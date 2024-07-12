Шишкина о работе Загитовой на ТВ: «Как-то высказалась, что еще надо учиться, и сразу же получила: Алина никогда не придет ко мне на интервью»
Алла Шишкина пригласила Алину Загитову к себе на интервью.
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию ведет свой канал с интервью на Youtube.
– Не жалеешь, что ушла в медиа после спорта? Многие спортсмены выбирают политическую карьеру.
– Меня в политику не приглашали – знаю, некоторым предлагают. У меня таких предложений не было в принципе. Медиа мне были интересны всегда, и я кайфую от того, что делаю сейчас.
Получаю удовольствие от работы на съемочной площадке, научилась переключаться, работать с суфлером. Мне все это нравится. Единственное, хотелось бы, чтобы приглашали больше в качестве ведущей программ.
Просто быть гостем в студии мне уже неинтересно. Нравится быть творцом всего этого процесса. Поэтому мне нравится развивать ютуб-канал, где я включена в работу на всех стадиях процесса – от подготовки интервью до монтажа.
– Как относишься к критике в адрес Алины Загитовой по поводу ее опыта работы на ТВ?
– Я как-то высказалась – и сразу же получила: Алина никогда не придет ко мне на интервью. Хотя я корректно высказалась: «Еще надо учиться».
А что? Мы вообще всю жизнь учимся, неважно, в какой сфере работаем. Алина, не обижайся! Зову на интервью! Приходи! – сказала Шишкина.
Шишкина о Загитовой в роли ведущей: «Верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо»
Умножьте это фанатский улей, который готов оправдать любую глупость или позор, а любая критика удаляется быстрее, чем при любой тоталитарной диктатуре и на выходе получите глупого человека с высоким самомнением.
её соревновательные прокаты пересматриваю,
а её вью и прочие коллаборации и активности - испанский стыд
Пригласите рудика, та припрется.
Вот при неудобных воросах от неудобных людей ее способность иронизировать куда-то пропадает и приходится помогать ведущим мероприятия
Но потом к «воспитанию» подключилась армия салатниц, татарских бабушек и прочих маникюрщиц, поющих Алине в уши, что она - совершенство, а остальные критикующие просто завидуют. И если сначала цель была благая - спасти от шубной мафии, то потом перешло все границы.
Взрослый - это прежде всего человек с адекватной самооценкой. Человек, способный выслушивать критику и совершенствоваться в выбранных сферах. Загитова - антитеза этого понятия.
Совершенно верно)
У человека за год самое значимое событиев жизни это педикюр. Ни о чем другом говорить она не может. Странно вообще такого человека звать на интервью
Чудные люди.