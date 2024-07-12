Лунин о конфликте на Украине: «Это очень большая политика. Прошу, чтобы это закончилось»
Андрей Лунин высказался о конфликте на Украине.
– Насколько далеким вам видится завершение конфликта?
– Я не знаю. Я этого не понимаю. Это очень большая политика, а я совершенно обычный человек.
Я лишь прошу, чтобы это закончилось.
Люди, которые должны положить этому конец, – пожалуйста, прекратите это, – сказал вратарь «Реала» и сборной Украины в интервью Marca.
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Всем хорошей пятницы и выходных💪🏼
Андрей, все обязательно закончится, но на условиях России. Вы свой шанс на спасения не использовали, а теперь обратной дороги нет. Вам неоднократно предлагали всё закончить ещё в начальной стадии и ваши руководители даже парафировали несколько вариантов мирного соглашения, но что было дальше всем известно. Более того, вам и вашим кураторам в декабре 21 года поставили ультиматум, что не надо даже заикаться про дальнейшее расширение НАТО и тем более дальше строить иностранные военные базы на наших границах, иначе нам придется принимать неприятные для всех решения. Вы и ваши кураторы это также проигнорировали, посчитав это нашей слабостью. Результаты этих решений на поверхности.