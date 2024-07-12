У новичка «Спартака» Виллиана Жозе проблемы с лишним весом. Он занимается индивидуально на велотренажере (Legalbet)

Теги Спартак премьер-лига Россия Фитнес Виллиан Жозе Здоровье Футбол

У новичка «Спартака» Виллиана Жозе есть проблемы с лишним весом.

По данным Legalbet, 32-летний бразилец в связи с этим занимается отдельно от команды.

Жозе, в частности, проводит активные тренировки на велотренажере.

Жозе до перехода в «Спартак» выступал за «Бетис», за который провел 126 матчей, забил 31 гол и отдал 12 результативных передач. 

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32 комментария
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ПереБорщил на базе уже что ли? Или у Джикии остановился?
+39
-4
+35
Hahaha, classic
+16
-4
+12
Ответ Overkiller
ПереБорщил на базе уже что ли? Или у Джикии остановился?
Переборщил
+13
-3
+10
32-летний бразилец в футболе это уже считай пенсионер и балласт, за исключением Тьяго Силвы разве что
+10
-4
+6
Дело Джикии живёт
+4
-1
+3
Просто он бодипозитивный
+3
0
+3
Правильно, он же не играть приехал, а отдыхать)
+3
-1
+2
Ответ ALMANAC
Hahaha, classic
Клевета !
Это же топ трансфер нам говорили .
Наш Забивака огого - он ещё себя покажет !
+3
-1
+2
погоняло пухлый
+1
0
+1
"Обладенный нападающий", мало того что 32 года, так ещё и 31 гол в 126 матчах за Бетис 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+6
-5
+1
Борщ теперь без сметаны.
+2
-1
+1
Ответ OldRedWhite
Клевета ! Это же топ трансфер нам говорили . Наш Забивака огого - он ещё себя покажет !
Если он забьёт на уровне Соболя прошлого сезона, извинения приветствуются
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
32-летний бразилец в футболе это уже считай пенсионер и балласт, за исключением Тьяго Силвы разве что
Дани Алвес.
+2
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Да в принципе по фоткам с товарки было видно, что не очень в кондициях) ничего, за пару недель-месяц должен вернуться в норму, с условиями то, когда вокруг диетологи, тренеры и прочие ребята
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Говорили, что покупают опытного зрелого игрока, готового сразу выйти и дать результат, а на деле купили пляжного пенсионера.
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А что? последний в жизни крупный контракт подписал, можно и расслабиться.
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Офигенная причинно-следственная связь - многие занимаются на велотренажере, но проблем с лишним весом при этом не имеют.
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Ответ Великий Алонсо
"Обладенный нападающий", мало того что 32 года, так ещё и 31 гол в 126 матчах за Бетис 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Смолов: 2 года в 14 матчах в Ла Лиге на пике формы, топовый нападающий по меркам РПЛ
Статистика Жозе чуть ли не в два раза лучше, так что смех неуместен, на мой взгляд
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Надо в аренду к Валере сдать. 😁
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Представился Сиджей из ГТА СА...
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На пирожках парень, было по фотке даже видно.
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Только приехал уже расслабился , ой как не хорошо это всё .... Рано братишка к 45 надо подушку безопасности отращивать , да и то тяжко с ней )))
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Очередной пассаЖИР
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Вот он, быстро быстроногий бразилец Обелардо!
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1,5 лямов зато
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Ну показывайте мне уже эти ваши pelmeni, golubtsi и BOARSCH!😂
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Фернандо таким же приезжал )
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Фернандо таким же приезжал )
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