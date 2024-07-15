Ямаль и Родри спели «Гибралтар – испанский», празднуя победу на Евро-2024

Ламин Ямаль и Родри спели песню политического характера.

Сегодня сборная отмечает в Мадриде победу на Евро-2024. В финале была обыграна Англия.

17-летний и 28-летний полузащитники перед началом празднования в центре города начали пританцовывать и петь: «Гибралтар – испанский».

Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году и обусловившего переход Гибралтара к Великобритании.

Примечательно, что выступает за « » – английский клуб.