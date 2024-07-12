Левандовского обвинили в покупке дипломов бакалавра и магистра частного университета Лодзи

Роберта Левандовского подозревают в покупке дипломов университета.

В 2018 году форвард стал магистром одного из частных университетов Лодзи. До этого он получил там степень бакалавра. При этом Левандовски не говорил об этом публично.

Уже пять лет ведется расследование о продаже дипломов в частном университете Лодзи. Главный подозреваемый – ученый, связанный с двумя частными университетами. В одном он был ректором. В другом подозреваемый читал лекции, а его жена была там ректором. Известно, что этот ученый вел переписку с женой Левандовского.

В прошлом месяце показания по делу дала преподаватель по социологии Барбара Мрозиньска, которая преподавала в том университете.

«Левандовски купил диплом частного университета в Лодзи. Пишу это с полной ответственностью, потому что он «сдал» со мной два экзамена. Я узнала обо всем во время слушания в качестве свидетеля по этому отвратительному делу», – написала Мрозиньска несколько дней назад в твиттере.

«Движущей силой для быстрого и безболезненно получения дипломов в Лодзи стала его жена Анна.

Она хотела, чтобы ее муж, после того как он начал обучение в Варшаве в 2007 году и годами не мог его закончить, получил высшее образование и мог бы в будущем поступить, например, в тренерскую школу.

Возможностью получить дипломы стало знакомство с [подозреваемым] Збигневом Д., ученым из Лодзи, который был известен в спортивной среде тем, что умел организовать, в том числе, дипломы из университета, ректором которого он был», – рассказал источник Onet.

«Оба диплома Роберт получил в Лодзи, в какой-то момент он понял, что у лжи короткие ноги, и этими бумагами предусмотрительно никогда не хвастался. Было бы странно, если бы оказалось, что он 13 лет учился в Варшаве и вдруг быстро получил два диплома в Лодзи.

Кончилось тем, что он легально завершил учебу, которую начал давно в Варшаве, а лодзинские дипломы должны были остаться большой тайной для узкого круга лиц», – заявил собеседник Onet в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что в 2007 году в 19-летнему возрасте Левандовски начал учиться в Варшавском колледже спортивного образования и лишь десять лет спустя, в 2017-м, получил степень бакалавра. В 2020-м он получил там же степень магистра.

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