Уимблдон. 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Джокович – с Музетти
Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Уимблдона».
Sports проведет текстовый онлайн матча.
Семикратный чемпион Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти.
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«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
1/2 финала
- Дата проведения
- 12 июля, 15.30
- Дата проведения
- 12 июля, 17.30
Я бы еще сказал, что у Медведева этот сезон на Шлемах схож с 2022))
На АО: что в 2022, что в 2024, вышел в финал и проиграл с 2-0 по сетам.
На РГ: и там и там 4 круг.
А вот с Уимбилдоном проблема)) В 2022 Даниил его пропустил, поэтому в 2024 должно было случиться что-то необычное, ибо соответствовать 2022 не получится никак))) Ну, в принципе, победа над 1 ракеткой мира на Уиме уже крайне необычно, но, надеюсь, это не конец сюрпризов от Даниила))
Удачи 🐻 и победы , которая позволит обойти испанца в рейтинге!
В полуфиналах Уима 23 играли Алькарас-Медведев и Джокович-Синнер. В полуфиналах Уима 24 играют Алькарас-Медведев и Джокович с итальянцем, но Музетти.
Если следовать тенденции, то в полуфинале ЮСО сыграют Джокович-Шелтон и Алькарас с Пашей Котовым)
Итальянец непрост и если выдаст матч жизни,то может доставить проблемы сербу.
Ну и удачи Медведеву,она ему понадобится точно.
Пс, если что я специально ругаю его, чтобы он выиграл, еще и на Карася в будке загрузил, как до этого на Синнера, короче сделал все возможное, извинитесь