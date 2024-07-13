Альварес попросил «Сити» продать его. Хулиан отказался продлить контракт на улучшенных условиях и хочет уйти (El Chiringuito TV)
Хулиан Альварес отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити».
Журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито сообщает, что 24-летний аргентинский нападающий попросил руководство «горожан» о трансфере.
По окончании сезона Альварес отказался продлевать контракт с клубом на улучшенных условиях и хочет уйти.
Также аргентинец попросил руководство клуба назначить за него приемлемую цену.
Действующее соглашение Альвареса с «Манчестер Сити» рассчитано до 2028 года.
В сезоне-2023/24 нападающий провел 36 матчей в АПЛ, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
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Я не говорю что он мало играет. Но он второй выбор после Холланда, это же железно.
Да он может и менять позиции и играть в итоге немало. Но факт остаётся что он второй выбор и там где не будет Холланда он будет просто железным игроком основы, незаменимым.
Дело не только во времени, а еще и в статусе. В условном Атлетико или Ювентусе он будет лидером, первой скрипкой. Я про Альвареса
В прессинг умеет, техника есть, забивать умеет
Хоть бы хоть бы
Видимо, теперь была очередь вингера Доку переучиваться в зашитника, но Хулиан рушит всю цепочку.
Ты представь:
Канселу/Бальде - Араухо - Кубарси - Кунде
Де Йонг/Илкай - (Субименди?) - Педри/Гави
Ямаль Альварес Нико Уильямс
Эхх мечта!