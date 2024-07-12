«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго» за 18 млн евро. Хавбек подпишет 5-летний контракт (Вене Казагранде)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо деньги Футбол

«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго».

Как сообщает журналист Вене Казагранде, сумма сделки составит 18 млн евро.

27-летний Клаудиньо подпишет 5-летний контракт с «Фламенго».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел 104 матча за команду, забил 20 мячей и сделал 26 голевых передач.

Он выиграл 6 трофеев с клубом из Санкт-Петербурга, в том числе три титула чемпиона России подряд.

Это был великий финал Клаудиньо

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49 комментариев
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Что ж…после Кержа я столько ждал, что под моим любимым 11ым номером будет играть классный игрок…и Клаудиньо оправдал ожидания на все 100…крайне жаль прощаться, но в нынешних реалиях к сожалению продажа за 18 - очень неплохой вариант..
Удачи волшебник, ты подарил много прекрасных эмоций!1️⃣1️⃣
+77
-4
+73
Ответ Антон Путятин
Клаудиньо выиграл с России вам. Спасибо ему, но пора вливать свежую кровь.
Такое ощущение, что ваш комментарий сам Клаудиньо писал)
+41
-1
+40
Жаль, что РПЛ лишается очень яркого игрока, тем более - не в Европу, а в родную Бразилию.
Он один из тех, кто про технику, а не про единоборства. Способен кайфовать от игры.
+29
-1
+28
Классный игрок, яркий. Жаль, что его пришлось в центр поля переводить из атаки, он потерял блеск.

Но 18 млн - отличные деньги.
+26
-6
+20
Спасибо за всё Клауд, будем за тобой следить и скучать тоже будем 🤝
+21
-3
+18
Ответ MachineGunKelly
Комментарий скрыт
Болельщик спартака не может не наврать.
+15
-1
+14
Ответ MachineGunKelly
Комментарий скрыт
12 же
+10
0
+10
РПЛ покидает технарь.Успехов тебе,Клауд!
+11
-3
+8
Жаль будет терять такого игрока. Вот уж кто действительно соответствовал прозвищу кудесник мяча. Но все по честному, Клауд хорошо играл, Зенит по всей видимости отпустит его при хорошем предложении как и обещал.
+10
-2
+8
Жаль, что лига теряет такого игрока... Был волшебником на поле, он мне понравился, как только перешёл в Зенит
+10
-3
+7
Ответ Social Indr
А за сколько брали напомни плиз
12
+7
0
+7
Ему через полгода 28. Какая еще перепродажа? Он будет в режиме чилла в Бразилии играть
+6
0
+6
Ответ Максим Новиков
Это полный бред. Что для Клауда, что для руководства Зенита. Клаудиньо был в супер тепличных условиях, особо впахивать не надо, чемпионат можно брать в полноги играя. Куча друзей бразильцев и колумбийцев в команде. Атмосфера отличная. Ладно бы я еще понял если бы он за новым вызовом поехал в какую нибудь топ европейскую лигу, но нет же, он просто вернулся в Бразилию, где будет тоже самое, что и в Зените. Ну а для клуба это потеря. Считай брали его за 12млн + немалая зп, а продают за 18. Особо даже не заработали на нем. Плюс важнейший игрок основы Максимально непонятный для меня трансфер
А что непонятного? Еврокубков нет, трансфера в Европу из-за санкций тоже, здесь выиграл все что можно. На 2 года его уговорили остаться, куда уж дольше. А ему уже 28 будет в январе. И тут Фламенго предлагает практически такую же зарплату, зазывает возможностью попасть в сборную, чемпионат играющий, что можно феерить, а не получать по ногам от наших дуболомов в каждом матче. Клаудиньо можно прекрасно понять. Как и Зенит в принципе. В этом сезоне леги расслабили булки, из-за чего мы чуть не потеряли титул. В следующем надо что-то менять. Единственное, надо было бразилов до 20 миллионов дожимать.
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+4
Жаль, конечно, но когда появилась новость что Илича всё таки уломали на переход уже стало всё понятно.
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Ответ San9
Ну ты действительно думаешь, что ему будет менее кайфово играть в Рио-де-Жанейро, чем у нас? Там дуболомов меньше, потому что большинство все-таки стараются в атаку, а не как у нас. Последний год против него выходят только с одной мыслью - лупить и выводить из себя).
Видимо, вы бразильскую лигу никогда не смотрели. Там с какой-то особой жестокостью ломают. Может, они с мячом лучше обращаются, но по количеству грязных подкатов и единоборств они опережают РПЛ с запасом.
+1
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+1
Ответ Social Indr
А за сколько брали напомни плиз
12
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Классный игрок, яркий. Жаль, что его пришлось в центр поля переводить из атаки, он потерял блеск. Но 18 млн - отличные деньги.
А за сколько брали напомни плиз
+1
0
+1
Ответ Spartakus1984
Ты олдовый кловун
Олдовый клоун на ветках Зенита, это ты? Ты уверен, что за Спартак болеешь? Может стоит обратиться к психологу или перестать ломаться?
+2
-1
+1
жаль, что уходит лучший игрок чемпионата, чивоуштам

это я как олдовый спартач говорю

бгг
+4
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Когда бразильские клубы начали покупать за такие деньги игроков? Совсем недавно такого не было.
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Честно - я буду скучать, как и по Малкому. Надеюсь когда-нибудь его путь и путь Зенита ещё пересекутся. До встречи, Одуван
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Во, теперь дадут за Соболева 15ку
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Клаудиньо спасибо за игру в футбол! Жаль конечно, но вполне своевременная сделка. Он явно устал вариться в закрытой банке РПЛ и заработал достаточно, что бы веселиться на родине. Думаю, что Вендел и Кассьера тоже на выходе стоят.
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чесно говоря не нравилось в нëм споры, с судьями, по каждому эпизоду, слишком много огрызался, отмахивался, в халке тоже такое было, нужно стараться контролировать эмоции!-игрок конечно добротный,но заменить можно!
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После его первого сезона я был уверен, что Зеня продаст его в топ-чемпионат или в Бенфику какую-нибудь. А в итоге, снова Бразилия
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Его недорого взяли, так что, если он прям кушать не может, хочет назад на карнавал, то правильно было отпустить, конечно. Но, когда брали, думали продать дороже и в другом направлении, на повышение или в Аравию
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Россиянин возвращается в родные пенаты.
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Я болельщик Локо и меня он подбешивает, если честно, но странное продолжение карьеры, мог бы и в Европу нацелиться.

Хотя бабки реально хорошие
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Отличный игрок.Техника на высочайшем уровне.
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Ответ San9
А что непонятного? Еврокубков нет, трансфера в Европу из-за санкций тоже, здесь выиграл все что можно. На 2 года его уговорили остаться, куда уж дольше. А ему уже 28 будет в январе. И тут Фламенго предлагает практически такую же зарплату, зазывает возможностью попасть в сборную, чемпионат играющий, что можно феерить, а не получать по ногам от наших дуболомов в каждом матче. Клаудиньо можно прекрасно понять. Как и Зенит в принципе. В этом сезоне леги расслабили булки, из-за чего мы чуть не потеряли титул. В следующем надо что-то менять. Единственное, надо было бразилов до 20 миллионов дожимать.
Будто бы в Бразилии дуболомов нет) думаю возможность за сборную играть его приманила. Учитывая какое днище сейчас сборная и что там почти нет толковых АПЗ, думаю шансы на сборную у него есть
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