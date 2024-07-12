«Ман Сити» 3-й год подряд возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «МЮ» – 14-й, «Барса» – 18-я, «Зенит» – 104-й, «Спартак» – 106-й, «Динамо» – 290-е

УЕФА обновил рейтинг европейских клубов – «Ман Сити» снова первый.

Третий год подряд на первом месте располагается « ». «Реал» занял 2-е место. « » – 3-е.

1) « »;

2) « »;

3) « »;

4) « »;

5) « »;

6) « »;

7) « »;

8) « » Дортмунд»;

9) « »;

10) « »;

11) « »;

12) «Порту»

13) « »

14) « »;

15) « »

16) « »

17) « »

18) « »;

19) «Арсенал»

20) «Аталанта»

...

104) « »;

105) «Омония»;

106) «Спартак»;

...

121) «Локомотив»;

...

150) «Краснодар».

...

286) «Рубин», «Сочи»

288) ЦСКА

289) «Ростов»

290) «Динамо» Москва

Напомним, рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.

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