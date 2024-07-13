Джейлен Брансон подпишет 4-летний контракт с «Никс» – на 113 млн меньше, чем мог бы получить следующим летом

Лидер «Никс» пошел на значительную уступку при подписании нового соглашения.

ESPN сообщает, что согласился на 4-летний контракт, согласно условиям которого заработает 156,5 млн долларов. Его агент Сэм Роуз уточнил, что следующим летом игрок мог бы рассчитывать на 113 млн больше (это было бы 5-летнее соглашение на 269 млн долларов).

На четвертый год рассчитана опция игрока. Это даст возможность Брансону в 2028-м подписать четырехлетний контракт на 323 млн долларов или в 2029-м – 5-летний контракт на 418 млн долларов.

Такая скидка дает «Нью-Йорку» лучшие возможности для того, чтобы претендовать на чемпионство. Согласно ESPN, Брансон учитывал опыт таких звезд, как Патрик Махоумс из «Канзас-Сити Чифс», Том Брэди из «Нью-Ингленд Пэтриотс» и Дерек Джетер из «Нью-Йорк Янкиз».

Брансон занял пятое место в гонке за MVP в прошлом сезоне. Он набирал в среднем 28,7 очка и установил рекорд клуба по сгенерированным очкам за сезон (3481). Он также стал первым игроком в истории «Никс», который набирал 40 очков и 5 передач в 4 матчах плей-офф подряд.

Этим летом «Никс» подписали 5-летнее соглашение с О Джи Ануноби и выменяли форварда Микэла Бриджеса.

Это беспрецедентная уступка для новейшей истории – 37,1 млн долларов за 3 года. В 2007 году Тим Данкан согласился на контракт на 11 млн меньше, чтобы «Сан-Антонио» удержал Ману Джинобили и Тони Паркера. В 2017 году Кевин Дюрэнт подписался на 10 млн меньше, чтобы «Уорриорз» сохранили Шона Ливингстона и Андре Игудалу. В 2024 году Леброн Джеймс взял на 2,6 млн меньше, чтобы «Лейкерс» не попали под второй жесткий потолок.