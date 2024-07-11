Англия вновь в финале Евро, Колумбия – в финале Копы, «Балтика» – спонсор РПЛ, Джокович и Рыбакина в полуфинале «Уимблдона», Роналду не уходит из сборной, на Суперкубок проданы все билеты и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Англия – второй финалист Евро-2024! Команда Гарета Саутгейта победила Нидерланды (2:1): англичане пропустили уже на 7-й минуте, Харри Кейн сравнял счет с пенальти, который сам же и заработал, а заменивший его Олли Уоткинс забил на 91-й. Таким образом, Англия 2-й раз подряд добирается до финала чемпионата Европы, при Саутгейте команда вышла в финал на 2 из 4 топ-турниров.

В финале Англия сыграет с Испанией, а Гарет Саутгейт может получить Орден британской Империи.

2. Алекс Де Минаур снялся с «Уимблдона», а Новак Джокович 49-й раз вышел в полуфинал «Большого шлема». Лоренцо Музетти в 5 сетах обыграл Тэйлора Фрица.

Елена Рыбакина прошла Элину Свитолину в четвертьфинале женской сетки, а Барбора Крейчикова обыграла Алену Остапенко.

3. «Балтика» стала спонсором РПЛ. Стороны подписали соглашение.

4. Колумбия обыграла Уругвай (1:0) и сыграет против Аргентины в финале Кубка Америки.

5. В РПЛ утвердили новую модель распределения доходов. 555 млн рублей между клубами разделят в зависимости от посещаемости и медиаактивностей.

6. Трансферные новости. Юрий Газинский вернулся в «Краснодар». «Ювентус» подписал Кефрена Тюрама из «Ниццы».

«Барса» договорилась с Нико Уильямсом о переходе и отклонила предложение о трансфере Ямаля за 250 млн евро – вероятно, от «ПСЖ». «Милан» хочет арендовать Гюлера и связался с «Реалом». Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Клаудиньо продвигаются. От варианта с Пакета бразильский клуб отказался.

7. Криштиану Роналду пока не планирует завершать карьеру в сборной Португалии. Он не считает решение срочным.

8. Жену и двух дочерей комментатора BBC Джона Ханта убили в собственном доме из арбалета.

9. МОК оплатил прыгунье на батуте Анжеле Бладцевой билеты в Париж. Россиянка прибудет на Олимпиаду 29 июля. А вот российские каноисты не смогут использовать свои лодки на Олимпиаде в Париже – они получат инвентарь на месте.

10. Форвард «Клипперс» Кавай Ленард не примет участия в Олимпийских играх в Париже.

11. На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» проданы все билеты. Стадион в Волгограде вмещает 45 тысяч зрителей.

12. «Тойота» хочет вернуться в «Формулу-1» – возможно партнерское соглашение с «Хаасом».

13. СК проверит Джеффа Монсона за демонстрацию запрещенной нацистской символики, пишет Mash Batash.

14. Члена делегации сборной Албании обвинили в изнасиловании во время Евро-2024. Он уже покинул Германию.

Цитаты дня.

Михаил Дегтярев: «В Играх БРИКС приняли участие более 5,5 тысячи атлетов из 82 стран мира. Только по телевидению Игры посмотрели более 25 млн человек»

Ямаль после выхода Испании в финал Евро: «Шах и мат ♟🤷🏾‍♂️». Вингер ранее ответил цитатой о шахматах на слова Рабьо про выход из зоны комфорта

Невилл о моменте с Думфрисом и Кейном: «Даже близко не пенальти. Абсолютно позорное решение»

Михаил Кержаков о бизнесе: «Выходим в ноль – и то хорошо. Все подорожало. Зарплаты тоже растут: нормально, когда люди хотят зарабатывать больше курьеров или таксистов»

Ван дер Варт об Англии: «Что за дерьмовая команда. Топ-футболисты хорошо играли полчаса – так продолжайте, покажите, что вы лучшие»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

13 комментариев
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Странно, а раньше говорили, что в играх БРИКС участвовало 92 страны😁, чего ж тогда не 230? Даже если выдавать девчонку, которая 2 года назад представляла Одинцовский район в чемпионате Московской области, за француженку, все равно там было максимум 24 страны, причем НИКТО из тех, кто приехал на игры БРИКС, не получил олимпийскую лицензию. Жить в розовых очках проще, я понимаю, но, как говорится, "сила в правде"(c)😉
+18
-4
+14
Ответ Ксюша Каблукова
Комментарий скрыт
так, одного зрителя игр брикс нашли, осталось найти ещё 24 999 999
+6
0
+6
Ответ Bashibuzuck
У англичан появляются какие то проблески игры в футбол
в первом тайме
+4
0
+4
У англичан появляются какие то проблески игры в футбол
+3
0
+3
Невероятные приключения албанца в Германии…
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Рональду только в перед ногами из сборной уйдет😁
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25 миллионов надеюсь по включенному телевизору смотрели
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