«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро. Хавбек подпишет 5-летний контракт (Вене Казагранде)
«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго».
Как сообщает журналист Вене Казагранде, сумма сделки составит 18 млн евро.
27-летний Клаудиньо подпишет 5-летний контракт с «Фламенго».
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел 104 матча за команду, забил 20 мячей и сделал 26 голевых передач.
Он выиграл 6 трофеев с клубом из Санкт-Петербурга, в том числе три титула чемпиона России подряд.
Это был великий финал Клаудиньо
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Удачи волшебник, ты подарил много прекрасных эмоций!1️⃣1️⃣
Он один из тех, кто про технику, а не про единоборства. Способен кайфовать от игры.
Но 18 млн - отличные деньги.
это я как олдовый спартач говорю
бгг
Хотя бабки реально хорошие