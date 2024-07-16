Галоян о влиянии санкций на уровень жизни: «В целом не почувствовал, нерешаемых проблем нет. Бутсы стало сложнее покупать – в 2-3 раза дороже»

Артур Галоян рассказал, как санкции повлияли на его уровень жизни.

– Насколько почувствовали влияние санкций на уровень жизни?

– Да в целом не почувствовал. Понятно, что неудобно теперь расплачиваться за границей. А так, каких-то нерешаемых проблем нет. Сейчас уже ко всему привык и не особо чувствую.

– Спортивный инвентарь разве не стал менее доступным?

– Бутсы стало сложнее покупать, да. И существенно дороже.

– Во сколько выросла цена?

– В 2–3 раза. Раньше можно было тысяч за 10-12 взять, сейчас 20-30, – сказал полузащитник «Акрона».

Хавбек «Акрона» Галоян о машинах: «Присматриваюсь к китайским, приходится подстраиваться под реалии. Нет такого, что обязательно надо ездить на BMW»

Хавбек «Акрона» Галоян о сумме для комфортной жизни: «100-120 тысяч в месяц на все. Снимаю квартиру в Тольятти, за 30-35 тысяч можно найти»