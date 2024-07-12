Расторжение контракта «Майнца» с Эль-Гази за поддержку Палестины признано неправомерным. Клуб обязали выплатить игроку 1,7 млн евро

Теги Майнц бундеслига Германия происшествия Анвар Эль-Гази Политика деньги Футбол

Анвар Эль-Гази выиграл суд с «Майнцем» по делу о расторжении контракта.

После обострения палестино-израильского конфликта, случившегося 7 октября 2023 года, Анвар написал в соцсетях: «Это не конфликт и не война. Это геноцид и массовое уничтожение, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире». Он завершил послание лозунгом об освобождении Палестины, но затем удалил пост. Клуб отстранил футболиста от тренировок и игр.

В ноябре прошлого года немецкий клуб расторг контракт с нидерландским полузащитником. После этого футболист обратился в суд Майнца по трудовым спорам.

Суд по трудовым спорам Майнца признал неправомерным разрыв соглашения без предварительного уведомления. Председательствующая судья Беттина Чаудри обосновала это тем, что со стороны футболиста не было какого-либо нарушения обязанностей, которое потребовало бы немедленного прекращения трудовых отношений.

Эль-Гази должен будет получить от клуба около 1,7 млн евро невыплаченной ранее зарплаты и бонусов.

«Майнц» также обязали разрешить Анвару, у которого остался год по контракту, вернуться к работе в клубе.  Теперь стороны будут работать над соглашением об урегулировании ухода Эль-Гази.

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73 комментария
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Неожиданно справедливое решение
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Ответ Дживен Стераррд
Неожиданно справедливое решение 👍🏻
Давай ещё раз
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+66
Неожиданно справедливое решение 👍🏻
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+42
Неожиданно справедливое решение
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+38
Неожиданно справедливое решение
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-6
+25
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Давай ещё раз
Он пишет - неожиданно справедливое решение
+30
-6
+24
Решение неожиданно справедливое
+27
-6
+21
Решение, говорят, неожиданно справедливое.
+17
0
+17
Ну залагал телефон,вот ты душный
+23
-6
+17
Ответ Игорь Сочнов
Представьте себе если бы один из легионеров Зенита написал в соц сетях нечто подобное про другой конфликт.Как поступил бы Зенит,а самое главное какой был бы вердикт российского суда?
Неподходящая аналогия . Эль -Гази не в Израиле играет , а в Германии
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Неожиданно справедливое решение
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кто не понял: "Неожиданно справедливое решение"
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Ответ Дживен Стераррд
Душный
Опять мимо
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Не оценили порыв жополизов из Майнца
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Ответ Насонов Дмитрий
Жаль, что перед исламистами все пресмыкаются. Представить обратную ситуацию в мусульманской стране очень сложно
О чем ты? Человек выполнял трудовую функцию, его фактически уволили за взгляды, что есть дискриминация и нарушение права практически во всех европейских странах. О каком пресмыкании может идти речь?
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Ответ Дживен Стераррд
Неожиданно справедливое решение
А что неожиданного?
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Ответ Дживен Стераррд
Ну залагал телефон,вот ты душный
Я здесь
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Ответ Its my life
Неожиданно справедливое решение
Удивительно истинный вердикт
+8
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Неожиданно залагавший телефон
+6
0
+6
Ответ Игорь Сочнов
Представьте себе если бы один из легионеров Зенита написал в соц сетях нечто подобное про другой конфликт.Как поступил бы Зенит,а самое главное какой был бы вердикт российского суда?
Представьте себе если бы один из легионеров Динамо Киев написал в соц сетях нечто подобное про другой конфликт.Как поступил бы ДК, а самое главное какой был бы вердикт украинского суда?!
+10
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+6
Ответ Дживен Стераррд
Ну залагал телефон,вот ты душный
Причина этому ,потому что неожиданно справедливое решение
+5
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Юридически, видимо, неправильно оформили расторжение контракта, вот и причина такого судебного решения. Суду без разницы кто из сторон что там говорил и у кого какие политические взгляды - не в этом была суть спора.
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Трудовому праву без разницы на повесточку😀
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Ещё пусть за моральный ущерб потребует)
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Ответ Император Плутона
его уволили за поддердкржку терроризма. Разницу не понимаешь? Если нет, напиши в соцсетях о поддержке запрещенных в РФ организаций, потом напиши с зоны как там
А в Германии кто-то запрещал террористическую организацию "палестинские дети"? И если уж каким-то образом поддерживал террористов, то им должен заниматься уголовный суд и следствие, а не футбольный клуб Майнц. Уголовное дело есть? Нет. Тогда какие к нему могут быть вопросы?
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Ответ Игорь Сочнов
Представьте себе если бы один из легионеров Зенита написал в соц сетях нечто подобное про другой конфликт.Как поступил бы Зенит,а самое главное какой был бы вердикт российского суда?
Странное сравнение, про конфликт в Газе в России можешь что хочешь говорить,и никто тебя не забанит. А сравнивать это с конфликтом на Украине очень глупо, так как Россия прямой участник этого конфликта, в отличии от Германии в ситуации Израиль-Палестина.
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Ответ Sabaka Sabaka
Комментарий удален модератором
Ник тебе соответствует.
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Ответ a2wai
Победа адекватного решения шок.
Да, только клуб придется искать в Турции, скорее всего (после прекращения действия договора с Майнцем)
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Майнц, давай-ка эль-тормози
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Перефразируя классика:
Решение суда правильно,ибо оно верно!
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