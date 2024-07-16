СКА проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце. В июне на «СКА-Арене» произошел пожар

Теги СКА болельщики КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

СКА проведет сезон-2024/25 в Ледовом дворце.

«Хоккейный клуб СКА сообщает, что домашние матчи предстоящего сезона КХЛ команда проведет в Ледовом дворце. СКА является организатором матчей и заботится о здоровье и безопасности каждого болельщика и всех участников игр.

По оценке экспертов, с учетом масштабов «СКА-Арены» и сложности ее систем пожарной безопасности, на устранение недостатков и недоработок потребуется длительное время.

В Ледовом дворце СКА имеет возможность в полной мере обеспечить комфорт и безопасность болельщиков и персонала, подготовить лед первоклассного качества.

Надеемся, что в последующих сезонах необходимые технические, организационные, финансовые и коммерческие условия будут созданы и для возможного использования арены на проспекте Юрия Гагарина», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей. СКА переехал на нее по ходу минувшего сезона и провел там первый матч 11 февраля.

В результате пожара, случившегося в ночь на 9 июня на территории арены, пострадали чаша и трибуны. Предварительной причиной называлась неисправность проводки.

Первый домашний матч в Фонбет Чемпионате КХЛ-2024/25 СКА проведет 12 сентября против «Трактора».

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67 комментариев
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Кроме смеха эту ситуацию сложно как-то по-другому воспринимать
+108
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+107
СКА-арену обменяют в Сочи
+93
-1
+92
То есть вы приняли арену («самую лучшую и современную»),провели половину сезона и плей-офф,а сейчас вдруг выясняется что небезопасно?)
+81
0
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Очередной рекорд побит. Арену закрыли спустя меньше чем полгода после открытия. НХЛ что с лицом?
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-1
+52
Ответ Омичёв
Кроме смеха эту ситуацию сложно как-то по-другому воспринимать
Это не смех, а схема, в которой принимают участие строительные фирмы, страховщики и заказчики...
+44
0
+44
Ответ Alexander91
То есть вы приняли арену («самую лучшую и современную»),провели половину сезона и плей-офф,а сейчас вдруг выясняется что небезопасно?)
Зато есть рекорд: самое большое количество зрителей, на небезопасной арене.
Утерли нос трусливым североамериканцам.
+45
-2
+43
В 2023 году открыли, в 2024 году закрыли. Все по плану в принципе. У меня возле дома по такому же плану бордюры меняют каждый год. Тоже из-за безопасности наверное
+18
-1
+17
«СКА-Арена» - это как сервиз в комоде, только для особых случаев!
+12
-1
+11
Ответ Alexander91
То есть вы приняли арену («самую лучшую и современную»),провели половину сезона и плей-офф,а сейчас вдруг выясняется что небезопасно?)
Зато коттеджи, построенные на деньги, которые украли при строительстве арены, думаю, отвечают всем требованиям безопасности
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Не, ну такого даже в Монреале нет! Это же рекорд какой-то?
+10
0
+10
Рекорды побили, можно разбирать обратно
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+9
Ухахахха. Специально сожгли походу
+8
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+8
Какой стыд. Вы чё с ума сошли что ли??? Вы снесли памятник , чтобы теперь ее даже не использовать?? Ладно если бы сезон завтра начинался, но он начинается через 2-3 месяца . Оллеееее , вы чё творите??
+11
-3
+8
АХАХАХХАХАХА
+8
-1
+7
Ответ Rudenzik
СКА-арену обменяют в Сочи
На ней будет играть команда из ОАЭ или Индии,развиваемся!
+6
0
+6
Есть в этой ситуации какая-то высшая хоккейная справедливость)
+5
-1
+4
😂😂😂
+4
0
+4
А как же россыпи межгалактических рекордов?
+5
-1
+4
Главное, что арена больше, чем в Монреале, Барселоне и на Марсе вместе взятых. Ну а то, что на ней играть нельзя, это мелочи
+6
-2
+4
Ни на йоту не поверю, что повреждения столь критические, что для их восстановления нужен целый сезон
+4
-1
+3
рекорд установили . бабло распилили. концы в воду,то есть в пожар все можно сносить. и построить там новые квартиры.
+3
0
+3
Вот Питер классный город и люди там такие же, но это я про обычных жителей с которыми пересекался. А вот .... которые захватили власть в стране и которые считают, что всё им можно, вся страна должна работать на них, которые совсем берега попутали, когда-нибудь окажутся там где им самое место. Им аукнется по полной и проблески мы замечаем, то бакланы клюют крыши, то проводка горит сама по себе. Что Зенит, что СКА были классные команды, которые вызывали уважение, но сейчас это просто симбиоз алчности, гнусности, мерзости, которое вызывает только отвращение...
+8
-5
+3
Просто позорище и стыд.
+6
-3
+3
Где-то за океаном призадумался один Женя...
+3
-1
+2
Строили арену к ЧМ, который отобрали. После - эта арена стала никому не нужной, хотя, на мой взгляд, она кратно лучше ледового.

В итоге, вбухали в нее миллиарды рублей и теперь она еще минимум год будет простаивать без всякой ответственности кого-либо.

Такое только в России быть может
+4
-2
+2
Ответ arti666
В 2023 году открыли, в 2024 году закрыли. Все по плану в принципе. У меня возле дома по такому же плану бордюры меняют каждый год. Тоже из-за безопасности наверное
В Ледовый из Юбилейного СКА тоже переезжал с большим скрипом и постепенно, за несколько лет.
+2
0
+2
🤡🤡🤡
+2
0
+2
Ждём экспертное мнение Ромки по этому поводу
+1
0
+1
Ничего, в Ледовый тоже по 146000 приходить будут. Только честный спорт
+4
-3
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Ответ Russ Ivan
Это не смех, а схема, в которой принимают участие строительные фирмы, страховщики и заказчики...
Это не схема,а система
+1
0
+1
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