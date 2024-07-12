Эвра получил год тюрьмы условно за то, что бросил семью. Патрис должен выплатить 4 000 евро супруге и 2 000 за судебные издержки. Экс-игрок «МЮ» обжаловал приговор

Патрис Эвра получил год тюремного заключения условно за неуплату алиментов.

Суд признал бывшего капитана сборной Франции виновным в том, что в период с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года он бросил семью в ущерб своей жене Сандре Эвра.

Эвра приговорили к 12 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также обязали выплатить жене 4 000 евро за нематериальный ущерб и 2 000 евро за судебные издержки.

Экс-игрок « » и «Ювентуса» сразу подал апелляцию и обжаловал вердикт суда.

«Господин Патрис Эвра подал апелляцию, зная, что он предоставил своей жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. И что он одолжил ей почти два миллиона евро на повседневную жизнь.

Сумму, которую она отказывается возвращать, что и стало причиной этого судебного разбирательства», – заявил адвокат Патриса Эвра.

Сандра вышла замуж за Патриса Эвра в 2007 году, а в 2020-м были опубликованы фото экс-игрока с датской моделью Марго Александрой. В том же году супруги Эвра начали бракоразводный процесс, который до сих пор не завершен.

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