Санчо и тен Хаг уладили разногласия. Джейдон тренируется с «МЮ» и доступен для предсезонных игр
Джейдон Санчо и Эрик тен Хаг уладили разногласия.
По данным Фабрицио Романо, вингер на этой неделе провел личную встречу с главным тренером, и они прояснили ситуацию, уладив разногласия.
Отмечается, что Джейдон тренируется с «Манчестер Юнайтед» и доступен для предсезонных матчей.
Напомним, прошлым летом у Санчо случился конфликт с тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед». Зимой Санчо на правах аренды вернулся в «Боруссию».
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Но он остался.
Это кстати совершенно не отменяет того факта, что Санчо лентяй и мало кому нужен.
Поэтому я склонен предположить что это именно он приполз на четвереньках и поклонился Хаагу в ножки.
Может сам а может и заставили.
Был бы очень нужен - нашли
Много интересного узнаешь.
Особенно в период с августа по январь
Если спинер не наберёт форму, будет сидеть теперь и под Амадом, как сидел под Гарначо.
Я писал про выходы в старте.
Ты на минуты смотри, а не на количество матчей. Или для тебя без разницы, вышел он на 90 минут или на 2?)