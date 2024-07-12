Товарищеские матчи. «Динамо» против «Спартака», «Пари НН» сыграет с «Железничаром»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
«Динамо» – «Спартак» – 1:0 (1:0, второй тайм)
Гол: 1:0 – Нгамале (23).
«Динамо»: Лунев (Лещук, 46), Даса, Майсторович, Фернандес, Лаксальт, Фомин, Кутицкий, Бителло, Гладышев, Нгамале, Тюкавин.
«Спартак»: Селихов (Максименко, 46), Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук (Денисов, 46), Мартинс (Умяров, 46), Зобнин, Игнатов (Зорин, 46), Медина, Бонгонда, Соболев.
«Пари НН» Россия – «Железничар» Босния и Герцеговина – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках. Промокод DAVKA82 даст доступ к PREMIER на 45 дней за 1 рубль.
Почему сразу не писать о трансляции? В программе матч тв есть...
Результативной и красивой игры, без травм и судейских ошибок.
Блин, простите, камрады, самому смешно от сказанного стало 😂