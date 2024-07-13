Альварес попросил «Сити» продать его. Хулиан отказался продлить контракт на улучшенных условиях и хочет уйти (El Chiringuito TV)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Кубок Америки Хулиан Альварес Футбол

Хулиан Альварес отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити».

Журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито сообщает, что 24-летний аргентинский нападающий попросил руководство «горожан» о трансфере.

По окончании сезона Альварес отказался продлевать контракт с клубом на улучшенных условиях и хочет уйти. 

Также аргентинец попросил руководство клуба назначить за него приемлемую цену.

Действующее соглашение Альвареса с «Манчестер Сити» рассчитано до 2028 года. 

В сезоне-2023/24 нападающий провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро. 

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66 комментариев
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Эх, в Барсу бы его, но тогда Лапорту придётся по частям продавать👹
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Выбирает футбол парень и правильно делает. А то лучшие годы на скамейке отсидел бы.
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Надёжная новость, достоверность примерно 100%. Прям перед финалом Копы Альварес размышляет продлить ли контракт, который истекает через 4 года)
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+18
Ответ Далерджон Дадабаев
Доверять El Chiringuito - себя не уважать
Ну вообще новость то логичная, даже если выдуманная. Альварес топ игрок, ему нужно играть каждый матч. Он способен быть лидером.
+14
-1
+13
Доверять El Chiringuito - себя не уважать
+16
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+12
Ответ alex@putoff.ru
Это где же он на скамейке сидит? В прошедшем сезоне 54 матча отыграл за Сити (из 59 возможных), почти 3500 минут, на 300 меньше чем у Холанда, девятый игрок по количеству минут за сезон. В чемпионате он вообще весь сезон был основным.
И почему же он хочет уйти? В 24 года, из лучшей команды мира??
Я не говорю что он мало играет. Но он второй выбор после Холланда, это же железно.
Да он может и менять позиции и играть в итоге немало. Но факт остаётся что он второй выбор и там где не будет Холланда он будет просто железным игроком основы, незаменимым.
+13
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+12
Ответ Zidane 21
Дл игрока замены статистика у него мощная, 11+9 за 32 матча, весьма недурно
Так много и в основе играл, пока Холанн свои болячки всё лечил, а это где-то десяток матчей точно, если не больше. Да и в паре с норвежцем бывало что со старта выходил. Альварес не запасной, а просто не прима в атаке Сити, и это не может его не парить. Так же задвигали топового центрфорварда Кавани на фланг в ПСЖ, пока там играл Ибрагимович, 3 года уругваец терпел и как только Ибра ушёл, результативность резко повысилась. Альварес тоже мог бы потерпеть, вряд ли Холанн надолго в Сити, но с другой стороны если он хочет здесь и сейчас быть главным форвардом топ-клуба, то конечно надо уходить, правда ценник около 100 млн резко сужает круг претендентов, да ещё не во все клубы Альварес пойдёт сам, например тот же ПСЖ вряд ли бы его заинтересовал. У Баварии есть Кейн, итальянцы все мимо, в Реале уже Мбаппе, у Барсы нет денег. Остаётся или Атлетико, если они сумеют за счёт продаж наскрести такую сумму, или топы в той же АПЛ, Боули наверняка мог бы заинтересоваться, но надо сперва гуталином обмазаться и фамилию сменить на нечто более труднопроизносимое.
+11
-3
+8
Ответ Далерджон Дадабаев
Доверять El Chiringuito - себя не уважать
Они одними из первых написали про то, что Неймар уходит в ПСЖ и потом про Месси тоже так что чушь ты написал.
+7
0
+7
Дл игрока замены статистика у него мощная, 11+9 за 32 матча, весьма недурно
+7
-1
+6
Ответ N. Vidich
Выбирает футбол парень и правильно делает. А то лучшие годы на скамейке отсидел бы.
Это где же он на скамейке сидит? В прошедшем сезоне 54 матча отыграл за Сити (из 59 возможных), почти 3500 минут, на 300 меньше чем у Холанда, девятый игрок по количеству минут за сезон. В чемпионате он вообще весь сезон был основным.
+10
-4
+6
Пеп после такой новости Альваресу: "Какого Хулиана...?"
+6
-1
+5
Ответ Andrei
Атлетико!? Реально? В блевотном футболе Симеоне он сдуется также, как и Фелиш.
Феликс, по-моему, особо и не надувался, чтоб сдуваться.
+4
0
+4
Ответ alex@putoff.ru
Это где же он на скамейке сидит? В прошедшем сезоне 54 матча отыграл за Сити (из 59 возможных), почти 3500 минут, на 300 меньше чем у Холанда, девятый игрок по количеству минут за сезон. В чемпионате он вообще весь сезон был основным.
Так в начале сезона КДБ был травмирован, поэтому Альварес много играл. Потом игровое время постепенно падало.
+4
0
+4
Ответ alex@putoff.ru
Это где же он на скамейке сидит? В прошедшем сезоне 54 матча отыграл за Сити (из 59 возможных), почти 3500 минут, на 300 меньше чем у Холанда, девятый игрок по количеству минут за сезон. В чемпионате он вообще весь сезон был основным.
Кстати, Джони Эванс в МЮ в прошлом сезоне отыграл 30 матчей и больше всех защитников вроде по минутам. Дальше что? Он все равно 4-5 защитник там.

Дело не только во времени, а еще и в статусе. В условном Атлетико или Ювентусе он будет лидером, первой скрипкой. Я про Альвареса
+6
-2
+4
Ответ Я всех их сделал
Так много и в основе играл, пока Холанн свои болячки всё лечил, а это где-то десяток матчей точно, если не больше. Да и в паре с норвежцем бывало что со старта выходил. Альварес не запасной, а просто не прима в атаке Сити, и это не может его не парить. Так же задвигали топового центрфорварда Кавани на фланг в ПСЖ, пока там играл Ибрагимович, 3 года уругваец терпел и как только Ибра ушёл, результативность резко повысилась. Альварес тоже мог бы потерпеть, вряд ли Холанн надолго в Сити, но с другой стороны если он хочет здесь и сейчас быть главным форвардом топ-клуба, то конечно надо уходить, правда ценник около 100 млн резко сужает круг претендентов, да ещё не во все клубы Альварес пойдёт сам, например тот же ПСЖ вряд ли бы его заинтересовал. У Баварии есть Кейн, итальянцы все мимо, в Реале уже Мбаппе, у Барсы нет денег. Остаётся или Атлетико, если они сумеют за счёт продаж наскрести такую сумму, или топы в той же АПЛ, Боули наверняка мог бы заинтересоваться, но надо сперва гуталином обмазаться и фамилию сменить на нечто более труднопроизносимое.
В ливер как влитой
В прессинг умеет, техника есть, забивать умеет
Хоть бы хоть бы
+5
-2
+3
Пеп: переучивает десятку Грилиша в вингера, а девятку Альвареза - в десятку. Защитника Гвардиола переучивает в вингера.
Видимо, теперь была очередь вингера Доку переучиваться в зашитника, но Хулиан рушит всю цепочку.
+3
0
+3
Ответ Я всех их сделал
Так много и в основе играл, пока Холанн свои болячки всё лечил, а это где-то десяток матчей точно, если не больше. Да и в паре с норвежцем бывало что со старта выходил. Альварес не запасной, а просто не прима в атаке Сити, и это не может его не парить. Так же задвигали топового центрфорварда Кавани на фланг в ПСЖ, пока там играл Ибрагимович, 3 года уругваец терпел и как только Ибра ушёл, результативность резко повысилась. Альварес тоже мог бы потерпеть, вряд ли Холанн надолго в Сити, но с другой стороны если он хочет здесь и сейчас быть главным форвардом топ-клуба, то конечно надо уходить, правда ценник около 100 млн резко сужает круг претендентов, да ещё не во все клубы Альварес пойдёт сам, например тот же ПСЖ вряд ли бы его заинтересовал. У Баварии есть Кейн, итальянцы все мимо, в Реале уже Мбаппе, у Барсы нет денег. Остаётся или Атлетико, если они сумеют за счёт продаж наскрести такую сумму, или топы в той же АПЛ, Боули наверняка мог бы заинтересоваться, но надо сперва гуталином обмазаться и фамилию сменить на нечто более труднопроизносимое.
И дреды сделать
+2
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Эх, в Барсу бы его, но тогда Лапорту придётся по частям продавать👹
Вместо Бревандовски идеально было бы.
Ты представь:
Канселу/Бальде - Араухо - Кубарси - Кунде

Де Йонг/Илкай - (Субименди?) - Педри/Гави

Ямаль Альварес Нико Уильямс

Эхх мечта!
+2
0
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В Арсенал!
+2
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+2
Самым идеальным вариантом мог бы стать Атлетико. Они вроде проявляли к нему интерес. А так Мамардашвили, Альварес - там еще пару парочка слухов было. Симеоныч давно заслужил новую партию топарей.
+2
0
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Эх, в Барсу бы его, но тогда Лапорту придётся по частям продавать👹
Лапорту по частям мне по душе, ну а Хулиан в Барсе, всё же пока мечта или очень хороший сон!!)💭
+1
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Эх, в Барсу бы его, но тогда Лапорту придётся по частям продавать👹
Да ещё очередной рычаг дёрнуть
+7
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Вот Хулиан!
+1
0
+1
Ну парня понять можно. Явно чувствуется что хочет играть основного напа, а сейчас ему приходится в основном 10-кой/ложной 9-кой выходить, причём зачастую ещё и с КДБ и оба под Холландом. Новость неожиданная, но желание логичное, уже выиграл всё что существует, можно и поиграть в удовольствие и как хочется.
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Ответ Axs Men
Холанда и его надо продавать и купить нормальных напов
Фигасе вы зажрались, мсье
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Красавчик. Супер талант. Про Холанде надо валить. Ни хуже его. Это как Месси с Роналду в одной команде.
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Ответ Axs Men
Вообще не впечатлил .Нужно продать .
Тот же Нуньес опаснее играет , его реализация только подводит
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Ответ Юрий Кечко
А любом клубе будет в основе
Как фан Сити говорю , нет в нем ничего .
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Ответ iniesta8
В Арсенал!
Очень хотелось бы, но вряд ли сити снова продаст нам
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Ответ nurikkkk
Альварес🤣🤣🤣который фанат Реала... И да, что бы купить Альвареса, Барсе нужно будет отказаться оплачивания самолётов для Барса на выездные игры🤣🤣🤣
С чего ты взял, что он фанат Реала ? Я попытался нагуглить, мне выдало, что он фанат человека паука. И Месси. Жду Хулиана Альвареса в Марвел или Майами.
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