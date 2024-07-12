Женская сборная России проиграла КНДР (0:3) в товарищеском матче

Теги премьер-лига Россия женский футбол сборная России жен сборная КНДР жен товарищеские матчи (сборные) Футбол

Женская сборная России уступила КНДР (0:3) в товарищеском матче.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Москвич». 

На 29-й минуте счет в матче открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким стала автором третьего мяча..

Напомним, вторая игра женских сборных России и КНДР состоится 15 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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34 комментария
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Наши девушки настолько добрые, что спасли жизнь кореянок:)
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Атомные сеструшки чисто на отваре из листьев с деревьев разнесли своих сытых соперниц.
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Миска риса и тигр муж ждут этих дам в награду
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Ответ Отец Абду
Наши девушки настолько добрые, что спасли жизнь кореянок:)
Вообще то кореянки умеют хорошо играть в футбол
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Ответ Пользователь_7
Вообще то кореянки умеют хорошо играть в футбол
В курсе, на 10 - месте в рейтинге ФИФА
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Внезапно, сборная КНДР находится в топах сильнейших сборных.
Для меня это неожиданность.
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Ответ Отец Абду
Наши девушки настолько добрые, что спасли жизнь кореянок:)
Это корейски настолько добрые, что счёт всего лишь 3:0. Вы рейтинг сборных видели)
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+7
У них реально топовые девочки - посмотрите на статистику этой сборной. Это странно. В Северной Корее развит женский футбол.
+7
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Вообще без шансов по игре. КНДР кстати находится на 10-м месте в рейтинге сборных по версии ФИФА
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Насколько я помню, северные кореянки вроде неплохо в женский футбол играли. Но это не точно
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Отдали дань могучей республике
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Женская сборная кндр в топе вроде бы
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Там попробуй разберись, может с мужиками играли
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Комментарий удален пользователем
Конечно. Играют по москвсокму времени. Девчата не выспались, ведь этот холодный корейский город находится далеко
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Братушкам (сеструшкам) не стыдно проиграть.
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Соня, Зина и Римма приговорили сборную России)
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Зина, ты где ?
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Неудивительно, кореянки будут бегать пока не упадут, а нашим лучше поселфить части тела в инстаграме чем ерундой заниматься какой то, тренироваться... Так что 0-3 это ещё по братски, или по сестрицки
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2 гол, не один вратарь мужчина не достал б, а так колоссальная разница в класе!
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А вот если бы мы играли с ними на ЧМ, то победили бы...бы...бы...
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Я смотрел. До конца. Первый раз. И скорее всего последний.
+4
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Ответ Vovker
Комментаторы, черпающие инфу о КНДР из неполживой пропаганды на Ютубе, строчат свои шутки за 300 в комментах. Классика.
Поведай нам правду
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