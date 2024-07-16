Галоян о влиянии санкций на уровень жизни: «В целом не почувствовал, нерешаемых проблем нет. Бутсы стало сложнее покупать – в 2-3 раза дороже»

Теги премьер-лига Россия Политика деньги Артур Галоян Акрон Футбол

Артур Галоян рассказал, как санкции повлияли на его уровень жизни.

Насколько почувствовали влияние санкций на уровень жизни?

– Да в целом не почувствовал. Понятно, что неудобно теперь расплачиваться за границей. А так, каких-то нерешаемых проблем нет. Сейчас уже ко всему привык и не особо чувствую.

Спортивный инвентарь разве не стал менее доступным?

– Бутсы стало сложнее покупать, да. И существенно дороже.

Во сколько выросла цена?

– В 2–3 раза. Раньше можно было тысяч за 10-12 взять, сейчас 20-30, – сказал полузащитник «Акрона».

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57 комментариев
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В принципе, если каждый день по башке будут бить дубинкой, то к этому тоже можно привыкнуть и не особо чувствовать
+101
-6
+95
Бутсы стали в 2-3 раза дороже, но человек ничего не почувствовал.... Как говорится, спасибо деду!
+89
-9
+80
В целом всё хорошо. Подорожало всё почти в два раза за два года при том что зарплаты такие же остались. То есть люди обеднели вдвое фактически. А так всё хорошо. This is fine.
+60
-6
+54
Ну да, ногомячисты, те, кто приближен к Пу, и гуляющие за счет русурсов страны разницы не почувствовали, а народ, который составляет 99,9% от населения почувствовали на себе наглядно ценник, который вырос в 2-3 раза. Верной дорогой идем
+50
-7
+43
Ответ Ебздрогыч
В принципе, если каждый день по башке будут бить дубинкой, то к этому тоже можно привыкнуть и не особо чувствовать
Так и привыкли. Особенно жители приграничья.
+48
-6
+42
2 года назад покупал кроссы за 3700, в воскресенье увидел их же за 6900 со скидкой. Диодная люстра с декабря поднялась в цене с 1200 до 1800. Покупал пробежный vw polo в 2019 за 400к, сейчас он же(!) с +100т пробега тянет под 900. Квартиры за 3 года подорожали вообще практически втрое. Зарплату подняли на 14000) а так да - санкции нам на пользу))) ******
+39
-1
+38
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Понимаю что для алешки, как и для футболиста, логические цепочки это слишком сложно, вот и футболист не может связать что подорожали не только бутсы в 2 раза
+40
-6
+34
В целом не почувствовал влияние санкций - просто стало все в 2-3 раза дороже.

Блестящая аналитика!
+31
-5
+26
Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
На те же самые деньги что у тебя были два года назад, теперь ты можешь купить вдвое меньше. Ну посчитай в столбик во сколько раз ты обеднел если ты у мамы особенный ребёночек
+15
-1
+14
Ответ Чечеватов
В целом всё хорошо. Подорожало всё почти в два раза за два года при том что зарплаты такие же остались. То есть люди обеднели вдвое фактически. А так всё хорошо. This is fine.
если ничего не покупать, то цены норм. (с) силуанов
+13
0
+13
Ответ Ковид 07.10.52
Вы просто не представляете какими они могли бы быть. если бы не мудрые решения главного правителя.
Это не имеет значения, ведь в конечном итоге мы всё равно попадём в рай, а они просто сдохнут.
+12
0
+12
Ответ unbelievable
2 года назад покупал кроссы за 3700, в воскресенье увидел их же за 6900 со скидкой. Диодная люстра с декабря поднялась в цене с 1200 до 1800. Покупал пробежный vw polo в 2019 за 400к, сейчас он же(!) с +100т пробега тянет под 900. Квартиры за 3 года подорожали вообще практически втрое. Зарплату подняли на 14000) а так да - санкции нам на пользу))) ******
Вы просто не представляете какими они могли бы быть. если бы не мудрые решения главного правителя.
+12
-1
+11
Ответ Mihail0910
Ну да, ногомячисты, те, кто приближен к Пу, и гуляющие за счет русурсов страны разницы не почувствовали, а народ, который составляет 99,9% от населения почувствовали на себе наглядно ценник, который вырос в 2-3 раза. Верной дорогой идем
Проблемы индейцев шерифов не волнуют
+14
-3
+11
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Это когда Белгород стал украинским?
+9
0
+9
Ответ Rio de Janeiro
Скиньте пруфы, что потребительская корзина с 2022 года упала в 2 раза и то что инфляция в России составила 200%
А в магазин не пробовали за пруфами сходить?
+9
0
+9
Ответ Ovi174
Бутсы стали в 2-3 раза дороже, но человек ничего не почувствовал.... Как говорится, спасибо деду!
Он же сказал "в целом". Бутсы не так часто покупать нужно. То, что продукты в цене выросли, для богатых людей не так сильно заметно.
+10
-2
+8
Ответ Rio de Janeiro
Скиньте пруфы, что потребительская корзина с 2022 года упала в 2 раза и то что инфляция в России составила 200%
100% - это в 2 раза, а 200% - это в 3 раза.
+7
0
+7
Ответ Rio de Janeiro
Скиньте пруфы, что потребительская корзина с 2022 года упала в 2 раза и то что инфляция в России составила 200%
Да тебе хоть какие-то аргументы приводить, что в лоб, что по лбу. В твоём мире совсем иные правила, чем в реальном.
+8
-1
+7
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
+10
-3
+7
Ответ Bernie
Комментарий скрыт
ну то есть вывод какой, в России жизнь лучше и успешнее, чем в Европе?
+5
0
+5
Только выиграли, ага.
+9
-4
+5
Не почувствовал.., также ...2-3 раза дороже. В причинно-следственные связи вообще не умеет.
+9
-4
+5
Квартиры выросли х2 в цене, автомобили тоже х2, техника примерно на 40-50%.

Продукты тоже минимум на 40-50% поднялись.

Коммуналка за два года выростала по +5%, и было это раз 5, что уже явно даже не +20% за два года, а больше.

Зарплаты так сильно не выросли, ну если +30% за два года набежало, и то хорошо.

Про ипотеку и кредиты молчу, жаль людей, кто сейчас берёт ипотеку под конские проценты.
+5
0
+5
Ну всё верно)
Главное чуть-чуть потерпеть и не раскачивать лодку)
+7
-3
+4
вот и автомобили (повышения утиль сбора) скоро станут еще в два раза дороже. но галояну норм, на гелик хватит
+4
-1
+3
В Рязани хорошие бутсы выпускают, разве нет?
+3
0
+3
Ответ Togliattinec
ну то есть вывод какой, в России жизнь лучше и успешнее, чем в Европе?
Особенно расцвела Белгородская область.
+4
-1
+3
Ответ DancePunk
А чего ж 99,9% населения, как ты говоришь, другого не выберут? Надо уметь работать и зарабатывать, а не жаловаться на власти, глядишь в жизни чего и изменится
Вот ты умеешь работать, зарабатывать, не жалуешься на власти, а потом приходит военком и ты уже гниешь под каким-то неизвестным никому селом.
+3
0
+3
И сколько в стране подобных Галоянов... Китайская машина вместо БМВ, бутцы подорожали, ничего страшного, можно и в лаптях.
+3
0
+3
Ответ Металлоко
Не так часто? Сыну раз в полгода надо брать два комплекта. Понятно дело один комплект сороконожек подешевле, но тем не менее.
Ну это твой сын, который растет. А он уже взрослый и себе покупает.
+2
0
+2
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