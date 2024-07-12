Уимблдон. 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Джокович – с Музетти

Теги Новак Джокович Уимблдон результаты ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Лоренцо Музетти Теннис

Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Уимблдона».

Sports проведет текстовый онлайн матча.

Семикратный чемпион Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

1/2 финала

Даниил Медведев (Россия) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
12 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
12 июля, 17.30
Онлайн матча

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71 комментарий
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Удачи Дане в матче с Карлосом, надеюсь, что хватит и сил, и мастерства, чтобы выйти в финал! За победу нашего Медведева Даниила Сергеевича!!!✅🎾
+59
-9
+50
Ответ DivanniyExpert
Медведеву надо как угодно цеплять первый сет. Карась плохо входит в игру. И по матчу с Полом это было видно. Отдаст первый сет- всё, конечная
Медведеву как угодно надо цеплять три сета до того как их зацепит Алькарас☝️
+45
0
+45
Ну что же, за уже классический финал на ТБШ между Новаком и Даниилом, теперь на Уимблдоне!
+34
-2
+32
Было бы здорово посмотреть на Даню в финале…В такое нелегкое для российского спорта время
+32
-7
+25
Даня. Подари нам чудо
+24
-3
+21
Ответ sedric
Забавно. В полуфиналах РГ 23 играли Зверев-Рууд и Алькарас-Джокович. В полуфиналах РГ 24 Зверев-Рууд и Алькарас-Синнер(считай почти Джокович, на тот момент все говорили, что Синнер идет за календарным). В полуфиналах Уима 23 играли Алькарас-Медведев и Джокович-Синнер. В полуфиналах Уима 24 играют Алькарас-Медведев и Джокович с итальянцем, но Музетти. Если следовать тенденции, то в полуфинале ЮСО сыграют Джокович-Шелтон и Алькарас с Пашей Котовым)
)) Глубоко копаешь))
Я бы еще сказал, что у Медведева этот сезон на Шлемах схож с 2022))

На АО: что в 2022, что в 2024, вышел в финал и проиграл с 2-0 по сетам.
На РГ: и там и там 4 круг.

А вот с Уимбилдоном проблема)) В 2022 Даниил его пропустил, поэтому в 2024 должно было случиться что-то необычное, ибо соответствовать 2022 не получится никак))) Ну, в принципе, победа над 1 ракеткой мира на Уиме уже крайне необычно, но, надеюсь, это не конец сюрпризов от Даниила))
+20
-1
+19
От матча Медведев Алькарас можно ожидать шоу, с длительным временем игры, эмоциями и красивыми розыгрышами
Удачи 🐻 и победы , которая позволит обойти испанца в рейтинге!
+18
-5
+13
Ответ armmaster
Верим в Даниила! Главное - хорошо подавать первым мячом. Пусть все получится, закрой "Рыбку" 3:0!
Рыбку вчера уже закрыли
+13
-1
+12
За Даниила 🤘🤘🤘
+15
-5
+10
Забавно. В полуфиналах РГ 23 играли Зверев-Рууд и Алькарас-Джокович. В полуфиналах РГ 24 Зверев-Рууд и Алькарас-Синнер(считай почти Джокович, на тот момент все говорили, что Синнер идет за календарным).
В полуфиналах Уима 23 играли Алькарас-Медведев и Джокович-Синнер. В полуфиналах Уима 24 играют Алькарас-Медведев и Джокович с итальянцем, но Музетти.
Если следовать тенденции, то в полуфинале ЮСО сыграют Джокович-Шелтон и Алькарас с Пашей Котовым)
+18
-8
+10
финал: Медведев - Джокович!!!!
+9
0
+9
Ответ Дмитрий Воронцов
Понятно. Ну думаю, Даня в финале так то должен Мусетти обыгрывать. Скучные полуфиналы, победители заранее известны
Евгений Ваганыч, перелогиньтесь)
+11
-2
+9
Ответ astz
А где здесь классика то? Всего 3 финала было... Классика это Федерер-Надаль-Новак... Если Даниил не чокернет, как обычно, вполне по силам ему и Алькарас
Ну как, они могут встретиться уже в 4-м финале ТБШ, с тем же Федерером у Новака было всего 5 финалов ТБШ, учитывая, что они сыграли 50 матчей.
+8
0
+8
Ответ jjeka
А Медведева нет шансов увы. Карась гораздо стабильнее Синнера и психологически и физически, его победа над Ноле год назад на первом же матчболе говорит о многом. Даня же наоборот проводит идеальные матчи крайне редко и очень нестабильно. Пс, если что я специально ругаю его, чтобы он выиграл, еще и на Карася в будке загрузил, как до этого на Синнера, короче сделал все возможное, извинитесь
А я думаю, что у Медведева есть шансы, вон с Тиафо испанец возился 5 сетов, в прошлом году Алькарас играл гораздо лучше, сносил всех соперников до финала.
+8
-1
+7
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
Ну что Стасян, ждешь Идемайде в воскресенье?
+6
0
+6
Удачи Дане и Новаку в сегодняшних полуфиналах!
+9
-3
+6
Медведеву надо как угодно цеплять первый сет. Карась плохо входит в игру. И по матчу с Полом это было видно. Отдаст первый сет- всё, конечная
+7
-2
+5
Ответ Евгений Мамыкин
Тут всё абсолютно понятно. Уверенная победа Алькараса. Максимум Данька зацепит один сет, но и то не факт. Алькарас быстрее, разнообразнее, стабильнее, моложе (что тоже немаловажно). Плюс, конечно, большое значение имеет психология. А то, что Даня ментальный слабак, это все знают. Чуть что-то идет не так, как ему бы хотелось, чуть соперник усиливает сопротивление - и наш плюшевый медведь капризничает, психует и разваливается. Мой прогноз - победа Алькараса по сетам со счетом 3-1 (так и быть, один сет предположу за Даней, но на большее он не потянет).
А что уважаемый эксперт писал перед матчем с Синнером?
+5
0
+5
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий удален модератором
Даже если и так, Даня опять в числе лучших! А уж если выиграет, то вам придется как всегда бежать под лавку поджав хвост! Даня, камон 🇷🇺
+5
0
+5
Удачи, Даня 🇷🇺 Верим в тебя! ✊
+7
-2
+5
Шансы на приеме точно будут. Испанец на подаче не очень играет. Мне кажется, его тактика с первой подачей в тело не очень работает. На прошлом Уимблдоне он лучше подавал.
+7
-2
+5
Учитывая единственную победу Музетти над Новаком в их встречах по идее всё ясно,но кто знает.
Итальянец непрост и если выдаст матч жизни,то может доставить проблемы сербу.
Ну и удачи Медведеву,она ему понадобится точно.
+4
0
+4
Ответ Анаис_Анаис
Он ни разу не грунтовик.
🤣🤣🤣Ну да, он наверное типичный универсал. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+4
0
+4
А Медведева нет шансов увы. Карась гораздо стабильнее Синнера и психологически и физически, его победа над Ноле год назад на первом же матчболе говорит о многом. Даня же наоборот проводит идеальные матчи крайне редко и очень нестабильно.

Пс, если что я специально ругаю его, чтобы он выиграл, еще и на Карася в будке загрузил, как до этого на Синнера, короче сделал все возможное, извинитесь
+6
-2
+4
Даниил, сделай это! Помним твой настрой и великолепную игру против него на US open. Выйди так же! Как же я хочу, чтобы ты вышел в финал сегодня! Удачи!
+5
-1
+4
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
Не в этот раз. Может, когда Новаку будет 40
+6
-2
+4
Верим в Даниила! Главное - хорошо подавать первым мячом. Пусть все получится, закрой "Рыбку" 3:0!
+8
-4
+4
Ответ Максим Пестов
Музетти тут вообще пассажир. А Медведев, даже если пройдёт каким-то чудом Алькараса, в финале против Новака не сдюжит в любом случае. Он на харде то выиграл один финал из трёх у Новака. Что говорить про траву
Лично я легкого матча с Музоном не жду, вот с клиентом Фрицем точно проблем бы не было, а с итальянцем было 2 пятисетовика на РГ.
+4
-1
+3
Ответ Максим Пестов
Музетти тут вообще пассажир. А Медведев, даже если пройдёт каким-то чудом Алькараса, в финале против Новака не сдюжит в любом случае. Он на харде то выиграл один финал из трёх у Новака. Что говорить про траву
Что говорить про траву? Ну тут тема глубокая и всесторонняя)
+3
0
+3
Ответ Aelcrown
Алькарас сильнее чем музетти поэтому титул будет у Медведя если он пройдет Алькараса
Музетти тут вообще пассажир. А Медведев, даже если пройдёт каким-то чудом Алькараса, в финале против Новака не сдюжит в любом случае. Он на харде то выиграл один финал из трёх у Новака. Что говорить про траву
+5
-2
+3
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