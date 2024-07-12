«МЮ» заплатит за Зиркзе 42,5 млн евро. Форвард «Болоньи» проходит медосмотр
Джошуа Зиркзе прибыл в «Манчестер Юнайтед» для подписания контракта.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сегодня нападающий проходит медосмотр, затем состоится личная встреча с главным тренером клуба Эриком тен Хагом и подписание контракта.
Соглашение будет рассчитано до июня 2029 года с возможностью продления на следующий сезон.
Сумма трансфера в 42,5 миллиона евро будет выплачена «Болонье» траншами в течение трех лет.
В сезоне-2023/24 Зиркзе отметился 11 голами и 4 ассистами в 34 матчах Серии А. Подробная статистика 23-летнего игрока – здесь.
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пронюхали? о ней все клубы знали, включая Милан, например
Какая разница, кто-то в рассрочку деньги заплатит или нет?
Один уход варан с запасом перекрывает приход зиркзее по ффп
Добавим сюда марсиаля уход.
Де бек ушел - зп 120 и амортизация 8млн в год.
Сейчас Санчо в юве скинут и каземиру к арабам.
Хватит места в ффп и на де лигта и на угарте.
А если магу еще пристроят, то и ириску спокойно купят
Тоуни много куда еще может. Навскидку Арсенал, шпоры, Челси опять же, зарубеж. Пчелы уже купили замену и у него последний год, спортивное руководство там адекватное - должны спихнуть. Хоть за 30ку.