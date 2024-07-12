«Атланта» и «Аталанта» договорились о трансфере Миранчука. Алексей не решил, переходить ли в МЛС

Теги Аталанта МЛС серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

«Атланта» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука.

Североамериканский и итальянский клубы достигли соглашения о трансфере российского полузащитника, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС предложил 11 миллионов евро за футболиста.

На фоне договоренности клубов сам Алексей Миранчук еще не принял решение о переходе в «Атланту».

В прошедшем сезоне хавбек провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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55 комментариев
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Ответ Carasa
Надеюсь, атланта купит антона и сыграет товарку с атлантой. Тогда сможем увидеть лучший заголовок в истории спортса: «атланта миранчука сыграла с аталантой миранчука»
а если еще и розыгрыш холодильника Атлант провести в перерыве матча, то ваще бомбически будет.
+57
-1
+56
Стоит ли из-за одной буквы переходить?
+58
-5
+53
Ответ Ллб
Тогда расширим список нецелесообразных переходов из одного клуба в другой Аталанта-- Атланта Спарта -- Спартак Юнион -- Унион
Атлетико - Атлетик
+44
-1
+43
Надеюсь, атланта купит антона и сыграет товарку с атлантой. Тогда сможем увидеть лучший заголовок в истории спортса: «атланта миранчука сыграла с аталантой миранчука»
+39
-7
+32
Атланта Миранчука против Интера Майами Месси и Суареса)
+33
-2
+31
Ответ Slava Vestiaz
Стоит ли из-за одной буквы переходить?
Тогда расширим список нецелесообразных переходов из одного клуба в другой
Аталанта-- Атланта
Спарта -- Спартак
Юнион -- Унион
+29
-1
+28
Ответ Ллб
Тогда расширим список нецелесообразных переходов из одного клуба в другой Аталанта-- Атланта Спарта -- Спартак Юнион -- Унион
ПАРИ НН
ПАРИС СЕН ЖЕРМЕН
+26
0
+26
Ответ Красная стрела
Мда. Играть в сильном чемпионате. Вытерпеть Гаспирини. Да и чему - то за столько лет научиться, что б перейти в МЛс, не попробовав по настоящему закрепиться в хорошем клубе? Зачем тогда весь этот цирк. Играл бы в РПЛ.
Как же сложно угодить пользователям спортса! Один говорит ехать, другой настаивает на игре в Европе! Надеюсь почитав комменты на спортсе Алексей примет верное решение, которое устроит всех неравнодушных!
+18
-1
+17
Ответ omsk1716
Атлетико - Атлетик
Байер - Байерн, а ведь сколько таки уцепилось за эту букву и перешло...
+13
-1
+12
Ответ маринованный огурчик
че думать, хоть в нормальной стране поживет
А сейчас он что, на вокзале и в НЕ нормальной стране живёт?
+10
-2
+8
Атлант следит за ситуацией
+5
0
+5
Удобно. Новый контракт заключать не надо, в старом буквочку подчистили - играй, Миранчук!
+3
0
+3
А вообще, Атланта любит русских "чуков" 😁
+4
-1
+3
Будет в гости к Торбинскому в Майами ездить😎
+4
-1
+3
Ответ Edward XVII
Тут большая разница, там просто название, типо Динамо, которые вообще везде есть включая МЛС, а тут название городов идентичные)
Где названия городов идентичные?
Аталанта из города Бергамо. Как Труффальдино :)
+3
0
+3
Ответ Ллб
Тогда расширим список нецелесообразных переходов из одного клуба в другой Аталанта-- Атланта Спарта -- Спартак Юнион -- Унион
ЦСКА- -СКА
+3
0
+3
Ответ Красная стрела
Мда. Играть в сильном чемпионате. Вытерпеть Гаспирини. Да и чему - то за столько лет научиться, что б перейти в МЛс, не попробовав по настоящему закрепиться в хорошем клубе? Зачем тогда весь этот цирк. Играл бы в РПЛ.
Для него это просто работа. Джовинко, Инсинье и остальные как-то не подвергались дестким "зачем всё это если переехал в млс". За деньги всё это. Обычно за большие деньги.
+2
0
+2
Ответ Бухгалтер2021
может теперь матч тв будет показывать млс
Права на трансляции у окко
+2
0
+2
Ответ Slava Vestiaz
Стоит ли из-за одной буквы переходить?
Ну тогда уж и Осасуна-Сасуолло)
+2
0
+2
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ну какое МЛС в 28 лет? Еще бы годика 4 в Европке попылить Неужели совсем никто в нём не заинтересован, очень странно
Агент у него «замечательный»
Вообще конечно российские агенты удивительная каста
Могут только за откаты по рпл клиентов водить, а как работать надо по-настоящему они не хотят
+1
0
+1
Ответ Carasa
Надеюсь, атланта купит антона и сыграет товарку с атлантой. Тогда сможем увидеть лучший заголовок в истории спортса: «атланта миранчука сыграла с аталантой миранчука»
И матч должен быть в Грузии (Georgia)
+1
0
+1
*мем со спайдерменами*
+1
0
+1
Ответ Ллб
Тогда расширим список нецелесообразных переходов из одного клуба в другой Аталанта-- Атланта Спарта -- Спартак Юнион -- Унион
СКА - ЦСКА
+1
0
+1
где-то лишняя буква "А"
+1
0
+1
Не стоит туда переходить, если еще есть варианты поиграть в Европе. Если других вариантов нет, то смело переходить. Оставаться в Аталанте не имеет никакого смысла. Поиграет в МЛС несколько лет, уверен, что там будет хорош.
+2
-1
+1
Ответ Edward XVII
Тут большая разница, там просто название, типо Динамо, которые вообще везде есть включая МЛС, а тут название городов идентичные)
Аталанта кулуб из Бергамо, а Атланта название клуба идентичное названию города.
В остальных случаях тоже ничего общего
Спартак -- Москва
Спарта -- Прага
Юнион -- Брюссель
Унион -- Берлин
+1
-1
0
Ответ Carasa
Надеюсь, атланта купит антона и сыграет товарку с атлантой. Тогда сможем увидеть лучший заголовок в истории спортса: «атланта миранчука сыграла с аталантой миранчука»
Сначала подумал про Вальдемара Антона
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Ответ Slava Vestiaz
Стоит ли из-за одной буквы переходить?
Ну да обидно хорошые игроки и России узжают играть за границу
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Ответ Jokk
ПАРИ НН ПАРИС СЕН ЖЕРМЕН
😄
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Ответ Slava Vestiaz
Стоит ли из-за одной буквы переходить?
А все Реалы называются одинаково
А также Олимпики
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