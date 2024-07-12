Шишкина о работе Загитовой на ТВ: «Как-то высказалась, что еще надо учиться, и сразу же получила: Алина никогда не придет ко мне на интервью»

Алла Шишкина пригласила Алину Загитову к себе на интервью.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию ведет свой канал с интервью на Youtube.

– Не жалеешь, что ушла в медиа после спорта? Многие спортсмены выбирают политическую карьеру.

– Меня в политику не приглашали – знаю, некоторым предлагают. У меня таких предложений не было в принципе. Медиа мне были интересны всегда, и я кайфую от того, что делаю сейчас.

Получаю удовольствие от работы на съемочной площадке, научилась переключаться, работать с суфлером. Мне все это нравится. Единственное, хотелось бы, чтобы приглашали больше в качестве ведущей программ.

Просто быть гостем в студии мне уже неинтересно. Нравится быть творцом всего этого процесса. Поэтому мне нравится развивать ютуб-канал, где я включена в работу на всех стадиях процесса – от подготовки интервью до монтажа.

– Как относишься к критике в адрес Алины Загитовой по поводу ее опыта работы на ТВ?

– Я как-то высказалась – и сразу же получила: Алина никогда не придет ко мне на интервью. Хотя я корректно высказалась: «Еще надо учиться».

А что? Мы вообще всю жизнь учимся, неважно, в какой сфере работаем. Алина, не обижайся! Зову на интервью! Приходи! – сказала Шишкина.

Шишкина о Загитовой в роли ведущей: «Верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо»