Шишкина о работе Загитовой на ТВ: «Как-то высказалась, что еще надо учиться, и сразу же получила: Алина никогда не придет ко мне на интервью»

Теги синхронное плавание телевидение женское катание Алла Шишкина Алина Загитова Фигурное катание

Алла Шишкина пригласила Алину Загитову к себе на интервью.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию ведет свой канал с интервью на Youtube.

– Не жалеешь, что ушла в медиа после спорта? Многие спортсмены выбирают политическую карьеру.

– Меня в политику не приглашали – знаю, некоторым предлагают. У меня таких предложений не было в принципе. Медиа мне были интересны всегда, и я кайфую от того, что делаю сейчас.

Получаю удовольствие от работы на съемочной площадке, научилась переключаться, работать с суфлером. Мне все это нравится. Единственное, хотелось бы, чтобы приглашали больше в качестве ведущей программ.

Просто быть гостем в студии мне уже неинтересно. Нравится быть творцом всего этого процесса. Поэтому мне нравится развивать ютуб-канал, где я включена в работу на всех стадиях процесса – от подготовки интервью до монтажа.

– Как относишься к критике в адрес Алины Загитовой по поводу ее опыта работы на ТВ?

– Я как-то высказалась – и сразу же получила: Алина никогда не придет ко мне на интервью. Хотя я корректно высказалась: «Еще надо учиться».

А что? Мы вообще всю жизнь учимся, неважно, в какой сфере работаем. Алина, не обижайся! Зову на интервью! Приходи! – сказала Шишкина.

Шишкина о Загитовой в роли ведущей: «Верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо»

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83 комментария
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На Загитовой свет клином не сошелся. Есть десятки других спортсменок, чья карьера была даже дольше и сложнее, а значит, интереснее.
+75
-17
+58
У Загитовой какая-то патологическая обидчивость и невосприимчивость к критике. И ведь она полезла в то, в чем у нее вообще нет каких-либо способностей
+71
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+48
Загитова у нас единственная спортсменка в стране?Кроме нее приглашать вообще некого что-ли?
+37
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+28
А в чем проблема то? Пригласи на интервью кого то ученого))) Не в коей мере не выгораживаю Алину, в послеспортивной жизни ей еще многому придется учиться, но коробит, что народ сначала бегает за кем то пытаясь взять интервью, засветиться в СМИ рядом с кем то, а потом начинают поливать . Ну есть же другие спортсмены, звезды . Грамотные с хорошей речью, берите интервью у них, или выхлоп не того масштаба?
+42
-18
+24
Ответ Gemma157
У Загитовой какая-то патологическая обидчивость и невосприимчивость к критике. И ведь она полезла в то, в чем у нее вообще нет каких-либо способностей
Ну, она инфантильна, что видно по ее рассуждениям, где вроде как образованный человек двадцати с лишним лет на вопрос "а что у тебя вообще нового?" всерьез, безо всякой иронии отвечает "ну прическа, маникюр вот, педикюр новый сделала, разве не видно?".

Умножьте это фанатский улей, который готов оправдать любую глупость или позор, а любая критика удаляется быстрее, чем при любой тоталитарной диктатуре и на выходе получите глупого человека с высоким самомнением.
+22
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+17
Ответ fillette
Так Алина-то не обижалась. Это Шикиной сказали, что Загитова теперь не придет на интервью. А Загитова про Шишкину вообще знает? ))
А Загитова вообще много кого знает?? 😏 Кроме мастера маникюра/педикюра, нескольких инстадив/блогеров, за которыми она и стремится, ну и разумеется важных шишек типа Ротенберга и главы Татарстана вряд ли кому удалось удоститься столь великой чести)) Уверена на 99,9%, что о С.Есенине, Гюго, Моне она тоже никогда не слышала, их тоже запишем в список ноунеймов-неудачников, ведь великая Алиночка не знает, кто это?? 🤣
+10
0
+10
Ну обижается здесь, разве что, сама Шишкина, которая как-то сетовала, что вот фигуристки такие-сякие, не хотят к ней бежать, сломя голову, на интервью)
+27
-18
+9
Зачем Загитову?Валиеву зови,которая в свои 18 рассуждает о жизни,смертной казни и еще о чем то.Ну и шашлыки готовить умеет
+21
-12
+9
алина послеспорта - тотальный кринж,
её соревновательные прокаты пересматриваю,
а её вью и прочие коллаборации и активности - испанский стыд
+31
-24
+7
Алиночку обидела... Алиночке не надо учиться, она сама всех научит...Бэзызбэжна...
+19
-14
+5
Сто лет сдалось ее интервью. Небезызбежно, надеюсь.
Пригласите рудика, та припрется.
+11
-6
+5
Чему учатся или могут научить разного рода блогеры и инфоцыгане ?
+5
-1
+4
В комментарии на спортс Алина точно не придет)
+9
-5
+4
Глоры Загитовой как всегда в комментах и готовы всех порвать)
+13
-10
+3
Ответ kuraliv
А кто такая Шишкина ? Загитову знаю, Шишкину -нет.
С регалиями Шишкиной в спорте сперва ознакомьтесь перед тем, как такие опусы писать. Алинотька на её фоне просто пыль!
+16
-13
+3
Ответ pavrinas
Ну обижается здесь, разве что, сама Шишкина, которая как-то сетовала, что вот фигуристки такие-сякие, не хотят к ней бежать, сломя голову, на интервью)
В то-то и дело.
+6
-4
+2
Ответ f0mk4
Алинка еще без гонораров, но уже с гонором
Алина без гонораров? )))
+20
-18
+2
Ну все, канал на ютубе есть, это большая честь быть на ютубе с Шишкиной. Если бы не Алина, я бы даже и не узнал сейчас, что Шишкина существует.
+26
-24
+2
Ответ Чёрный тюльпан
С регалиями Шишкиной в спорте сперва ознакомьтесь перед тем, как такие опусы писать. Алинотька на её фоне просто пыль!
Она себя сравнивает не в спорте с Алиной. А таких блогеров море.
+4
-2
+2
Ответ Artemon1302
Если вы не увидели иронию в том ответе, то проблема в вас)
А что за ирония такая у Загитовой? Ее всегда видят почему-то только ее фанаты 😆
Вот при неудобных воросах от неудобных людей ее способность иронизировать куда-то пропадает и приходится помогать ведущим мероприятия
+4
-3
+1
Ответ Gemma157
У Загитовой какая-то патологическая обидчивость и невосприимчивость к критике. И ведь она полезла в то, в чем у нее вообще нет каких-либо способностей
Это низкая самооценка, нереализованные амбиции и позиция вечного ребёнка. Кстати, такого не наблюдалось, когда ей действительно было лет 14-15, и Тутзе гоняла ее, как проклятую, на льду. Загитова не огрызалась и не хлопала дверью, а спокойно продолжала заниматься на катке. Это подтверждала и Медведева.
Но потом к «воспитанию» подключилась армия салатниц, татарских бабушек и прочих маникюрщиц, поющих Алине в уши, что она - совершенство, а остальные критикующие просто завидуют. И если сначала цель была благая - спасти от шубной мафии, то потом перешло все границы.

Взрослый - это прежде всего человек с адекватной самооценкой. Человек, способный выслушивать критику и совершенствоваться в выбранных сферах. Загитова - антитеза этого понятия.
+5
-4
+1
Ответ fillette
Так Алина-то не обижалась. Это Шикиной сказали, что Загитова теперь не придет на интервью. А Загитова про Шишкину вообще знает? ))
Эка вас занесло в гордости за чемпионку ОИ по ФК. Другие, - кто бы и сколько золота ОИ не имели - не чета ей! Ура! Вот тупые!
+3
-2
+1
Ответ Moddard
Ну, она инфантильна, что видно по ее рассуждениям, где вроде как образованный человек двадцати с лишним лет на вопрос "а что у тебя вообще нового?" всерьез, безо всякой иронии отвечает "ну прическа, маникюр вот, педикюр новый сделала, разве не видно?". Умножьте это фанатский улей, который готов оправдать любую глупость или позор, а любая критика удаляется быстрее, чем при любой тоталитарной диктатуре и на выходе получите глупого человека с высоким самомнением.
+100!)
Совершенно верно)
+3
-2
+1
Ответ arisstopane
алина послеспорта - тотальный кринж, её соревновательные прокаты пересматриваю, а её вью и прочие коллаборации и активности - испанский стыд
Испанцы просили передать, что это не их стыд. Обращайтесь за комментариями к татарам!
+5
-4
+1
Ответ Виктория Обер
Сто лет сдалось ее интервью. Небезызбежно, надеюсь. Пригласите рудика, та припрется.
+100!)
У человека за год самое значимое событиев жизни это педикюр. Ни о чем другом говорить она не может. Странно вообще такого человека звать на интервью
+14
-13
+1
Ответ Максим Медов
Ну все, канал на ютубе есть, это большая честь быть на ютубе с Шишкиной. Если бы не Алина, я бы даже и не узнал сейчас, что Шишкина существует.
Это уже скорее минус Вам!
+9
-8
+1
Да там слово "учиться" как электрошокер срабатывает...Вот если бы сказали, что она всё уже умеет, освоила все профессии, за что бы не бралась везде Самая...везде Самая красивая, да что там, даже Самые брекеты только ей идут...Вот тогда бы да, на такое вью она бы не просто пошла, а полетела. Высокомерная, заносчивая, ограниченная пустышка. Сейчас свита начнёт возмущаться...Но ведь это чистая правда, и уже даже самые сомневающиеся понимают что это так.
+14
-13
+1
Сначала поучают, потом бегают толпой за человеком, который не умеет складывать слова в предложения и рассказать может разве что про педикюр, чтоб интервью взять.
Чудные люди.
+13
-12
+1
Ответ ВИван
Пусть берет интервью у Куниц да Слуцкой, до Алины Загитовой она не доросла)
Поставил вам плюс, но он почему-то превратился в минус
+6
-6
0
Ответ kuraliv
А кто такая Шишкина ? Загитову знаю, Шишкину -нет.
Так если все свои детские восторги и стоны оставлять на ФК, то и трижды олимпийская чемпионка из другого вида - никто в сравнении с алиночкой. Не позорься!
+8
-8
0
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