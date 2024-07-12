«Атланта» и «Аталанта» договорились о трансфере Миранчука. Алексей не решил, переходить ли в МЛС

«Атланта» и «Аталанта» договорились о переходе Алексея Миранчука.

Североамериканский и итальянский клубы достигли соглашения о трансфере российского полузащитника, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что клуб предложил 11 миллионов евро за футболиста.

На фоне договоренности клубов сам еще не принял решение о переходе в « ».

В прошедшем сезоне хавбек провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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