Эвра получил год тюрьмы условно за то, что бросил семью. Патрис должен выплатить 4 000 евро супруге и 2 000 за судебные издержки. Экс-игрок «МЮ» обжаловал приговор
Патрис Эвра получил год тюремного заключения условно за неуплату алиментов.
Суд признал бывшего капитана сборной Франции виновным в том, что в период с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года он бросил семью в ущерб своей жене Сандре Эвра.
Эвра приговорили к 12 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также обязали выплатить жене 4 000 евро за нематериальный ущерб и 2 000 евро за судебные издержки.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» сразу подал апелляцию и обжаловал вердикт суда.
«Господин Патрис Эвра подал апелляцию, зная, что он предоставил своей жене квартиру и дом с бассейном на юге Франции. И что он одолжил ей почти два миллиона евро на повседневную жизнь.
Сумму, которую она отказывается возвращать, что и стало причиной этого судебного разбирательства», – заявил адвокат Патриса Эвра.
Сандра вышла замуж за Патриса Эвра в 2007 году, а в 2020-м были опубликованы фото экс-игрока сборной Франции с датской моделью Марго Александрой. В том же году супруги Эвра начали бракоразводный процесс, который до сих пор не завершен.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Но ты меня разочаровал.
- Жену бросил.
- Да ладно тебе, я свою 5 раз бросал, и ничего!
- А с какого этажа?
Но как я понял из оригинала, либо Эвра не соблёл формальные правила выплаты алиментов передавая 2 млн и жена хочет эти воспользоваться или просто банально Эвра уклонился от уплаты алиментов. Дом с бассейном тут вообще 10 роль играет.
А с человеческой точки зрения не права сама жена. Но у нее нет другого выхода, так как с нее требуют 2 миллиона, а у нее видимо их нет.