Левандовского обвинили в покупке дипломов бакалавра и магистра частного университета Лодзи
Роберта Левандовского подозревают в покупке дипломов университета.
В 2018 году форвард сборной Польши стал магистром одного из частных университетов Лодзи. До этого он получил там степень бакалавра. При этом Левандовски не говорил об этом публично.
Уже пять лет ведется расследование о продаже дипломов в частном университете Лодзи. Главный подозреваемый – ученый, связанный с двумя частными университетами. В одном он был ректором. В другом подозреваемый читал лекции, а его жена была там ректором. Известно, что этот ученый вел переписку с женой Левандовского.
В прошлом месяце показания по делу дала преподаватель по социологии Барбара Мрозиньска, которая преподавала в том университете.
«Левандовски купил диплом частного университета в Лодзи. Пишу это с полной ответственностью, потому что он «сдал» со мной два экзамена. Я узнала обо всем во время слушания в качестве свидетеля по этому отвратительному делу», – написала Мрозиньска несколько дней назад в твиттере.
«Движущей силой Роберта для быстрого и безболезненно получения дипломов в Лодзи стала его жена Анна.
Она хотела, чтобы ее муж, после того как он начал обучение в Варшаве в 2007 году и годами не мог его закончить, получил высшее образование и мог бы в будущем поступить, например, в тренерскую школу.
Возможностью получить дипломы стало знакомство с [подозреваемым] Збигневом Д., ученым из Лодзи, который был известен в спортивной среде тем, что умел организовать, в том числе, дипломы из университета, ректором которого он был», – рассказал источник Onet.
«Оба диплома Роберт получил в Лодзи, в какой-то момент он понял, что у лжи короткие ноги, и этими бумагами предусмотрительно никогда не хвастался. Было бы странно, если бы оказалось, что он 13 лет учился в Варшаве и вдруг быстро получил два диплома в Лодзи.
Кончилось тем, что он легально завершил учебу, которую начал давно в Варшаве, а лодзинские дипломы должны были остаться большой тайной для узкого круга лиц», – заявил собеседник Onet в правоохранительных органах.
Стоит отметить, что в 2007 году в 19-летнему возрасте Левандовски начал учиться в Варшавском колледже спортивного образования и лишь десять лет спустя, в 2017-м, получил степень бакалавра. В 2020-м он получил там же степень магистра.
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