Испания в финале Евро, 16-летний Ямаль забил Франции, Аргентина в финале Копы, Медведев прошел Синнера, Соболев принял предложение «Зенита», КХЛ отделяется от ФХР и другие новости

1. Испания вышла в финал Евро-2024, обыграв Францию – 2:1! 16-летний Ламин Ямаль сравнял счет после гола Коло-Муани, а Дани Ольмо забил победный мяч на 25-й минуте. Килиан Мбаппе играл без маски и стал автором голевого паса, но на большее его не хватило – у форварда сборной Франции лишь один гол в 9 матчах на двух Евро.

Испания вышла в финал Евро в 5-й раз (больше финалов только у Германии) и впервые с 2012-го – тогда стали чемпионами. А вот Франция при Дидье Дешаме выиграла лишь 1 из 6 топ-турниров – ЧМ-2018.

2. Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в четвертьфинале «Уимблдона». Россиянин прервал пятиматчевую серию поражений от Синнера и второй год подряд вышел в полуфинал турнира. Там Медведев встретится с Карлосом Алькарасом, победившим Томми Пола.

В женской сетке Жасмин Паолини обыграла Эмму Наварро в четвертьфинале, а Донна Векич выбила Лулу Сан.

3. Александр Соболев принял предложение «Зенита» по контракту. Сделку со «Спартаком» закроют в течение пары дней, «Зенит» заплатит 10+2 млн евро. По другим данным, «Зенит» предложил 8 млн и сумма не устроила красно-белых. Соболеву же питерцы предлагают 2,5-2,8 млн евро в год.

4. Кубок Америки. Аргентина обыграла Канаду (2:0, забили Альварес и Месси) и вышла в финал – на третьем крупном турнире подряд.

5. КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Также КХЛ заявила, что продолжит уважать контракты игроков в других лигах.

6. Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 15 человек – каноистка Ромасенко и теннисистка Веснина подтвердили участие, список обновляется.

7. ЦСКА объявил о трансфере Рифата Жемалетдинова. Хавбек взял 19-й номер.

8. На матч Суперкубка «Зенит» – «Краснодар» продано 40,2 тысячи билетов. Игра состоится 13 июля в Волгограде.

9. Трансферные новости. Алексей Миранчук может перейти в «Атланту». Клуб МЛС предложил «Аталанте» 11 млн евро за хавбека, а игроку – 4-летний контракт и 3 млн евро в год. «Зенит» готов обсуждать продажу Клаудиньо, «Фламенго» предложил 15+2 млн евро. «Лилль» принял предложение «МЮ» по Йоро на сумму более 50 млн евро и склоняет 18-летнего игрока к трансферу. «Реал» спокоен – в клубе знают, что защитник хочет к ним.

11. Новый рычаг «Барсы» – продажа прав на предоставление услуг кейтеринга на «Камп Ноу» за 30 млн евро.

12. Тренер Аргентины Лионель Скалони предложил пригласить европейскую сборную на Кубок Америки, а южноамериканскую – на Евро.

13. Независимый прокурор не выявил нарушений WADA в допинг-деле китайских пловцов.

14. «Астон Мартин» подписал технического директора «Феррари» для подготовки к регламенту-2026.

15. Бронзовый призер Игр-2008 Екатерина Лисина обратилась в суд из-за взлома аккаунта на OnlyFans. Она утверждает, что потеряла полмиллиона долларов.

Цитаты дня.

Дэймон Хилл о статистике Хэмилтона: «Буквальное определение величайшего в истории»

Егор Титов: «У «Спартака» намного больше болельщиков, чем у «Зенита». Все должны это признать»

Родри о плотном календаре: «Я достиг предела. Футбол – это бизнес, но нужно заботиться об игроках. Никто не может играть 60-70 матчей. Мы люди, нам нужно свободное время»

Дмитрий Васильев: «Ситуация с Симоной Байлс – часть заговора и обмана со стороны западных стран. Для некоторых спортсменов были созданы особые условия»

Аршавин о трансферах «Зенита»: «А что? Нам нравится. Подарок сделали в прошлом сезоне – дверка закрывается. Цель оправдывает средства»

Мэр Марселя против перехода Гринвуда: «Позор, насилие над женщиной недостойно мужчины, это противоречит ценностям «Олимпика». Попрошу президента клуба не подписывать его»

Дино Дзофф: «Месси – великий игрок, но величайший из всех – Марадона. Лео может остаться в сборной еще на несколько лет и сыграть на следующем ЧМ»

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола