«Атланта» и «Аталанта» договорились о трансфере Миранчука. Алексей не решил, переходить ли в МЛС
«Атланта» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука.
Североамериканский и итальянский клубы достигли соглашения о трансфере российского полузащитника, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что клуб МЛС предложил 11 миллионов евро за футболиста.
На фоне договоренности клубов сам Алексей Миранчук еще не принял решение о переходе в «Атланту».
В прошедшем сезоне хавбек провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
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Аталанта-- Атланта
Спарта -- Спартак
Юнион -- Унион
ПАРИС СЕН ЖЕРМЕН
Аталанта из города Бергамо. Как Труффальдино :)
Вообще конечно российские агенты удивительная каста
Могут только за откаты по рпл клиентов водить, а как работать надо по-настоящему они не хотят
В остальных случаях тоже ничего общего
Спартак -- Москва
Спарта -- Прага
Юнион -- Брюссель
Унион -- Берлин
А также Олимпики