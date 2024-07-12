У новичка «Спартака» Виллиана Жозе проблемы с лишним весом. Он занимается индивидуально на велотренажере (Legalbet)
У новичка «Спартака» Виллиана Жозе есть проблемы с лишним весом.
По данным Legalbet, 32-летний бразилец в связи с этим занимается отдельно от команды.
Жозе, в частности, проводит активные тренировки на велотренажере.
Жозе до перехода в «Спартак» выступал за «Бетис», за который провел 126 матчей, забил 31 гол и отдал 12 результативных передач.
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Это же топ трансфер нам говорили .
Наш Забивака огого - он ещё себя покажет !
Статистика Жозе чуть ли не в два раза лучше, так что смех неуместен, на мой взгляд