«МЮ» заплатит за Зиркзе 42,5 млн евро. Форвард «Болоньи» проходит медосмотр

Джошуа Зиркзе прибыл в «Манчестер Юнайтед» для подписания контракта.

По информации инсайдера , сегодня нападающий проходит медосмотр, затем состоится личная встреча с главным тренером клуба Эриком тен и подписание контракта.

Соглашение будет рассчитано до июня 2029 года с возможностью продления на следующий сезон.

Сумма трансфера в 42,5 миллиона евро будет выплачена «Болонье» траншами в течение трех лет.

В сезоне-2023/24 отметился 11 голами и 4 ассистами в 34 матчах Серии А. Подробная статистика 23-летнего игрока – здесь.

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