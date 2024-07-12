Аршавин о трансферах «Зенита»: «Все правильно. А как делает «Бавария»? Всех берет у «Боруссии», и ничего страшного»

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» правильно действует на трансферном рынке.

– Нет ли ощущения, что в период ожидания нового сезона все смирились с очередным чемпионством « »? Клуб берет новичков, а конкуренты как бы говорят – пацаны, мы поняли, подойдем через год.

– Не знаю. Это надо у конкурентов спросить. «Зенит», на мой взгляд, делает все правильно. Усиливает те позиции, которые были проблемными.

– Но при этом ослабляет и конкурентов. Глушенков в прошлом году дважды прибил «Зенит», его забрали.

– Думаю, его взяли не из-за того, что он прибил «Зенит». Думаю, он второй лучший футболист прошлого года. Взяли его из-за того, что он хороший игрок.

А как делает « »? Всех берет у « » Дортмунд, и ничего страшного.

– Видите хоть у кого-то шансы побороться с «Зенитом», как поборолся в прошлом сезоне «Краснодар» и «Динамо»?

– На данный момент бороться будет трудно. Но все может поменяться.

Может быть, «Краснодар» совершит покупки или «Спартак». Или у «Краснодара» Козлов начнет феерить. Все возможно, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию .

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