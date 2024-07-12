«Ман Сити» 3-й год подряд возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «МЮ» – 14-й, «Барса» – 18-я, «Зенит» – 104-й, «Спартак» – 106-й, «Динамо» – 290-е
УЕФА обновил рейтинг европейских клубов – «Ман Сити» снова первый.
Третий год подряд на первом месте располагается «Манчестер Сити». «Реал» занял 2-е место. «Бавария» – 3-е.
1) «Манчестер Сити»;
2) «Реал Мадрид»;
3) «Бавария»;
4) «Ливерпуль»;
5) «Рома»;
6) «ПСЖ»;
7) «Вильярреал»;
8) «Боруссия» Дортмунд»;
9) «Челси»;
10) «Интер»;
11) «Байер»;
12) «Порту»
13) «РБ Лейпциг»
14) «Манчестер Юнайтед»;
15) «Бенфика»
16) «Вест Хэм»
17) «Атлетико»
18) «Барселона»;
19) «Арсенал»
20) «Аталанта»
...
104) «Зенит»;
105) «Омония»;
106) «Спартак»;
...
121) «Локомотив»;
...
150) «Краснодар».
...
286) «Рубин», «Сочи»
288) ЦСКА
289) «Ростов»
290) «Динамо» Москва
Напомним, рейтинг рассчитывается исходя из последних пяти сезонов.
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