«Зенит» согласился продать Клаудиньо во «Фламенго».

Как сообщает журналист Вене Казагранде, сумма сделки составит 18 млн евро.

27-летний Клаудиньо подпишет 5-летний контракт с « ».

выступает за « » с 2021 года. Он провел 104 матча за команду, забил 20 мячей и сделал 26 голевых передач.

Он выиграл 6 трофеев с клубом из Санкт-Петербурга, в том числе три титула чемпиона России подряд.

Это был великий финал Клаудиньо

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