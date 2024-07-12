«Аль-Наср» хочет сохранить Роналду до ЧМ-2026, идут переговоры о новом контракте. Криштиану не собирается возвращаться в Европу

Криштиану Роналду и «Аль-Наср» начали переговоры о продлении контракта.

По данным журналиста Бена Джейкобса для GiveMeSport, 39-летний португалец не торопится с заключением контракта, но не собирается возвращаться в Европу или переходить в другой клуб.

Ожидается, что также повысят зарплату. « » хочет, чтобы Роналду выступал в их составе до старта чемпионата мира 2026 года. Тогда форварду будет 41 год. Присутствие Роналду также важно в контексте пересмотра ТВ-контракта в 2025 году.

Ожидается, что переговоры о продлении контракта продолжатся летом, ожидается прогресс до начала нового сезона в Саудовской Аравии. При этом для заключения сделки нет срочности и сроков. Однако «Аль-Наср» хотел бы ясности до конца года.

Джейкобс со ссылкой на источники также опровергает слова и возможном переходе Роналду в « ».

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