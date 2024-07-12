«Аль-Наср» хочет сохранить Роналду до ЧМ-2026, идут переговоры о новом контракте. Криштиану не собирается возвращаться в Европу

Теги Байер Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Футбол

Криштиану Роналду и «Аль-Наср» начали переговоры о продлении контракта.

По данным журналиста Бена Джейкобса для GiveMeSport, 39-летний португалец не торопится с заключением контракта, но не собирается возвращаться в Европу или переходить в другой клуб.

Ожидается, что Криштиану также повысят зарплату. «Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду выступал в их составе до старта чемпионата мира 2026 года. Тогда форварду будет 41 год. Присутствие Роналду также важно в контексте пересмотра ТВ-контракта в 2025 году.

Ожидается, что переговоры о продлении контракта продолжатся летом, ожидается прогресс до начала нового сезона в Саудовской Аравии. При этом для заключения сделки нет срочности и сроков. Однако «Аль-Наср» хотел бы ясности до конца года.

Джейкобс со ссылкой на источники также опровергает слова и возможном переходе Роналду в «Байер».

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78 комментариев
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кто то странный писал этот текст
+64
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+64
а его кто-то ждёт в Европе ?
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+56
Ответ Burel
а его кто-то ждёт в Европе ?
Фавориты ЛЧ встали в очередь за тащером
+34
-4
+30
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
ни одной команде, которая хочет быть именно таковой, он не нужен. единственный вариант - хайп и спонсорские контракты, только на них он всё равно не заработает больше, чем ему могут предложить в СА.
+29
-1
+28
Какой еще Байер, зачем он Байеру?

В топ лигах он не нужен, а в условный чемпионат Чехии он вряд ли поедет. Поэтому все логично
+24
-2
+22
Никому не нужен=не собирается
+22
-3
+19
Ответ Константин Родин
кто то странный писал этот текст
Пятница вечер, всё возможно
+16
0
+16
Ответ Чёрная Мамбо
Комментарий скрыт
Так гениально что аль наср играет при полупустых трибунах 😆

А б0т0в в инсту нагнать можно было и без роналду.
+17
-1
+16
Ответ Чёрная Мамбо
Комментарий скрыт
А можно пруфы о популярности? Какая аудитория у чемпионата? Сколько в среднем смотрит? А то были цифры по просмотром, которые оказались ниже, чем у аутсайдеров кубка Франции, вроде
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0
+15
В Европе он интересен только клубам с фарер за 10 племенных овец или почтальонам с лихтенштейна, на которых он исправно набивает стату
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Аль-Насру надо продлить Криштиану сразу лет на десять, у него большие планы на ближайшие чемпионаты мира и Европы, клуб устраивает вечное второе место, денежки водятся и в целом все довольны!!!))
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Ответ stryder
Комментарий скрыт
Стоимость состава портков - 1 млрд. Стоимость состава аргов - 800 млн. Месси на КА-21 - 4+5. Месси на ЧМ-22 - 7+3. Чем ниже падает криштик, тем упоротее становятся бредни его сектантов
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Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
Не в зп дело
А в токсичности Роналду
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Ответ AF007
Боязно за криштика, если всё максимально сойдется против него (криштик проваливает ЧМ-26, Месси выигрывает КА-24 и ЧМ-26). Скорее всего придется ложить его в психушку до конца жизни
Я бы и отнесся с юмором к этому комментарию, но на самом деле смешного мало. Он прям реально постоянно на взводе (я уже молчу, что разговаривает сам с собой перед штрафными), злится, закатывает истерики. Прям с головой чет плохое происходит
+9
-1
+8
Ответ Burel
а его кто-то ждёт в Европе ?
+.- Лучшие клубы Европы, я бежал за вами 3 дня, чтобы сообщить, что вы мне не интересны!
+9
-2
+7
До чемпионата мира в Саудовской Аравии доиграет легко. А на нём будет играющим тренером Португалии. Сам себя в основу будет ставить.
+8
-1
+7
Мммм, в заложниках у Криша теперь и Лига СА. Величие в действии...
+8
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+6
Ответ Burel
а его кто-то ждёт в Европе ?
Пирс Морган
+5
0
+5
Боязно за криштика, если всё максимально сойдется против него (криштик проваливает ЧМ-26, Месси выигрывает КА-24 и ЧМ-26). Скорее всего придется ложить его в психушку до конца жизни
+9
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+5
"Криштиану не собирается возвращаться в Европу ", а его кто-то ждет?
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+4
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
Не после такого Евро. Видно, что скорость уже не та
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0
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Ответ Константин Родин
кто то странный писал этот текст
Да ваще,как будто я пьяный))
+4
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+3
"Опровергает славу?" Это как?
+4
-1
+3
Блин ребят вы хоть переводчик поменяйте, жесть какая-то
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0
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Вспомнился биллборд сочинской "Жемчужины" про Бекхэма со словами "Мы отказались от него".
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Его и так прогнали из Европы.
+4
-1
+3
Как будто в Европе его кто то ждет)
+5
-2
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Ответ Чёрная Мамбо
Комментарий скрыт
да дело не столько в зарплате (хотя и важно , но он бы пошел в топ клуб с понижением) или его эффективности (пусть и намного сниженной), а в токсичности , которую он принесет в любой клуб
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Ответ Арчибалрог
Думаю, к ЧМ-2026 Роналду подуспокоится и согласится на роль запасного в сборной - выйти на 15-20 минут покошмарить защитников. Потому что если он и к тому времени продолжит считать себя игроком основы, то тут уже только санитары помогут
Он будет кошмарить в 2026 только слезами и истериками
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Ответ Today I feel Qatari
Ну в принципе логично. Пока Роналду играет в Аравии - об Аравии говорят. Как только он уйдет - сразу забудут. Это как максималка Леброна в Лейкерс - практической пользы на площадке никакой, но маркетинг делается, максималка дается, сын в команду устраивается, ручной тренер тоже и прочий цирк
Что же команда играет при пустых трибунах с этим маркетингом?)
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-2
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