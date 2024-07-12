Расторжение контракта «Майнца» с Эль-Гази за поддержку Палестины признано неправомерным. Клуб обязали выплатить игроку 1,7 млн евро

Анвар Эль-Гази выиграл суд с «Майнцем» по делу о расторжении контракта.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября 2023 года, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. Клуб отстранил футболиста от тренировок и игр.

В ноябре прошлого года немецкий клуб расторг контракт с нидерландским полузащитником. После этого футболист обратился в суд Майнца по трудовым спорам.

Суд по трудовым спорам Майнца признал неправомерным разрыв соглашения без предварительного уведомления. Председательствующая судья Беттина Чаудри обосновала это тем, что со стороны футболиста не было какого-либо нарушения обязанностей, которое потребовало бы немедленного прекращения трудовых отношений.

Эль-Гази должен будет получить от клуба около 1,7 млн евро невыплаченной ранее зарплаты и бонусов.

«Майнц» также обязали разрешить Анвару, у которого остался год по контракту, вернуться к работе в клубе. Теперь стороны будут работать над соглашением об урегулировании ухода Эль-Гази.

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