Аршавин о трансферах «Зенита»: «Все правильно. А как делает «Бавария»? Всех берет у «Боруссии», и ничего страшного»

Теги Зенит Бавария Боруссия Дортмунд Андрей Аршавин премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

Андрей Аршавин считает, что «Зенит» правильно действует на трансферном рынке.

– Нет ли ощущения, что в период ожидания нового сезона РПЛ все смирились с очередным чемпионством «Зенита»? Клуб берет новичков, а конкуренты как бы говорят – пацаны, мы поняли, подойдем через год.

– Не знаю. Это надо у конкурентов спросить. «Зенит», на мой взгляд, делает все правильно. Усиливает те позиции, которые были проблемными.

– Но при этом ослабляет и конкурентов. Глушенков в прошлом году дважды прибил «Зенит», его забрали.

– Думаю, его взяли не из-за того, что он прибил «Зенит». Думаю, он второй лучший футболист прошлого года. Взяли его из-за того, что он хороший игрок.

А как делает «Бавария»? Всех берет у «Боруссии» Дортмунд, и ничего страшного.

– Видите хоть у кого-то шансы побороться с «Зенитом», как поборолся в прошлом сезоне «Краснодар» и «Динамо»?

– На данный момент бороться будет трудно. Но все может поменяться.

Может быть, «Краснодар» совершит покупки или «Спартак». Или у «Краснодара» Козлов начнет феерить. Все возможно, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

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98 комментариев
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Ответ Михо
Когда дело касается Зенита, Аршавин немного теряет объективность😃 дело не в том что Зенит всех покупает, а в финансировании. Клуб практически содержится государством, так что уместнее было бы сравнение с ПСЖ. Бавария все свои деньги заработала честно
По-моему, сравнение с ПСЖ также неуместно - парижский мешок не содержится на деньги французской госкорпорации💰
+100
-7
+93
Когда дело касается Зенита, Аршавин немного теряет объективность😃 дело не в том что Зенит всех покупает, а в финансировании. Клуб практически содержится государством, так что уместнее было бы сравнение с ПСЖ. Бавария все свои деньги заработала честно
+111
-23
+88
Ответ МОНТЁР ТуПи
Комментарий скрыт
неа, не пересматриваем.
+47
-2
+45
В Боруссии сейчас Зюле, Забитцер и до недавнего Хумельс) И этот туда же) Я и не знал , что Аршавин под вымышленным ником на спортсе сидит, такие же бредни пишет про ежесезонный пылесос Бундеслиги)
+40
-15
+25
Да пускай Зенит соревнуется сам с собой, тешит эго своих газовых владельцев и с пеной у рта доказывает, какой он самый крутой, самый известный и самый любимый. Но все всё понимают
+39
-15
+24
Прямая пропаганда - ослабь конкурента,ничего страшного.
+22
-10
+12
Андрюша, как всегда, в матчасти слабоват. Не гоже царям за обычным футболом смотреть
+22
-12
+10
Ответ ПавелПавел
Прямая пропаганда - ослабь конкурента,ничего страшного.
А потом удивляются почему в Воронеже и не только им орут что они позор рос футбола
+17
-7
+10
Ответ astz
РЖД, ВЭБ, ВТБ, правительства областей, Лукойл - это всё нормально, а только Зенит государством поддерживается, правильно понимаю?
не сравнивайте те гроши, что дают нам, и то бесконечное золото, что льется на вас, вместо заслуженного золотого дождя
+14
-6
+8
Я думаю фанатам остальных клубов, способных бороться за чемпионство, нужно обижаться в первую очередь на руководство своих клубов, а в некоторых случаях на тренеров своих команд. Например Нагорных мог сказать, что цена на Глушенкова для клубов РПЛ от 10 млн и выше. В случае не согласия, послал бы Андреева вместе с Глушенковым подальше. Спартак мог бы за 13 млн покупать не Угальде, а нормального футболиста. Зенит же умудряется за 13 млн нормальных бразильцев брать. Краснодар мог поддержать Ивича и вместе выпарсить ситуацию и добить сезон до золотого конца, Личка мог хотя бы вничью сыграть в последнем туре. Согласе, что не справедливо, когда один клуб может позволить себе 3 одинаковых состава, а другие нет, но так было всегда. Сначала Спартак был точкой притяжения денег и лучших футболистов, потом ЦСКА, потом Зенит и так далее..
+8
-1
+7
Ответ Джанлука Нальюка
В чем бредни ? Пылесос Бавария ни в одно межсезонье не выключался так то.
В Боруссию за один сезон игроков из Бундеслиги переходит столько, сколько в Баварию за лет 5 оттуда же, хотя бы таблицу трансферов Бундеслиги посмотрели за лет 5-10, в свободном доступе есть, очень удивитесь)
+13
-7
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мородëры....Это на каком языке? В русском такого слова нет.
Это поклонники итальянского композитора
+6
0
+6
Ответ свк
Мородёры
Мородëры....Это на каком языке? В русском такого слова нет.
+10
-6
+4
Так Баварию вроде в Германии не очень любят как раз поэтому, нет?
+5
-1
+4
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В Боруссии сейчас Зюле, Забитцер и до недавнего Хумельс) И этот туда же) Я и не знал , что Аршавин под вымышленным ником на спортсе сидит, такие же бредни пишет про ежесезонный пылесос Бундеслиги)
В чем бредни ?
Пылесос Бавария ни в одно межсезонье не выключался так то.
+14
-11
+3
Ничего страшного? По-моему, это ###### (ппц).
+4
-1
+3
вообще то это срашно, в итоге боруссия, байер, штутгарт, вердер и особенно шальке, вместо регулярных выступлений в лч вынуждены каждый раз пересобирать составы.

Это хорошо, что у Боруссии скаутский отдел сейчас отлично работает, а вот Шальке и Вердеру очень не повезло например, Байер до прихода Алонсо очень долго приходил в себя.

Вместо интересной борьбы, как это было в прошлом сезоне, приходится каждый год смотреть как Бавария всех обыгрывает не особо напрягаясь.

В этом нет ничего хорошего ни для самой Баварии, которая в ЛЧ из-за этого проседает, ни для самого чемпионата, который интересен исключительно его фанатам. А ведь сам по себе чемпионат германии очень крутой, там крутые стадионы, крутые фанаты и веселый футбол, но из-за баварии обычному зрителю это не особо интересно из-за отсутствия борьбы.
+6
-3
+3
Ответ Михо
Когда дело касается Зенита, Аршавин немного теряет объективность😃 дело не в том что Зенит всех покупает, а в финансировании. Клуб практически содержится государством, так что уместнее было бы сравнение с ПСЖ. Бавария все свои деньги заработала честно
РЖД, ВЭБ, ВТБ, правительства областей, Лукойл - это всё нормально, а только Зенит государством поддерживается, правильно понимаю?
+13
-10
+3
Ответ Petter Hegre
Ну Зенит тоже мог бы найти своего Галицкого. Или не мог? Нет таких людей в Питере? И тогда бы не тратил на этих самых бразильцев государственные деньги!
Богатые люди есть в каждом регионе России но своему Галицкого нет не только в Питере но и в Москве, в Ростове и ы других городах.
+2
0
+2
Андрейка, не стоит сравнивать Баварию с Зенитом!
Бавария деньги на трансферы не берёт из гос бюджета!
А вы ни копейки своей в трансферы не вкладываете! Всё получаете на халяву!
+5
-3
+2
Ответ ApXuMaHqPuT
По-моему, сравнение с ПСЖ также неуместно - парижский мешок не содержится на деньги французской госкорпорации💰
содержится за счет госкорпорации, но иностранной. Но ведь это другое)
+2
0
+2
Ответ Злодей Спб
Комментарий скрыт
Такой заговор против Зенита был, что в 1967 году Зенит не вылетел из чемпионата СССР, за счёт расширения лиги, потому что праздновали 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. А за Зенит в то время играл Гена Орлов
+6
-4
+2
А что мешает Спартаку скупать футболистов у Зенита? Денег достаточно, Лукойл богатенький.
+12
-10
+2
Ранее в истории нашего государства...

- Что делать будем?
- Завидовать будем!
+1
0
+1
Ответ last_guard
Бавария при этом сама зарабатывает, и уже 30 лет плюс выдаёт, а не сидит на шее у гос монополиста.
Весь Российский спорт сидит на шее у госмонополиста.
+3
-2
+1
Ответ krokodilych
Ничего страшного? По-моему, это ###### (ппц).
Казнокрадам не понять, у них отрицательный рост.
+1
0
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Зенит и близко не делает как Бавария) если бы Зенит делал как Бавария, то у нас играли бы Акинфеев, Играшевич, Березуцкие, Миранчуки, Зобнин и Сперцян с Сафоновым, но это не так
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А что мешает Спартаку скупать футболистов у Зенита? Денег достаточно, Лукойл богатенький.
Хозяева лукойла в питерской мэрии не работали😎
+11
-10
+1
Так баварию еще никто не оскорблял
+6
-5
+1
Ответ vitya.georg
не сравнивайте те гроши, что дают нам, и то бесконечное золото, что льется на вас, вместо заслуженного золотого дождя
В смысле гроши? От РЖД в Локомотив приходит чуть больше 6 млрд рублей (есть документ, которым могу подтвердить).
От Россией с ВЭБом и прочими ПСБ в ЦСКА приходит чуть более 3 млрд рублей (есть документ которым могу подтвердить).
От ВТБ Динамо приходит 5-6 млрд рублей (оценка).
Офигеть не встать гроши
+2
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