Санчо и тен Хаг уладили разногласия. Джейдон тренируется с «МЮ» и доступен для предсезонных игр

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг уладили разногласия.

По данным Фабрицио Романо, вингер на этой неделе провел личную встречу с главным тренером, и они прояснили ситуацию, уладив разногласия. 

Отмечается, что Джейдон тренируется с «Манчестер Юнайтед» и доступен для предсезонных матчей.

Напомним, прошлым летом у Санчо случился конфликт с тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед». Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».

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62 комментария
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Походу понял, что с депутатом и спиннером нечего ловить, вот и уладил разногласия.
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Всё равно с трудом верится, что заиграет в МЮ. Как будто просто готовят к продаже, типа конфликта нет, на самом деле можем и оставить
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Просто из Голландии за сотку никто из бистов не хочет переходить больше. Говорят, что мало. Приходится выкручиваться Эрику, хитрый лис.
дай бог, чтобы ты сам понимал, что пишешь
+25
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Ответ Havi Thongman
Всё равно с трудом верится, что заиграет в МЮ. Как будто просто готовят к продаже, типа конфликта нет, на самом деле можем и оставить
Тогда это самый грамотный ход всех сторон.
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Вот это поворот 👍нужно дать шанс
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Ответ Havi Thongman
Всё равно с трудом верится, что заиграет в МЮ. Как будто просто готовят к продаже, типа конфликта нет, на самом деле можем и оставить
Кстати, хорошая гипотеза
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Тут все гадают, кто прогнулся из них, но на самом деле все проще. МЮ хочет продать его за 40 млн, но за игроком, который даже не тренируется с основой, очередь явно не стоит. Санчо же понял, что вариантов у него тоже немного, а с такой зп, так и вовсе нет, поэтому надо засунуть свою гордость подальше и постараться впечатлить хоть кого то в ходе предсезонки. В конечном итоге, думаю все равно его продадут этим летом, просто стараются показать товар лицом. Вряд ли Тен Хаг на него рассчитывает
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Ответ Today I feel Qatari
Красава Санч, отлично нагнул лысого. Полгода просто чилил ничего не делая, полгода играл за любимую Боруссию в ЛЧ дойдя с ней до финала вместо легендарной борьбы с Брайтоном за восьмую строчку, все это время лутал от клуба полную зарплату, а в итоге еще и в состав МЮ вернули. Где там легендарные яйца хага спрятались?
Странно что этот топ, который якобы в одно рыло вытащил БД в финал так им и не понадобился ))
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Ну и хорошо!
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Не нашлось покупателей на него, потому что в Дортмунде тоже ничего не показал, а зарплата конская. Вот спесь у Джейдона и поубавилась.
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Ответ Today I feel Qatari
Отличный вывод из серии - нет хлеба пусть едят пирожные. Не всем выпало счастье играть в АПЛ, лутать мегабабки с ТВ-контракта и швыряться сотнями миллионов каждое лето. Или быть бездонным мешком под названием Бавария. Хотя ты сейчас скажешь, что и Маатсен тоже бесполезный никому не нужный бегунок, которого никто не захотел выкупать. Все лишь бы оправдать своего лысого божка
Да какой божок, я был за его уход.
Но он остался.
Это кстати совершенно не отменяет того факта, что Санчо лентяй и мало кому нужен.
Поэтому я склонен предположить что это именно он приполз на четвереньках и поклонился Хаагу в ножки.
Может сам а может и заставили.
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Ответ Today I feel Qatari
У них денег совсем нет, они даже Маатсена за тридцатку выкупить не смогли и тот ушел в Виллу
А как же продажа Джуда в РМ и того же Санчо за громадные суммы?
Был бы очень нужен - нашли
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Ответ Tayger
Тут все гадают, кто прогнулся из них, но на самом деле все проще. МЮ хочет продать его за 40 млн, но за игроком, который даже не тренируется с основой, очередь явно не стоит. Санчо же понял, что вариантов у него тоже немного, а с такой зп, так и вовсе нет, поэтому надо засунуть свою гордость подальше и постараться впечатлить хоть кого то в ходе предсезонки. В конечном итоге, думаю все равно его продадут этим летом, просто стараются показать товар лицом. Вряд ли Тен Хаг на него рассчитывает
А мне вот кажется, что все несколько иначе и тен Хаг понимает, что с Антоней на правом фланге, и с нынешним Рэшем на левом сезон сильно лучше не удастся, и при текущих трансферных возможностях ощутимого усиления не предвидится. Можно сколь угодно говорить, что Санчо был никакой, но Рэш и Антони в прошлом сезоне выглядели так, что Санчо был бы лучшим выбором.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален модератором
Возможно он т.о. признал поражение но как "настоящий мужчина" он это публично не признал )
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хейтеры Тен Хага, что на это скажете ? Как же так получилось, что кровавый тиран Тен Хаг, который по вашему мнению только скандалит, внезапно оказался прав и игрок признал ошибку ?
Где написано что это игрок признал ошибку, а не ИНЕОС взяли Хага за лысую головку и не заставили мириться с клубным активом за который сотку в свое время отвалили
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хейтеры Тен Хага, что на это скажете ? Как же так получилось, что кровавый тиран Тен Хаг, который по вашему мнению только скандалит, внезапно оказался прав и игрок признал ошибку ?
Сказали ему что игрок должен быть в форме чтобы продать? )
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Комментарий удален модератором
Ответ Илья Вульвач
Прошу прощения, вроде Хааг ничего кроме «игрок должен извиниться за истерику» и не говорил
Да ладно, полистай ленточку 🤡
Много интересного узнаешь.
Особенно в период с августа по январь
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Ответ dreadnought13
Комментарий удален модератором
Прошу прощения, вроде Хааг ничего кроме «игрок должен извиниться за истерику» и не говорил
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Молодцы оба!
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А я ведь просто шутил в мае, что Ineos их помирит...
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Ну хоть в финале ЛЧ поиграл..
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Ответ Cristiano Ronaldo
Это никак не отменяет того факта, что он вышел на поле 29 раз с нулевым выхлопом, регулярно играя в Еврокубках и кубках. И в новом сезоне, будет снова в старте, так как лысый не признает его бесполезность и будет вечно тушить в старт, пока его не уволят. Поэтому Санчо и психанул, так как его на лавке оставляли не давая шансов, а фристайлера ставили от матча к матчу, которые тот проваливал.
Оставь Санчо.
Если спинер не наберёт форму, будет сидеть теперь и под Амадом, как сидел под Гарначо.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Это никак не отменяет того факта, что он вышел на поле 29 раз с нулевым выхлопом, регулярно играя в Еврокубках и кубках. И в новом сезоне, будет снова в старте, так как лысый не признает его бесполезность и будет вечно тушить в старт, пока его не уволят. Поэтому Санчо и психанул, так как его на лавке оставляли не давая шансов, а фристайлера ставили от матча к матчу, которые тот проваливал.
Но-но, поаккуратней с "нулевым выхлопом". Кто матч с Ливерпулем в кубке овертайм отправил? Санчо?)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он 29 раз вышел на поле только в АПЛ, лгунишка)
А где я писал про количество выходов на поле?
Я писал про выходы в старте.
Ты на минуты смотри, а не на количество матчей. Или для тебя без разницы, вышел он на 90 минут или на 2?)
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Ответ Dred
В последнюю треть сезона когда спинер окончательно поплыл, он протирал на лавке штаны.
Это никак не отменяет того факта, что он вышел на поле 29 раз с нулевым выхлопом, регулярно играя в Еврокубках и кубках. И в новом сезоне, будет снова в старте, так как лысый не признает его бесполезность и будет вечно тушить в старт, пока его не уволят. Поэтому Санчо и психанул, так как его на лавке оставляли не давая шансов, а фристайлера ставили от матча к матчу, которые тот проваливал.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Он 29 раз вышел на поле только в АПЛ, лгунишка)
В последнюю треть сезона когда спинер окончательно поплыл, он протирал на лавке штаны.
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Ответ Макс Голубцов
Тебе не надоела эта шарманка? Совершенно нормально, если тебе не нравится какой-то футболист, ноль вопросов. Но зачем наговаривать, что кто-то его тащит? В этом сезоне Антони 33 раза попал в заявку из которых меньше половины он выходил в старте. Очевидно что Эрик им недоволен. Если бы была возможность не ставить Антони, и при этом не убивать игроков линии атаки количеством матчей, бразилец играл бы еще меньше
Он 29 раз вышел на поле только в АПЛ, лгунишка)
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Ответ QWertY
Молодец Санча, извинился перед гигачадом Эриком.
Извинился тх ) держу в курсе
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Ответ dreadnought13
Комментарий удален модератором
По фактам баттлишь
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