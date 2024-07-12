Лунин о конфликте на Украине: «Это очень большая политика. Прошу, чтобы это закончилось»

Андрей Лунин высказался о конфликте на Украине.

– Насколько далеким вам видится завершение конфликта?

– Я не знаю. Я этого не понимаю. Это очень большая политика, а я совершенно обычный человек.

Я лишь прошу, чтобы это закончилось.

Люди, которые должны положить этому конец, – пожалуйста, прекратите это, – сказал вратарь « » и сборной Украины в интервью Marca.

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