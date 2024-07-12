Умер Андрей Тарасенко, Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро, «МЮ» подписал 16-летнего дагестанца, Соболева оштрафовали за тонировку, Клаудиньо близок к «Фламенго» и другие новости
1. В возрасте 55 лет ушел из жизни отец Владимира Тарасенко Андрей Тарасенко – легенда «Сибири» и Ярославля и самый преданный человек в нашем хоккее.
2. Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро-2024 Испания – Англия. Константин считает, что выбор более чем справедлив: «Наша работа зашла, судя по реакции болельщиков и руководства».
3. 16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Учить забивать Амира будет легендарный Руд ван Нистелрой, усиливший штаб Эрика тен Хага.
4. Александра Соболева за тонировку «Гелендвагена» оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста. Супруга футболиста разглядела в шумихе вокруг мужа заговор. Нападающий, похоже, все ближе к «Зениту», который ради него отпустит в Саудовскую Аравию Матео Кассьерру.
5. Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 млн евро, а «Зенит» получит право на покупку 17-летнего хавбека Лорана.
6. Елена Рыбакина упустила возможность вновь выйти в финал «Уимблдона», проиграв в полуфинале Барборе Крейчиковой. Для чешки это первый финал «Большого шлема» с 2021 года. Во втором матче 1/2 финала финалистка «Ролан Гаррос»-2024 Жасмин Паолини победила Донну Векич, став первой итальянкой в Открытой эре, вышедшей в финал на разных турнирах «Большого шлема». К тому же для Жасмин это второй подряд финал ТБШ.
Мужские полуфиналы пройдут сегодня.
7. Российским игрокам «Урарту» отказали в выдаче виз для въезда в Эстонию на матч Лиги конференций против «Калева». Впрочем, и без них команда Дмитрия Гунько одержала гостевую победу.
8. Журналистка Дарья Тубольцева извинилась за слова о СКА «часть денег платят в черную».
9. Борец Шамиль Мамедов включен в заявку на олимпийский турнир в Париже – он единственный россиянин в списке.
10. 245 российских спортсменов получили компенсацию от ОКР за недопуск к Олимпиаде. Выплаты – от 150 до 500 тысяч рублей.
11. Французский судья Франсуа Летексье назначен на финал Евро-2024 Испания – Англия.
12. Снейдер может заехать в гости к Промесу: его подозревают в причастности к отмыванию денег от международного наркотрафика.
13. Ванда Нара в очередной раз объявила о расставании с Мауро Икарди.
14. В «Спартаке» создали капитанский совет. В него вошли Зобнин, Максименко, Бабич и Мартинс.
15. Макс Ферстаппен рассказал, что столкнулся с проблемами со зрением после аварии на Гран-при Великобритании в 2021 году.
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