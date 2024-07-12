Лунин о конфликте на Украине: «Это очень большая политика. Прошу, чтобы это закончилось»

Теги Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Ла Лига Политика Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин высказался о конфликте на Украине.

Насколько далеким вам видится завершение конфликта?

– Я не знаю. Я этого не понимаю. Это очень большая политика, а я совершенно обычный человек.

Я лишь прошу, чтобы это закончилось.

Люди, которые должны положить этому конец, – пожалуйста, прекратите это, – сказал вратарь «Реала» и сборной Украины в интервью Marca.

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119 комментариев
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Ответ маринованный огурчик
Комментарий скрыт
Так он за адекватных говорит, а не за всех
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Все адекватные люди хотят чтобы этот ужас быстрее закончился...
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Приятно видеть вполне себе адекватный комментарий на такой вопрос. Соотечественники Лунина, надеюсь, не заставят его потом извиняться за такой нейтральный ответ.
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Поздравьте меня, у меня рекорд - 3 рекламных баннера за 20 секунд)
+77
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Безусловно конфликт должен закончиться. Но он должен закончиться так, что б через год другой не начался новый.
+40
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+37
Ответ SMART789
Так он за адекватных говорит, а не за всех
Красиво утёр!
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Подозрительно адекватный коммент
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Ответ mastadon
Поздравьте меня, у меня рекорд - 3 рекламных баннера за 20 секунд)
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+16
Ответ несахар
Комментарий скрыт
Были Миниские соглашения. Надо было исполнять. И Донбасс остался бы в составе Украины. Обманули. Британцы не захотели, а Украина ничего не решает. Ну получайте. Границы России расширились. Теперь Путин предложил опять мир. Запад опять против. Ну что, в итоге потеряет Украина ещё территории. А там и венгры с поляками подсуетятся. Была Украина и не нет Украины.
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Ответ маринованный огурчик
Комментарий скрыт
Имеет право говорить за адекватных. вам видно, это не понять.
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Миру - Мир!!!
Всем хорошей пятницы и выходных💪🏼
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Ответ Александр Охотко
Подозрительно адекватный коммент
Человек с Луганска, как и Заваров, который тоже вроде провластными лозунгами не кидается.
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Ответ Denzelwaz
Приятно видеть вполне себе адекватный комментарий на такой вопрос. Соотечественники Лунина, надеюсь, не заставят его потом извиняться за такой нейтральный ответ.
Может и не заставят , но точно попытаются
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Неважно кто вы и откуда, неважно кого поддеживаете. Из-за "больших" дядек и тётек рушатся миллионы судеб с обеих сторон конфликта... Когда всё это закончится, это будет самым больших праздником на земле!!!
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Ответ SMART789
Так он за адекватных говорит, а не за всех
Раунд
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Ответ Cвятогор
Комментарий удален модератором
Так исчезни отсюда - на одного будет меньше))
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Ответ Denzelwaz
Приятно видеть вполне себе адекватный комментарий на такой вопрос. Соотечественники Лунина, надеюсь, не заставят его потом извиняться за такой нейтральный ответ.
С таким ответом и на миротворец можно попасть...
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Ответ несахар
Комментарий удален модератором
Да, это ведь в России закрыты границы, мужчины старше 25 не могут спокойно выйти на улицу и бегут из страны сплавь через Тису, хотя погоди…)
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Адекватный Лунин
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Ого, неожиданно адекватный ответ без идиотизмов вроде границ 91 года и прочего. Всем понятно, что этого уже не будет. Чувствуется, что на той стороне уже совершенно другие настроения, не то что год назад. Сохраниться бы хоть как-то.

Андрей, все обязательно закончится, но на условиях России. Вы свой шанс на спасения не использовали, а теперь обратной дороги нет. Вам неоднократно предлагали всё закончить ещё в начальной стадии и ваши руководители даже парафировали несколько вариантов мирного соглашения, но что было дальше всем известно. Более того, вам и вашим кураторам в декабре 21 года поставили ультиматум, что не надо даже заикаться про дальнейшее расширение НАТО и тем более дальше строить иностранные военные базы на наших границах, иначе нам придется принимать неприятные для всех решения. Вы и ваши кураторы это также проигнорировали, посчитав это нашей слабостью. Результаты этих решений на поверхности.
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Он тут вроде ничего особо "патриотичного" не сказал, к чему это?
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Ну нормальный коммент обычного человека. А не промытого украинца.
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Ответ -vasteros
Комментарий скрыт
Которые придумывают Навальные?))
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Не полез в глубокомысленные рассуждения, в отличие от многих. Молодец
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Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Понятно, майдан, убийства на нем, сжигание людей, кричалки на нем, поезда дружбы в крым, это все забыли да..Сказки про Донбасс говоришь?))Ну так приедь туда и скажи людям про сказки.
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Ответ Ксюша Каблукова
Да мало ли что ты там просишь - не хотите мира, не надо. Только на публику плакаться заканчивайте.
В войне всегда участвуют как минимум две стороны.
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Ответ baskervilei
Херсон чей?
Русский.
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Ответ несахар
Они любят говорить, что Европа это вассал США, в то время как сами хотят чтобы Украина была вассалом России. Такое же отношение у них ко всем странам СНГ. К той же Армении например.
Европа и есть кукла США. Испортив отношения с нами,, выстрелили себе в ногу. Потеряли дешевые энергоресурсы, на чем и строилось благополучие той же Германии, потеряли огромный российский рынок. А для чего и зачем. Мы ничего Европе плохого не делали. Всё по указке Вашингтона. Все об этом знают.
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А как может хотеть завершения войны тот кто сидит за шахматной доской, принимая решения, двигая фигурами, лично собой не жертвуя и не имея рисков каких-либо потерь касающихся собственной шкуры? Исторически сложилось что в жертву идёт только пушечное мясо. Когда оно кончается, война кончается тоже
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Адекватный ответ, адекватного человека. Редкость в наше неспокойное время.
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