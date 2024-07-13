Альварес попросил «Сити» продать его. Хулиан отказался продлить контракт на улучшенных условиях и хочет уйти (El Chiringuito TV)

Хулиан Альварес отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити».

Журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито сообщает, что 24-летний аргентинский нападающий попросил руководство «горожан» о трансфере.

По окончании сезона Альварес отказался продлевать контракт с клубом на улучшенных условиях и хочет уйти.

Также аргентинец попросил руководство клуба назначить за него приемлемую цену.

Действующее соглашение с « » рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2023/24 нападающий провел 36 матчей в , забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

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