграли. Теперь пусть утираются
В ВОВ? Серьезно? Это так в школе учат сейчас?
0
0
0
Ответ Бегемотик
Ямаль в 22 году праздновал победу Марокко над Испанией, а теперь уже за возвращение территорий. Может и Марокко вернуть?
ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую.

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ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую.

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ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую.

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ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую.

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ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую.

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ZETBET.RU ставлю по ним мужики. Реально шарят в футболе, за неделю вышел в + 348 тыс. Кто ищет стабильный + в месяц советую.

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Барселона и Каталония чья?) Глупые футболисты не отдают отчёт своим действиям. Умные только на поле, а в жизни обычные Сашки Мостовые)
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Ответ Уся Ваткин
Курилы Япония
Косово - Сербия
+4
-4
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Ответ McRothenberg
Ну поставили в политической программе Евро-24 неплохую точку. Хотя можно было лучше, экстремизма как-то маловато
Они после победы, а остальные во время Евро)
+2
-2
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А нам и петь не пришлось, вернули Крым и все довольны.
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Короче, Ямаль ультраправый. В принципе, в его возрасте это вполне нормально
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Про Сеуту и Мелилью Ямаль так же споет?
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Такое в европке можно только приветствовать.
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Косово - Сербия
+2
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Крым наш 2.0?
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Вот и эти в политику полезли. Ребята, играйте в футбол, у вас хорошо получается. Не следуйте плохому примеру Мбаппе и его компании.
+2
-2
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Фолкленды Аргентина
+10
-10
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