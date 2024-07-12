«Ман Сити» 3-й год подряд возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «МЮ» – 14-й, «Барса» – 18-я, «Зенит» – 104-й, «Спартак» – 106-й, «Динамо» – 290-е

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УЕФА обновил рейтинг европейских клубов – «Ман Сити» снова первый.

Третий год подряд на первом месте располагается «Манчестер Сити». «Реал» занял 2-е место. «Бавария» – 3-е.

1) «Манчестер Сити»;

2) «Реал Мадрид»;

3) «Бавария»;

4) «Ливерпуль»;

5) «Рома»; 

6) «ПСЖ»;

7) «Вильярреал»; 

8) «Боруссия» Дортмунд»;

9) «Челси»;

10) «Интер»;

11) «Байер»;

12) «Порту»

13) «РБ Лейпциг»

14) «Манчестер Юнайтед»;

15) «Бенфика»

16) «Вест Хэм»

17) «Атлетико»

18) «Барселона»;

19) «Арсенал»

20) «Аталанта»

...

104) «Зенит»;

105) «Омония»;

106) «Спартак»;

...

121) «Локомотив»;

...

150) «Краснодар».

...

286) «Рубин», «Сочи»

288) ЦСКА

289) «Ростов»

290) «Динамо» Москва

Напомним, рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.

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81 комментарий
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Этот бред как вообще считается
+69
-32
+37
Ответ Левая бровь Анчелотти
Этот бред как вообще считается
Результаты в ЕК за последние 5 лет
+28
-1
+27
Ответ CoMoBo3
Почему не упомянули в заголовке про 105-е место Динамо? 😎
Динамовский фан-клуб "ОМОН и я" ? )))
+24
-2
+22
В 2024 люди на спортивном сайте не знают, как работает клубная таблица коэффициентов УЕФА. И искренне удивляются месту Ромы, которая каждый год в полуфинале еврокубка. Интересно
+18
-1
+17
Ответ Левая бровь Анчелотти
Этот бред как вообще считается
Стата пяти последних сезонов вроде
+13
-1
+12
Рома в еврокубках послабее набила стату лучше Интера с финалом)
+14
-3
+11
Шокирован комментариями, оказывается люди не знают как рейтинг УЕФА составляется. Пишут про 15 ЛЧ и чемпионство этого года в местной лиге
+16
-7
+9
Ответ *Василёк*
Ну Зенит понятно, но вот Спартак? А эти с какого перепугу? ХА! ХА! ХА!
не забывай перед баном в ЕК Спартак группу свою выиграл
+8
-1
+7
Ответ Abdul Aziz
Не знаю, как они считают. Понимаю, что Барса средний сезон провела, но это на фоне Реала, но в принципе то неплохой сезон был, учитывая проблемы, она должна быть выше Вильрюереала, Ромы и нескольких других клубов, которые выше нее в таблице.
Считаются выходы в финал и результаты за 5 лет
+6
0
+6
Я просто в шоке с комментариев. Причем тут 15 ЛЧ и «неплохие» сезоны в местном чемпионате?
Уже 1000 раз разжевали всем как он считается, но пыл местных гениев не угасает
+11
-5
+6
Ответ Streetbor
Рома в еврокубках послабее набила стату лучше Интера с финалом)
У Ромы свои финалы в ЕК
+5
0
+5
Почему не упомянули в заголовке про 105-е место Динамо? 😎
+9
-4
+5
МАН Сити заслуженно. Самый крутой клуб сейчас.
+7
-3
+4
Спартак высоко за счёт более успешного выступления например в последнем розыгрыше еврокубков...напоминаю 1/8 ле, в свою очередь гегемон за три последних выступления два раза 4 место в группе лч и вылет в 1/16 ле...)
+6
-3
+3
Ответ Левая бровь Анчелотти
Этот бред как вообще считается
голосованием на спортсе.
+3
0
+3
Ответ AndreyBSC
Как Рома оказалась пятой?!?!
За счёт стабильности. У них за 5 лет два полуфинала ЛЕ, финал ЛЕ и победа в ЛК.
+3
0
+3
Ответ А_З_И_М
Аталанта, год назад в этом рейтинге была 17, а сейчас, после победы в ЛЕ, выхода в ЛЧ оказалась на 20?! Сомнительно, ну Ок...
Больше не учитывается сильный сезон, в котором Аталанта дошла до 1/4 ЛЧ. Плюс у Аталанты есть пропущенный без еврокубков сезон, вроде 2022. Так что, всё логично.
+3
0
+3
Ответ onsigne
В 2024 люди на спортивном сайте не знают, как работает клубная таблица коэффициентов УЕФА. И искренне удивляются месту Ромы, которая каждый год в полуфинале еврокубка. Интересно
Дети, сэр. Каникулы.
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Ответ Один живой
Понятно, что рейтинги дело добровольное, каждый считает как хочет, но в современном мире, где маркетинг и медийность имеют определяющее значение, не совсем понятны принципы его составления. Я думаю, с учетом потери рекламных контрактов, на все эти конторы, которые печатают эти рейтинги, пару раз подадут в суд, включая эту краснофонарную уефу, они бабки заплатят и эти ангажированные рейтинги закончатся. Есть чемпионаты топ-5, а сейчас можно считать топ-3 и ЛЧ, остальное просто фуфло.
Если вы не разбираетесь в рейтинге это ваши проблемы. Этот рейтинг отображает выступления клубов за последние пять лет в еврокубках.
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Как низко пала наша Барса
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Ответ Verhovn
МАН Сити заслуженно. Самый крутой клуб сейчас.
Да в принципе последние лет 10. Только Реал может соперничать
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Если кто не знает(а таких много внизу), это рейтинг команд, выступающих в лч, ле и лк в последние 5 сезонов. Сейчас рейтинг за 4 года, т.к. сезон 19/20 сгорел, а 24/25 только начался отборочными матчами малоизвестных команд. Вы должны понимать, что один клуб может выиграть чемпионат и играть в лч, но не выйти из группы и он будет намного ниже в рейтинге, чем другой клуб, занявший 7 место в чемпионате, но вышедший в ¼-½ лк. Российские клубы через 2 года полностью исчезнут из рейтинга, если нынешняя ситуация не изменится в этот отрезок времени.
+2
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Самый заплюсованный коммент показывает уровень развития местных любителей футбола
+1
0
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Ответ *Василёк*
Ну Зенит понятно, но вот Спартак? А эти с какого перепугу? ХА! ХА! ХА!
Мы почти Еврокубок взяли, если бы не отстранили😂
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Ответ Один живой
И что? Сколько у Сити за последние 5 лет кубков ЛЧ?
Можно вообще быть на первом месте если каждый год вылетать в полуфинале а на групповом этапе делать 6 побед
+1
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🤣Рома
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Аталанта, год назад в этом рейтинге была 17, а сейчас, после победы в ЛЕ, выхода в ЛЧ оказалась на 20?! Сомнительно, ну Ок...
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Ответ Streetbor
Рома в еврокубках послабее набила стату лучше Интера с финалом)
Она не слабее, просто количеством забрала своё. У Интера только финал да и всё, а вот у Ромы два финала еврокубков и 2 полуфинала за последние 4 сезона.
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Ответ Левая бровь Анчелотти
Этот бред как вообще считается
На сайте Уефа всё расписано, но ты это читать не будешь. Проще в комментариях нагадить.
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Ответ Левая бровь Анчелотти
Этот бред как вообще считается
Обыкновенно: математика второго класса. Жаль, ты ее не осилил.
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