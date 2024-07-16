Французские игроки «Челси» возмущены расистской кричалкой Энцо и футболистов Аргентины (Фабрис Хокинс)
Партнеры Энцо Фернандеса по «Челси» недовольны его поведением.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, другие игроки лондонского клуба, особенно французы, очень возмущены расистской кричалкой. Энцо пел ее вместе с партнерами по национальной команде.
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Теперь пожинайте плоды, при чем на обоих континентах)
А начинать надо было с Мартинеса сразу после ЧМ.
При этом Кришу хватило смелости высказать всё это в интервью, в то время как Месси подло гадит из-под тишка, распевая кричалки второй год.Талантливыый игрок, но маленький человек, этим всё сказано.
-Я, кажись, в отпуске залетела. Боюсь, как бы ребенок темненьким не родился.
-А что, твой Серега - расист, что ли?
Наверное этот турнир ещё крупнее)))