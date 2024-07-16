СКА проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце. В июне на «СКА-Арене» произошел пожар

СКА проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце.

«Хоккейный клуб СКА сообщает, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведет в Ледовом дворце. СКА является организатором матчей и заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр.

По оценке экспертов, с учетом масштабов «СКА-Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время.

В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества.

Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования арены на проспекте Юрия Гагарина», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона и провел там первый матч 11 февраля.

В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны. Предварительной причиной называлась неисправность проводки.

Первый домашний матч в Фонбет Чемпионате КХЛ-2024/25 СКА проведет 12 сентября против «Трактора».