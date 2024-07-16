Французские игроки «Челси» возмущены расистской кричалкой Энцо и футболистов Аргентины (Фабрис Хокинс)

Партнеры Энцо Фернандеса по «Челси» недовольны его поведением.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и « » , но вскоре прервал трансляцию.

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, другие игроки лондонского клуба, особенно французы, очень возмущены расистской кричалкой. Энцо пел ее вместе с партнерами по национальной команде.

FFF подала жалобу на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Эти шокирующие высказывания противоречат ценностям спорта и правам человека»