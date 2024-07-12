Эвра получил год тюрьмы условно за то, что бросил семью. Патрис должен выплатить 4 000 евро супруге и 2 000 за судебные издержки. Экс-игрок «МЮ» обжаловал приговор

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Ювентус Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия светская хроника деньги Футбол

Патрис Эвра получил год тюремного заключения условно за неуплату алиментов.

Суд признал бывшего капитана сборной Франции виновным в том, что в период с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года он бросил семью в ущерб своей жене Сандре Эвра.

Эвра приговорили к 12 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также обязали выплатить жене 4 000 евро за нематериальный ущерб и 2 000 евро за судебные издержки.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» сразу подал апелляцию и обжаловал вердикт суда.

«Господин Патрис Эвра подал апелляцию, зная, что он предоставил своей жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. И что он одолжил ей почти два миллиона евро на повседневную жизнь.

Сумму, которую она отказывается возвращать, что и стало причиной этого судебного разбирательства», – заявил адвокат Патриса Эвра. 

Сандра вышла замуж за Патриса Эвра в 2007 году, а в 2020-м были опубликованы фото экс-игрока сборной Франции с датской моделью Марго Александрой. В том же году супруги Эвра начали бракоразводный процесс, который до сих пор не завершен.

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41 комментарий
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предоставил своей жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. И что он одолжил ей почти два миллиона евро на повседневную жизнь. Патрис Эвра получил год тюремного заключения условно за неуплату алиментов.-Французы, мужчины, женитесь!))...
+57
-4
+53
Не тот пол требует равноправия
+26
-1
+25
Там в ПСЖ сейчас спец по подобным вопросам приехал, можно у него проконсультироваться.
+25
-4
+21
А что значит фраза "бросил семью в ущерб своей жене"? У него жена-инвалид на его иждивении была или что?
+16
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+15
Кто знает что такое бракоразводный процесс с неадекватными женщинами поймут и посочувствуют Эвра. Если он накосял, тогда конечно нет оправданий
+16
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+15
При заключения брака закон в 99% будет на стороне женщины,какая бы она не был,как бы она не попила вашу кровь в быту,вы всегда будете виноватым. Просто не женитесь... 21 век.
+11
0
+11
Ответ Асадулла Исмаилов
Правильно Суарес сделал оказалось человек то гамно.
Если один человек говно, это не значит, что второй должен вести себя так же. Странная логика)
+11
-4
+7
Ответ Overkiller
Там в ПСЖ сейчас спец по подобным вопросам приехал, можно у него проконсультироваться.
Там реально есть спец по подобным вопросам. Один марокканец, на фланге бегает, зовут Ашраф.
+6
0
+6
Ответ VictorVallecano
В лесу волки живут - лучше туда не ходить. В воде можно утонуть - никогда не купайтесь!
Я думал, ты напишешь: "В лесу волки живут - мужчины, лучше уж туда..."
Но ты меня разочаровал.
+5
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+5
Ответ Арчибалрог
А что значит фраза "бросил семью в ущерб своей жене"? У него жена-инвалид на его иждивении была или что?
То ли я устал сегодня, то ли просто спать хочу... В общем, прочитав "он бросил семью в ущерб своей жене", несколько секунд пытался сообразить, где у женщины находится ущерб и какого он размера, что в него можно бросить целую семью :))
+4
0
+4
Это что такое??? Как можно настолько позорно поддакивать женщинам?
+4
-1
+3
Ответ Overkiller
Там в ПСЖ сейчас спец по подобным вопросам приехал, можно у него проконсультироваться.
Да вот как раз с ним лучше по этому вопросу не советоваться
+4
-1
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
предоставил своей жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. И что он одолжил ей почти два миллиона евро на повседневную жизнь. Патрис Эвра получил год тюремного заключения условно за неуплату алиментов.-Французы, мужчины, женитесь!))...
В лесу волки живут - лучше туда не ходить. В воде можно утонуть - никогда не купайтесь!
+10
-7
+3
Ответ Трент Резнор
Ну хоть не изнасиловал никого…по нынешним временам уже роскошь
Каждая прошм.ка обвиняет в изнасиловании, любители халявы. Если бы это на самом деле произошло - все просто решается по горячим следам
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
То ли я устал сегодня, то ли просто спать хочу... В общем, прочитав "он бросил семью в ущерб своей жене", несколько секунд пытался сообразить, где у женщины находится ущерб и какого он размера, что в него можно бросить целую семью :))
😂
+1
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Ответ Асадулла Исмаилов
Правильно Суарес сделал оказалось человек то гамно.
А что сделал Суарес? Неосмотрительно использовал ласковый уругвайский сленг. Не понимая контекста британской помешанности на рассовых темах
+3
-2
+1
- За что ты 10 лет тюрьмы получил?
- Жену бросил.
- Да ладно тебе, я свою 5 раз бросал, и ничего!
- А с какого этажа?
+1
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Читаешь заголовок и офигеваешь. Срок, пусть и условный, за то, что бросил семью . 😊
+2
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У нас бы пол страны сидело бы за такие приключения)
+1
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Левачьё опять мужиков дербанит.
+2
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Тут либо перевод некорректно сформулирован, либо в самой новости криво подано.
Но как я понял из оригинала, либо Эвра не соблёл формальные правила выплаты алиментов передавая 2 млн и жена хочет эти воспользоваться или просто банально Эвра уклонился от уплаты алиментов. Дом с бассейном тут вообще 10 роль играет.
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Эвра наш человек
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Красавчик! Никому ничего! Гыгыгыгыгыгыгыгыгы..
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Ответ Этот Райола хочет денег
предоставил своей жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. И что он одолжил ей почти два миллиона евро на повседневную жизнь. Патрис Эвра получил год тюремного заключения условно за неуплату алиментов.-Французы, мужчины, женитесь!))...
вероятно, не только одолжил деньги, но ещё и квартиру ей сдал
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Ну после пениса Патриса во рту тренера и страданий в Сенегале Эвра даже неудобно говорить о каких то деньгах.
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Ответ VictorVallecano
В лесу волки живут - лучше туда не ходить. В воде можно утонуть - никогда не купайтесь!
В большинстве относительно цивилизованных стран мира процент разводов превышает цифру 50. Что-то мне подсказывает, что вероятность утонуть или встретить волка в современных лесах куда меньше, чем, заключив официальный брак с современной среднестатистической ( не с абсолютно каждой, повторю для особо одаренных ) ожп, в последствии пролететь, попав на алименты, сомнительный в справедливости раздел имущества и с 90% вероятностью став так называемым воскресным папой
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Ответ Этот Райола хочет денег
предоставил своей жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. И что он одолжил ей почти два миллиона евро на повседневную жизнь. Патрис Эвра получил год тюремного заключения условно за неуплату алиментов.-Французы, мужчины, женитесь!))...
Это же вопрос чисто юридического поля. Он стал требовать с нее 2 миллиона, у нее этих денег нет. Она пошла в вабанк, сделав упор на то, что он ей алименты не платил. В данном случае виноват сам Эвра, что не действовал в правовом поле и сделал себя уязвимым с юридической точки зрения. Это было все читаемо.
А с человеческой точки зрения не права сама жена. Но у нее нет другого выхода, так как с нее требуют 2 миллиона, а у нее видимо их нет.
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Ответ Богдан
Да вот как раз с ним лучше по этому вопросу не советоваться
Ну, если бы он из Краснодара в Париж выбраться не смог, тогда бы я с вами согласился, а так нет )))
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Ответ brodovan
Там реально есть спец по подобным вопросам. Один марокканец, на фланге бегает, зовут Ашраф.
Вот это да, серьезный эксперт)
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Ну хоть не изнасиловал никого…по нынешним временам уже роскошь
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