Джейлен Брансон подпишет 4-летний контракт с «Никс» – на 113 млн меньше, чем мог бы получить следующим летом
Лидер «Никс» пошел на значительную уступку при подписании нового соглашения.
ESPN сообщает, что Джейлен Брансон согласился на 4-летний контракт, согласно условиям которого заработает 156,5 млн долларов. Его агент Сэм Роуз уточнил, что следующим летом игрок мог бы рассчитывать на 113 млн больше (это было бы 5-летнее соглашение на 269 млн долларов).
На четвертый год рассчитана опция игрока. Это даст возможность Брансону в 2028-м подписать четырехлетний контракт на 323 млн долларов или в 2029-м – 5-летний контракт на 418 млн долларов.
Такая скидка дает «Нью-Йорку» лучшие возможности для того, чтобы претендовать на чемпионство. Согласно ESPN, Брансон учитывал опыт таких звезд, как Патрик Махоумс из «Канзас-Сити Чифс», Том Брэди из «Нью-Ингленд Пэтриотс» и Дерек Джетер из «Нью-Йорк Янкиз».
Брансон занял пятое место в гонке за MVP в прошлом сезоне. Он набирал в среднем 28,7 очка и установил рекорд клуба по сгенерированным очкам за сезон (3481). Он также стал первым игроком в истории «Никс», который набирал 40 очков и 5 передач в 4 матчах плей-офф подряд.
Этим летом «Никс» подписали 5-летнее соглашение с О Джи Ануноби и выменяли форварда Микэла Бриджеса.
Это беспрецедентная уступка для новейшей истории НБА – 37,1 млн долларов за 3 года. В 2007 году Тим Данкан согласился на контракт на 11 млн меньше, чтобы «Сан-Антонио» удержал Ману Джинобили и Тони Паркера. В 2017 году Кевин Дюрэнт подписался на 10 млн меньше, чтобы «Уорриорз» сохранили Шона Ливингстона и Андре Игудалу. В 2024 году Леброн Джеймс взял на 2,6 млн меньше, чтобы «Лейкерс» не попали под второй жесткий потолок.
Хотя по факту потерял "всего" 37 миллионов за эти три года, плюс отклонённая опция, конечно же.
Весомо, но справедливости ради.