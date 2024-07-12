Санчо и тен Хаг уладили разногласия. Джейдон тренируется с «МЮ» и доступен для предсезонных игр

Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг уладили разногласия.

По данным Фабрицио Романо, вингер на этой неделе провел личную встречу с главным тренером, и они прояснили ситуацию, уладив разногласия.

Отмечается, что тренируется с « » и доступен для предсезонных матчей.

Напомним, прошлым летом у Санчо случился конфликт с тен . После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед». Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».

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