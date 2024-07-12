«МЮ» заплатит за Зиркзе 42,5 млн евро. Форвард «Болоньи» проходит медосмотр

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Эрик тен Хаг Джошуа Зиркзе деньги Фабрицио Романо Футбол

Джошуа Зиркзе прибыл в «Манчестер Юнайтед» для подписания контракта.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодня нападающий проходит медосмотр, затем состоится личная встреча с главным тренером клуба Эриком тен Хагом и подписание контракта.

Соглашение будет рассчитано до июня 2029 года с возможностью продления на следующий сезон.

Сумма трансфера в 42,5 миллиона евро будет выплачена «Болонье» траншами в течение трех лет.

В сезоне-2023/24 Зиркзе отметился 11 голами и 4 ассистами в 34 матчах Серии А. Подробная статистика 23-летнего игрока – здесь.

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67 комментариев
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Все же мне интересно, как так получилось, за примерно одинаковую статистику, а если посмотреть, то у Зиркзе она лучше, чем у Хейлунда, они умудрились подписать одного за 75 миллионов, а этого за 42 миллиона?
+31
-5
+26
Ответ Фанат Доры Дуры
Все же мне интересно, как так получилось, за примерно одинаковую статистику, а если посмотреть, то у Зиркзе она лучше, чем у Хейлунда, они умудрились подписать одного за 75 миллионов, а этого за 42 миллиона?
Это сумма выкупа прописанная в контракте
+24
0
+24
Воспитанник Баварии, которая получит 50% этих денег по контракту с Болоньей. Отличный игрок, мне было жаль когда ушел, удачи в МЮ
+19
-3
+16
Ответ Amalfitano
Если он окажется НЕ вторым ван де Беком я сильно удивлюсь. Тот же Гринвуд на 2 головы сильнее. Но если по Гринвуду всё понятно, имиджевая история, то вот почему не Тоуни это большой вопрос. Ну или тот же Матета. Да уйма людей которые были бы сильнее 3-го форварда сборной Голландии.
Ну, хотябы начать с того,что форвардом его может называть человек,который только видит,что написано в интернете и ни разу не смотрел матчей Болоньи. Ну и конечно также сравнивать его с Тоуни. И как раз таки в Нидерландах он третий форвард,потмоучто он совсем не форвард и для такого игрока в схеме Кумана не было позиции. Хотябы по нарезкам посмотрите ,как и где он играл за Болонью.
+11
-1
+10
Ответ Dred
У последнего клаусула была, хоть её и не тригернули. Но ориентировались по цене на неё. Плюс наверное новое руководство уже потихоньку в действии. Не исключаю варианта, при котором именно они пронюхали о клаусуле.
"Не исключаю варианта, при котором именно они пронюхали о клаусуле."

пронюхали? о ней все клубы знали, включая Милан, например
+9
0
+9
Если он окажется НЕ вторым ван де Беком я сильно удивлюсь. Тот же Гринвуд на 2 головы сильнее. Но если по Гринвуду всё понятно, имиджевая история, то вот почему не Тоуни это большой вопрос. Ну или тот же Матета. Да уйма людей которые были бы сильнее 3-го форварда сборной Голландии.
+10
-6
+4
Ответ reus
Голландские форварды в МЮ в целом никогда остроатакующей погоды не портили, мягко говоря. Наоборот.))А эти два "Баварских" транзита вообще могут стать своего рода фактором стабилизации состава
Вегорст не даст соврать. Остроатакующая погода была та ещё.
+4
0
+4
Отступные 40 мультов, но МЮ смогли сторговаться на 42.5
+2
0
+2
Ответ Тумбочка Тевеса
Не получит Бавария ничего - в этом и был смысл разделить оплату на 3 части и увеличить до 42,5 млн Если бы МЮ сразу заплатил отступные 40 млн, то тогда 50% ушло бы в Баварию
Почему Бавария ничего не получит?
Какая разница, кто-то в рассрочку деньги заплатит или нет?
+3
-1
+2
Ответ x2dj8fx6q7
Комментарий удален модератором
Милан почти подписал Зиркзее. Единственной преградой и стала выплата агентских. В нескольких источниках была инфа про 10 лямов
+4
-2
+2
Ответ Фанат Доры Дуры
Все же мне интересно, как так получилось, за примерно одинаковую статистику, а если посмотреть, то у Зиркзе она лучше, чем у Хейлунда, они умудрились подписать одного за 75 миллионов, а этого за 42 миллиона?
Так у Хойлунда в контракте не было суммы отступных, поэтому Аталанта могла диктовать свои условия, а тут главное нужно было договорится только с игроком и его агентом и выплатит суммы отступных прописанных в контракте Зиркзе
+2
0
+2
Ответ Фанат Доры Дуры
Все же мне интересно, как так получилось, за примерно одинаковую статистику, а если посмотреть, то у Зиркзе она лучше, чем у Хейлунда, они умудрились подписать одного за 75 миллионов, а этого за 42 миллиона?
Что интересного?Вы не слышали про отступные никогда?
+2
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+2
Ответ Мукунку хороший
Подскажите.. это что.. усиление??
да,это очень хороший трансфер.
+4
-2
+2
Ответ reus
Ну что же так буквально) Светлых моментов намного больше во всем ""голландском бэкграунде МЮ)
Это да. Но все эти реально рабочие "бэкграунды" приобретались при совершенно других тренерах. Даже скисший Депай был куда полезнее Антони, например. То есть, в голландцев в целом я верю (даже в защитников, вспоминая Стама), а вот в правильный выбор голландцев нынешним голландцем - нет.
+2
0
+2
Подскажите.. это что.. усиление??
+3
-1
+2
Голландские форварды в МЮ в целом никогда остроатакующей погоды не портили, мягко говоря. Наоборот.))А эти два "Баварских" транзита вообще могут стать своего рода фактором стабилизации состава
+2
-1
+1
Ответ ta-tosha
Ни за какое чемпионство он МЮ бороться не поможет - прямо сейчас это из области фантастики, тут нужно инопланетян в помощь вызывать :) И да - этот трансфер единственный, который может сделать МЮ по ФФП. Для остальных нужно прямо сейчас продавать игроков и конкретно чистить ЗП ведомость
Писал недавно уже про это
Один уход варан с запасом перекрывает приход зиркзее по ффп
Добавим сюда марсиаля уход.
Де бек ушел - зп 120 и амортизация 8млн в год.
Сейчас Санчо в юве скинут и каземиру к арабам.
Хватит места в ффп и на де лигта и на угарте.

А если магу еще пристроят, то и ириску спокойно купят
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Если он окажется НЕ вторым ван де Беком я сильно удивлюсь. Тот же Гринвуд на 2 головы сильнее. Но если по Гринвуду всё понятно, имиджевая история, то вот почему не Тоуни это большой вопрос. Ну или тот же Матета. Да уйма людей которые были бы сильнее 3-го форварда сборной Голландии.
За Тоуни, третьего форварда сборной Англии, Брентфорд требует 100 млн, а тут 42 млн на три года - чувствуется разница как по мне + возраст + Тоуни похожего типа игрок как Хойлунд, зачем два одинаковых игрока в команде?
+1
0
+1
Ответ Nickolay Lyskov
Это да. Но все эти реально рабочие "бэкграунды" приобретались при совершенно других тренерах. Даже скисший Депай был куда полезнее Антони, например. То есть, в голландцев в целом я верю (даже в защитников, вспоминая Стама), а вот в правильный выбор голландцев нынешним голландцем - нет.
Это определенно так, на уровне взаимпонимания тоже тренеров и игроков, и все случайности неслучайны скорее. Тот же Ван Перси в последний сезон Ферги, чемпионский, и последующие уже с Ван Галом - почувствуй, как говорится разницу)
+1
0
+1
Ответ reus
Это определенно так, на уровне взаимпонимания тоже тренеров и игроков, и все случайности неслучайны скорее. Тот же Ван Перси в последний сезон Ферги, чемпионский, и последующие уже с Ван Галом - почувствуй, как говорится разницу)
С РВП вообще для меня необъяснимо: в сборной с Ван Галом все отлично, в МЮ с ним же - черти что. И в одно и то же время.
+1
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7Хаг потратил уже кучу денег, но самые яркие игроки - из молодежки.
+5
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+1
Удачи в клубе
+2
-1
+1
Ответ ta-tosha
Ни за какое чемпионство он МЮ бороться не поможет - прямо сейчас это из области фантастики, тут нужно инопланетян в помощь вызывать :) И да - этот трансфер единственный, который может сделать МЮ по ФФП. Для остальных нужно прямо сейчас продавать игроков и конкретно чистить ЗП ведомость
Сколько МЮ можно потратить в этот сезон чтобы в АПЛовское ФФП вписаться?
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Ответ Mr@k
Примеры Вергорста и Хойлунда показали что проявить себя в МЮ тяжело сейчас
Но лучшим бомбардиром последний всё таки стал :)
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Ответ Dred
Но лучшим бомбардиром последний всё таки стал :)
Разделил с Бруно. Бернли, Брайтон, Фулхэм, Шеффилд, Эвертон - только в этих командах лучшие бомбардиры не смогли добраться до 10 голов в чемпионате. Даже Лутона в этом списке нет.
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Ответ Roma Filonenko
Ну, хотябы начать с того,что форвардом его может называть человек,который только видит,что написано в интернете и ни разу не смотрел матчей Болоньи. Ну и конечно также сравнивать его с Тоуни. И как раз таки в Нидерландах он третий форвард,потмоучто он совсем не форвард и для такого игрока в схеме Кумана не было позиции. Хотябы по нарезкам посмотрите ,как и где он играл за Болонью.
Можно пояснить сравнением? Джошуа - что-то среднее между Бензема и Кейном?
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Ответ Фанат Доры Дуры
Все же мне интересно, как так получилось, за примерно одинаковую статистику, а если посмотреть, то у Зиркзе она лучше, чем у Хейлунда, они умудрились подписать одного за 75 миллионов, а этого за 42 миллиона?
Менеджмент сменился, может наконец-то начнут деньги считать.
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Ответ Streetbor
40млн плюс десятка агенту итого за 50млн взяли очередного голландского проспекта.
Половина из сорока миллионов, уходит Баварии.
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Ответ Турко Ибрагимов
Уоткинс и Тоуни куда тогда ?
Уоткинс показал такой уровень, что ему придется ждать конца контракта или ценник будет 150+.
Тоуни много куда еще может. Навскидку Арсенал, шпоры, Челси опять же, зарубеж. Пчелы уже купили замену и у него последний год, спортивное руководство там адекватное - должны спихнуть. Хоть за 30ку.
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Ответ Турко Ибрагимов
Уоткинс и Тоуни куда тогда ?
Астон Вилла сама по себе топ команда, а вот с Тоуни интересно
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