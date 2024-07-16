Французские игроки «Челси» возмущены расистской кричалкой Энцо и футболистов Аргентины (Фабрис Хокинс)

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Энцо Фернандес дискриминация Футбол

Партнеры Энцо Фернандеса по «Челси» недовольны его поведением.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, другие игроки лондонского клуба, особенно французы, очень возмущены расистской кричалкой. Энцо пел ее вместе с партнерами по национальной команде.

FFF подала жалобу на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Эти шокирующие высказывания противоречат ценностям спорта и правам человека»

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99 комментариев
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Почему футболисты такие недальновидные? Вот выиграли они у Колумбии, неужели нельзя было спокойно отпраздновать? Франция два года им уже снится?
+112
-18
+94
Ответ Cearvm
Почему футболисты такие недальновидные? Вот выиграли они у Колумбии, неужели нельзя было спокойно отпраздновать? Франция два года им уже снится?
комплексы маленьких людей
+77
-18
+59
Видимо победа на крупном турнире это как опьянение. Всё, что стеснялся сказать трезвым, пошло наружу.
Теперь пожинайте плоды, при чем на обоих континентах)
+46
-4
+42
Ох и тёплый же будет приём у Энцо)
+34
-5
+29
Ответ Cearvm
Почему футболисты такие недальновидные? Вот выиграли они у Колумбии, неужели нельзя было спокойно отпраздновать? Франция два года им уже снится?
Потому что у большинства футболёров просто напросто нет мозгов. Вообще.
+22
-3
+19
Ответ Momos
Комментарий скрыт
Дзола прочем тут вообще?))
+18
0
+18
Вот если бы УЕФА дисквалифицировали Энцо на пару лет - другие идиоты сразу бы успокоились.
А начинать надо было с Мартинеса сразу после ЧМ.
+31
-13
+18
Бадиашиль и Дисаси спросят за маму с латинаса 😁
+17
-1
+16
Ответ zenit1925roma1927
Комментарий скрыт
А в чем будут неправы французы, которые не захотят его видеть в команде?
+17
-3
+14
Видимо Месси так сильно обидели в Париже, что до сих пор испытывает фантомные боли и подбивает команду. Но токсичный фрукт при этом Криш. Смотрите не перепутайте.
При этом Кришу хватило смелости высказать всё это в интервью, в то время как Месси подло гадит из-под тишка, распевая кричалки второй год.Талантливыый игрок, но маленький человек, этим всё сказано.
+39
-26
+13
Беседуют две подруги:
-Я, кажись, в отпуске залетела. Боюсь, как бы ребенок темненьким не родился.
-А что, твой Серега - расист, что ли?
+13
-1
+12
Ответ Cearvm
Почему футболисты такие недальновидные? Вот выиграли они у Колумбии, неужели нельзя было спокойно отпраздновать? Франция два года им уже снится?
Телохранители Месси слишком поверили в себя)
+22
-11
+11
Эта аргентинская сборная как на подбор быдланы и гопота. Ну, правда, потому францию и обыграли
+20
-11
+9
Ответ Roman Araslanov
Ох и тёплый же будет приём у Энцо)
Как в ролике про 5 парней и девушку
+11
-2
+9
Ручные СМи Месси еще не оправдывали?
+24
-16
+8
Ответ zenit1925roma1927
Комментарий скрыт
аргентинцы вообще цыганский сброд. но французы как-то удерживаются от песен на эту тему
+11
-4
+7
Ответ кэпко
комплексы маленьких людей
Кстати, их фаны точно такие же
+10
-3
+7
Не гопники ни разу ага
+12
-5
+7
Ответ кэпко
Видимо Месси так сильно обидели в Париже, что до сих пор испытывает фантомные боли и подбивает команду. Но токсичный фрукт при этом Криш. Смотрите не перепутайте. При этом Кришу хватило смелости высказать всё это в интервью, в то время как Месси подло гадит из-под тишка, распевая кричалки второй год.Талантливыый игрок, но маленький человек, этим всё сказано.
Месси, которого не было в автобусе ибо он из за травмы остался в Майами, как и ряд других игроков, что не поехали в Аргентину, подбивает команду?)
+12
-6
+6
Ответ Tun
Крупный турнир выиграла Испания, обыграв Италию, Хорватию и Германию с Францией, а не хоккеистов дважды
А то что Уэльса и Польшу тоже крупный турнир?
+5
-1
+4
Не переживайте: латинос всегда построит негров )
+7
-4
+3
Энцо просто туп
+4
-1
+3
Ответ Cearvm
Почему футболисты такие недальновидные? Вот выиграли они у Колумбии, неужели нельзя было спокойно отпраздновать? Франция два года им уже снится?
"Недальновидные" - это ещё слишком мягко про них сказано
+5
-2
+3
Ответ Momos
Фамилия Золя что-нибудь говорит? Отец его был итальянцем Дзолой
И сын его тоже был итальянцем Дзолой. В чем проблема то?
+3
0
+3
Ответ Nikita Ufimtsev
А в чем будут неправы французы, которые не захотят его видеть в команде?
Возможно он таким способом решил слиться(ну или сделать так чтобы его выставили на трансфер)из этой победоносной команды))) Иначе можно за до конца(а он у него очень долгий) контракта ничего не выиграть.
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Снегирёв
Видимо победа на крупном турнире это как опьянение. Всё, что стеснялся сказать трезвым, пошло наружу. Теперь пожинайте плоды, при чем на обоих континентах)
Что у трезвого на уме, у пьяного на языке)
+3
-1
+2
Я так понимаю в комментах одни французы собрались, раз все так оскорбились 😁😁😁
+6
-4
+2
Ответ werley
Сначала пусть аргентинцы споют правду о себе. Помесь из беднейших слоев населения и преступных элементов из самых отсталых стран Западной Европы (Италии и Испании). Вся история последних 100 лет - это история бесконечных кризисов и обнищаний. За чертой бедности треть населения. Единственную серьезную войну с треском проиграли. Да даже в футболе один чемпионат выиграли благодаря игре рукой, второй - благодаря провокациям вратаря. Вот бы об этом им песни сочинять.
у них в сборной цвет лица не поменялся за 40 лет, в отличии от фрнанции, где из мушкетеров превратились в мавров
+2
0
+2
Ответ Din Rizaev
А то что Уэльса и Польшу тоже крупный турнир?
Причём Уэльс в 1/2.
Наверное этот турнир ещё крупнее)))
+2
0
+2
А что в этом не правда? Все точно и из песни как говорится
+6
-4
+2
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