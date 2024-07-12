Товарищеские матчи. «Динамо» против «Спартака», «Пари НН» сыграет с «Железничаром» 

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Динамо Москва высшая лига Босния и Герцеговина Железничар Пари НН Футбол

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

«Динамо» – «Спартак» – 1:0 (1:0, второй тайм)

Гол: 1:0 – Нгамале (23).

«Динамо»: Лунев (Лещук, 46), Даса, Майсторович, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гладышев, Нгамале, Тюкавин.

«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук (Денисов, 46), Мартинс (Умяров, 46), Зобнин, Игнатов (Зорин, 46), Медина, Бонгонда, Соболев.

«Пари НН» Россия – «Железничар» Босния и Герцеговина – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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194 комментария
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Вот это интересно, старейшее дерби страны стало проходить все чаще в разных форматах...
Почему сразу не писать о трансляции? В программе матч тв есть...
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+16
Контрольная игра, которая по накалу ничем не уступит, официальной игре чемпионата России. Динамо - Спартак.
Результативной и красивой игры, без травм и судейских ошибок.
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+13
За Спартак 🤘🤘🤘
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Хоть бы зенит купил Соболева за 12 млн.долларов))).
+10
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Сколько неустойка Станковичу?
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Ответ verhowen
Контрольная игра, которая по накалу ничем не уступит, официальной игре чемпионата России. Динамо - Спартак. Результативной и красивой игры, без травм и судейских ошибок.
Когда на хорошем стадионе с хороших камер снимают да еще и с болельщиками, то матч становится интресным,хоть и товарищеский.
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Зачем нужен «так называемый»комментатор Черданцев? Несёт постоянную ахинею,половину информации откровенно перевирает,не знает или не помнит практически нечего! Уберите его от микрофона..Навсегда!!!
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Надеюсь, что мы пока под нагрузками. Если это не так, здравствуй очередной потерянный сезон. По Соболеву: если не хочет играть в команде, срочно отдайте, пока хоть кто-то берет.
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3-0 по хорошему отскакиваем за тайм...безнадёга...
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Ответ Valentin Kompaneytsev
Динамо - Спартак не грех показать по Матч ТВ. В программе Матч ТВ нет.
есть в 17-15
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Опять Лещук косячит. Отбивает мяч перед собой. Ну сколько можно, руководители Динамо ну обратите же внимание на бездарность тренера вратарей и самого Лещука, иначе ничего хорошего не будет.
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Однажды Черданцев начнёт готовиться к матчам...
Блин, простите, камрады, самому смешно от сказанного стало 😂
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Он умеет хоть иногда как-нибудь мяч в сторону отбивать или ловить?
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Лещук -красава.Сегодня Радимов его разнесет.
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Если Зенит купит Соболева, то я сильно усомнюсь в умственных способностях Медведева. Придется переобуваться.
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Динамо - Спартак это классика из прошлого. В памяти не стёрты воспоминания о играх этих великих клубов и их ни менее великих футболистах- творцах.
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Сколько еще мы будем терпеть эту деревяшку в воротах ! Лучше бы Шунина оставили.
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Бгггг. Лещук клоун. Решил Соболеву третий раз накинуть. Но Соболев решил , что это уже перебор . Бгггг. Вот #### ##### блин.
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Кто будет извиняться за 0:5? Надо выпускать молодежь во втором тайме, хоть бегать будут.
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Лещук прям решил в деталях повторить последние свои подвиги в игре со Спартаком, но Соболев, видимо, все еще переживает, что штрафанули на 500 рублей за тонировку.
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У кабешников похоже, что смотр происходит. Тех, кто на выход пойдёт. Хотя, на мой взгляд, кроме Игнатова и Хлусевича, гнать можно всех. А ещё лучше выгнать Станковича. Сразу. В перерыве. Не доводя дела до полного цугундера))))
+4
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+3
1:0. Динамо впереди. Станковичу надо было засекретить матч. А теперь сколько народу посмотрят это позорище. Беги Станкович, беги.
+4
-1
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По моментам эдак 3..4 ноль должно быть, в пользу Динамо
+7
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+3
Старейшее дерби страны! Кто бы как не хотел переписать историю. Ждем красивой игры.
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+3
Ответ Моё Моя
Нгомалё как из другой лиги сегодня. Вышел, повозил колхозников на изи.
Нгамале всегда в полном порядке. Выкладывается на все 100, даже если игра не пошла .
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Ответ Данил Кублицкий
Комментарий удален модератором
Запал? 😁
+4
-1
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Ответ </c/>
Мартинса на выход, а не совет капитанов...
и мартинса тоже? что - плоховато тайм в товарняке отыграл? ну тогда точно на выход.
+3
0
+3
этот состав можно расформировывать и набирать новых...пас на 5 метров отдать не в состоянии...
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Однозначно номер 1 Лунев. Хватку было видно в предыдущих матчах , когда Лунев руководил обороной .
+3
-1
+2
Ахахаха ну Лещук это уже классика
+2
0
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