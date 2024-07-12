«Где-то 200 тысяч рублей». Туктамышева ответила на вопрос, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание деньги Арсений Федотов Фигурное катание

Туктамышева назвала денежную сумму, которой ей достаточно для комфортной жизни.

– Как оцените свою финансовую грамотность?

–  Хотелось бы лучше.

– После приостановки карьеры вы прибавили в финансовом плане?

– Точно не убавила, большое количество шоу компенсирует призовые на турнирах.

– Какой совет можете дать людям, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами?

– Положить всю имеющуюся сумму под процент в банк, чтобы не было возможности их снимать, – откладывать. Это самый простой способ.

– Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.

– Где-то 200 тысяч рублей. 

– Когда вы выступали на юниорском уровне, ситуация с призовыми была немного иной. Удивляют нынешние суммы?

– Я не знаю, какие сейчас призовые у юниоров.

Арсений Федотов за прошедший сезон заработал в районе 2,5 млн рублей.

– У нас юниоров знает вся страна, фигурное катание – популярный вид спорта. Это хорошая мотивация для детей. Если мы хотим выйти на хороший уровень — их нужно поощрять. Не думаю, что это развращает их.

– В условиях международного бана финансы — главная мотивация для нынешних спортсменов?

– Думаю, да. Ну и возможность реализовать себя. В России очень много шоу. Если ты добьешься чего-то и станешь популярным – будут звать, – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

10 комментариев
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Кстати вполне адекватная сумма, сходится с моими представлениями о нормальной жизни в СПб
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Вполне нормальные запросы у чемпионки мира Лизы Туктамышевой. Не то что у чемпионки ничего Лизы Нугумановой, которая заявляла, что ей нужен миллион в месяц. Как говорится, почувствуйте разницу
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вопрос не в том, что 200к много, а в том, что это должен быть минимальный уровень оплаты труда в нашей стране относительно текущих цен
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Нравится, как Лиза на вопросы отвечает. Да и сама не плоха!
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Ответ Manowar66
С 200к можно большие покупки и шопинг учитывать В одно лицо это очень много На питание 20к, ЖКХ 10к Остальное можно отложить
Съем жилья - 50к, или ипотека. Примерно от такой же суммы, а то и выше. А если есть транспорт, то минимум 10к на бензин ежемесячно + налоги, страховка, обслуживание. Косметические прибамбасы... В итоге от 200к остается достаточно небольшая сумма, которую далеко не факт, что получится откладывать.
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Вот здесь, да ,видно реального взрослого человека, умеющего считать деньги. У нее они есть, она на них не зациклена. Потребности относительно доходов реальные. Для медийной личности, успешной в целом спортсменки "из телевизора" более чем адекватные запросы. Проблема в том ,что большая часть страны у нас таких доходов не имеет даже на семью
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Ответ Kosta77
хз, как в одного столько тратить, если только специально деньгами сорить.
Да легко, покупать товары базовой необходимости высокого качества
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