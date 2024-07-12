Аршавин о трансферах «Зенита»: «Все правильно. А как делает «Бавария»? Всех берет у «Боруссии», и ничего страшного»
Андрей Аршавин считает, что «Зенит» правильно действует на трансферном рынке.
– Нет ли ощущения, что в период ожидания нового сезона РПЛ все смирились с очередным чемпионством «Зенита»? Клуб берет новичков, а конкуренты как бы говорят – пацаны, мы поняли, подойдем через год.
– Не знаю. Это надо у конкурентов спросить. «Зенит», на мой взгляд, делает все правильно. Усиливает те позиции, которые были проблемными.
– Но при этом ослабляет и конкурентов. Глушенков в прошлом году дважды прибил «Зенит», его забрали.
– Думаю, его взяли не из-за того, что он прибил «Зенит». Думаю, он второй лучший футболист прошлого года. Взяли его из-за того, что он хороший игрок.
А как делает «Бавария»? Всех берет у «Боруссии» Дортмунд, и ничего страшного.
– Видите хоть у кого-то шансы побороться с «Зенитом», как поборолся в прошлом сезоне «Краснодар» и «Динамо»?
– На данный момент бороться будет трудно. Но все может поменяться.
Может быть, «Краснодар» совершит покупки или «Спартак». Или у «Краснодара» Козлов начнет феерить. Все возможно, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.
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Пылесос Бавария ни в одно межсезонье не выключался так то.
Это хорошо, что у Боруссии скаутский отдел сейчас отлично работает, а вот Шальке и Вердеру очень не повезло например, Байер до прихода Алонсо очень долго приходил в себя.
Вместо интересной борьбы, как это было в прошлом сезоне, приходится каждый год смотреть как Бавария всех обыгрывает не особо напрягаясь.
В этом нет ничего хорошего ни для самой Баварии, которая в ЛЧ из-за этого проседает, ни для самого чемпионата, который интересен исключительно его фанатам. А ведь сам по себе чемпионат германии очень крутой, там крутые стадионы, крутые фанаты и веселый футбол, но из-за баварии обычному зрителю это не особо интересно из-за отсутствия борьбы.
Бавария деньги на трансферы не берёт из гос бюджета!
А вы ни копейки своей в трансферы не вкладываете! Всё получаете на халяву!
- Что делать будем?
- Завидовать будем!
От Россией с ВЭБом и прочими ПСБ в ЦСКА приходит чуть более 3 млрд рублей (есть документ которым могу подтвердить).
От ВТБ Динамо приходит 5-6 млрд рублей (оценка).
Офигеть не встать гроши