Женская сборная России проиграла КНДР (0:3) в товарищеском матче

Женская сборная России уступила КНДР (0:3) в товарищеском матче.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Москвич».

На 29-й минуте счет в матче открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким стала автором третьего мяча..

Напомним, вторая игра женских сборных России и КНДР состоится 15 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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