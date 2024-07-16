Галоян о влиянии санкций на уровень жизни: «В целом не почувствовал, нерешаемых проблем нет. Бутсы стало сложнее покупать – в 2-3 раза дороже»
Артур Галоян рассказал, как санкции повлияли на его уровень жизни.
– Насколько почувствовали влияние санкций на уровень жизни?
– Да в целом не почувствовал. Понятно, что неудобно теперь расплачиваться за границей. А так, каких-то нерешаемых проблем нет. Сейчас уже ко всему привык и не особо чувствую.
– Спортивный инвентарь разве не стал менее доступным?
– Бутсы стало сложнее покупать, да. И существенно дороже.
– Во сколько выросла цена?
– В 2–3 раза. Раньше можно было тысяч за 10-12 взять, сейчас 20-30, – сказал полузащитник «Акрона».
Хавбек «Акрона» Галоян о машинах: «Присматриваюсь к китайским, приходится подстраиваться под реалии. Нет такого, что обязательно надо ездить на BMW»
Хавбек «Акрона» Галоян о сумме для комфортной жизни: «100-120 тысяч в месяц на все. Снимаю квартиру в Тольятти, за 30-35 тысяч можно найти»
Блестящая аналитика!
Продукты тоже минимум на 40-50% поднялись.
Коммуналка за два года выростала по +5%, и было это раз 5, что уже явно даже не +20% за два года, а больше.
Зарплаты так сильно не выросли, ну если +30% за два года набежало, и то хорошо.
Про ипотеку и кредиты молчу, жаль людей, кто сейчас берёт ипотеку под конские проценты.
Главное чуть-чуть потерпеть и не раскачивать лодку)