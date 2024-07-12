Умер Андрей Тарасенко, Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро, «МЮ» подписал 16-летнего дагестанца, Соболева оштрафовали за тонировку, Клаудиньо близок к «Фламенго» и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В возрасте 55 лет ушел из жизни отец Владимира Тарасенко Андрей Тарасенко – легенда «Сибири» и Ярославля и самый преданный человек в нашем хоккее.

2. Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро-2024 Испания – Англия. Константин считает, что выбор более чем справедлив: «Наша работа зашла, судя по реакции болельщиков и руководства».

3. 16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Учить забивать Амира будет легендарный Руд ван Нистелрой, усиливший штаб Эрика тен Хага.

4. Александра Соболева за тонировку «Гелендвагена» оштрафовали на 500 рублей и пригрозили 15 сутками ареста. Супруга футболиста разглядела в шумихе вокруг мужа заговор. Нападающий, похоже, все ближе к «Зениту», который ради него отпустит в Саудовскую Аравию Матео Кассьерру.

5.  Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 млн евро, а «Зенит» получит право на покупку 17-летнего хавбека Лорана.

6. Елена Рыбакина упустила возможность вновь выйти в финал «Уимблдона», проиграв в полуфинале Барборе Крейчиковой. Для чешки это первый финал «Большого шлема» с 2021 года. Во втором матче 1/2 финала финалистка «Ролан Гаррос»-2024 Жасмин Паолини победила Донну Векич, став первой итальянкой в Открытой эре, вышедшей в финал на разных турнирах «Большого шлема». К тому же для Жасмин это второй подряд финал ТБШ.

Мужские полуфиналы пройдут сегодня.

7. Российским игрокам «Урарту» отказали в выдаче виз для въезда в Эстонию на матч Лиги конференций против «Калева». Впрочем, и без них команда Дмитрия Гунько одержала гостевую победу.

8. Журналистка Дарья Тубольцева извинилась за слова о СКА «часть денег платят в черную».

9. Борец Шамиль Мамедов включен в заявку на олимпийский турнир в Париже – он единственный россиянин в списке.

10. 245 российских спортсменов получили компенсацию от ОКР за недопуск к Олимпиаде. Выплаты – от 150 до 500 тысяч рублей.

11. Французский судья Франсуа Летексье назначен на финал Евро-2024 Испания – Англия.

12. Снейдер может заехать в гости к Промесу: его подозревают в причастности к отмыванию денег от международного наркотрафика.

13. Ванда Нара в очередной раз объявила о расставании с Мауро Икарди.

14. В «Спартаке» создали капитанский совет. В него вошли Зобнин, Максименко, Бабич и Мартинс.

15. Макс Ферстаппен рассказал, что столкнулся с проблемами со зрением после аварии на Гран-при Великобритании в 2021 году.

Цитаты дня

Аршавин пошутил об игре Хамеса на Кубке Америки: «Я думал, он уже умер»

Юрий Горшков: «Спартак» 4 раза на меня выходил – это как бой Хабиба с Фергюсоном. Я ждал «Зенит» до последнего этим летом. Когда подписывал контракт, даже не знал условий»

Карвахаль зовет Родри в «Реал»: «Каждый день говорю уезжать из Манчестера, там нет солнца. Он был бы отличным приобретением»

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13 комментариев
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Как неоднозначно начинается заголовок...
+17
-2
+15
Ответ theLuckyOne
Как неоднозначно начинается заголовок...
Типа Генич и Шнякин тоже умерли?
+7
0
+7
Нельзя так название новости писать: "Умер Андрей Тарасенко, Генич и Шнякин..."
+6
0
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Шненич и Гякин
+6
-1
+5
Ответ Vatikan
Бивис и Батхед
Биба и Боба скорее
+2
0
+2
Горшков мог быть железным игроком старта в Спартаке, но выбрал денюжки и протирать скамейку до конца контракта
+1
0
+1
Ответ МОНТЁР ТуПи
Шненич и Гякин
Бивис и Батхед
+2
-1
+1
Соболезную родным и близким. Геничу и Шнякину здоровья и долгих лет жизни.
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В Спартаке нововведения.. Ух.. Теперь попрёт 🤣
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После той блевотины что я услышал на матче Нидерланды-Англия на окко, я начал скучать по геничу и черданцеву
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Ответ VecchiaSignora
Нельзя так название новости писать: "Умер Андрей Тарасенко, Генич и Шнякин..."
Грамотеи…
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Ответ smr
Грамотеи…
В плане грамотности все нормально "Умер..", а "Умерли..", так что должно быть понятно, что один человек. Но всё-таки...
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Ответ TFP_Sports
Горшков мог быть железным игроком старта в Спартаке, но выбрал денюжки и протирать скамейку до конца контракта
О чëм мечтал всю свою недолгую жизнь. Теперь только пахать. А вы всё о лавке вещаете.. Гыы. Юрик будет топом ещё)
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