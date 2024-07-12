«Спартак» согласовал переход Барко за 14 млн евро. Контракт – на 3 года, зарплата – 2,5 млн евро (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эсекиэль Барко Футбол

Эсекиэль Барко переходит в «Спартак».

«Спартак» и «Ривер Плейт» завершили сделку о трансфере 25-летнего полузащитника в российский клуб, сообщил журналист Иван Карпов.

Аргентинская команда получит 14 миллионов евро за 100% прав на футболиста.

Срок соглашение Барко со «Спартаком» составит три года. Зарплата футболиста – 2,5 миллиона евро в год.

Вечером 11 июля футболист должен был отправиться в Москву для прохождения медицинского осмотра.

Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году.

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89 комментариев
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
🤡
+59
-10
+49
Ответ Алексей Иванов
Иван Карпов, значит делим на двое...
Полузащитник пополам - четвертьзащитник?)
+44
-6
+38
Ответ Groznyi2024
Главное, чтобы Спартак не купил нападающего, это будет означать, что дельфин уходит в Зенит.
Вилиана Жозе из Бетиса подписали
+20
0
+20
Первый в истории обладатель кубка стэнли в спартаке будет
+21
-3
+18
Чем больше хороших футболистов в РПЛ,тем лучше для всего чемпионата.Все адекватные болельщики это понимают независимо от клубной принадлежности.
+18
-2
+16
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Аву поменяй тогда , раз такое пишешь )))
+14
-3
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Ответ Carasa
Первый в истории обладатель кубка стэнли в спартаке будет
Кстати, отец Баркова работает тренером молодежки хоккейного Спартака.
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Хорошо что берут новых людей также надо выкинуть старый хлам Умярова и прочие
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+4
Иван Карпов, значит делим на двое...
+7
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Ответ SMART789
До каких пор бывшая госкорпорация основанная в ссср будет башлять нефтяные доходы в футбол? ведь это наша общая нефть, а мечты сбываются только у Спартака
К сожалению, у нашего Спартака даже мечты не сбываются. Просто бабки в печку бросаем.
+5
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+3
Ответ Dmitry_1986
Да что же это такое , этот Спартак совсем не делает ставку на своих воспитанников , на россиян , закупается легионерами по самые помидоры , в каждой линии лидер это легионер … Такие деньги вываливает за игрока , 14 млн и еще 2.5 зарплата , это же сколько можно было операций детям больным сделать ….. а все ради чего ? Еврокубков то нет, зачем?потешить свое эго , когда идет СВО и наши парни броники за свой счет покупают ? Я ничего не упустил ? 😃……. да, да,да, знаю это другое 🤘🤘🤘
вы не понимаете!! лукойл же частная компания, с частной нефтью!
+5
-2
+3
Да что же это такое , этот Спартак совсем не делает ставку на своих воспитанников , на россиян , закупается легионерами по самые помидоры , в каждой линии лидер это легионер … Такие деньги вываливает за игрока , 14 млн и еще 2.5 зарплата , это же сколько можно было операций детям больным сделать ….. а все ради чего ? Еврокубков то нет, зачем?потешить свое эго , когда идет СВО и наши парни броники за свой счет покупают ? Я ничего не упустил ? 😃……. да, да,да, знаю это другое 🤘🤘🤘
+10
-7
+3
В фифе 18 потенциал бешенный был
+3
0
+3
Главное чтобы не Майданил…
+8
-6
+2
Ответ Александр Белоцерковский
Главное чтобы не Майданил…
Правильно, нечего лодку тут раскачивать☝️
+4
-2
+2
Ответ Где ваше прошлое?
Комментарий удален модератором
Лучше бы пенсионерам помогли бедным или цены на бензин опустили для населения
+13
-11
+2
Отдать 14 млн, чтобы подписать контракт на 3 года? Это Спартак, конечно... Где берутся такие бестолковые топ-менеджеры? Они его продать хотят через год? Потому что через 2 сезона уже он будет диктовать условия за год до окончания контракта. Глупость и тупость
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Ответ Verhovn
Не сможете реализовать потенциал. Какого не купи. Ваше место пятое-шестое.. Не возникайте.)
какой реализовать потенциал? Ему уже 25, он едет к нам состоявшимся футболистом и считаю что это хороший трансфер. Как ты считаешь какое место будет у зенита если убрать Клаудиньо, Барриоса и Вендела? Даже с учётом того что придет Илич, это игрок ниже уровня Вендела, но берете его за 25млн, уверен если бы барко перешёл к вам, вы бы говорили что это хороший трансфер.. не возникайте.)
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Ответ Дэннис Молинарев
Смотрю вы мастер по нарезкам делать выводы глубокие :)
А где я сделал глубокие выводы? На уровне аргентинского футбола - так и есть. А как он буде на уровне нашего костоломного- вопрос другой.
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Так понимаю, нормального опорника лукойл покупать опять не планирует😐
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Ответ SMART789
Лучше бы пенсионерам помогли бедным или цены на бензин опустили для населения
В 2004 году «Лукойл» окончательно стал ЧАСТНОЙ компанией — остававшиеся у государства 7,59 % акций компании были проданы американской нефтяной компании ConocoPhillips за 1,988 млрд $.
28 сентября 2018 года компания возглавила рейтинг крупнейших ЧАСТНЫХ компаний России по версии Forbes (Россия)

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит ГОСУДАРСТВУ.

Так кто народные деньги тратит?
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Главное, чтобы Спартак не купил нападающего, это будет означать, что дельфин уходит в Зенит.
+6
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На само деле:
12 трансфер + до 2 млн. - возможные бонусы.
З.п. - 2 млн. (Потолок для Спартака и уже 2,5 года) плюс бонусы, которые могут быть до 0,5 млн. евро в год.
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Ответ Красная стрела
Меня забавляет, как ряд людей острит по поводу легов. Ребят, вы реально сравниваете с Зенитом? 😂Ну купили парочку иностранцев. Забываете, что Бальде, Мозес, Классен покинули клуб. Потеряли Промеса. Шамар вроде тоже не задержится. Не говоря уже о том, что многие леги в принципе не особо много играют. Вроде Тавареша того же или Рябчука. Кончено Спартак куда более российская команда, чем Зенит.
Разница в российскости постепенно уменьшается между Спартаком и Зенитом. Уже сейчас основным правым защитником Зенита играет Волков, в верхней тройке Мостовой и Глушенков, если купят у нас Соболева, будет не менее русская команда, чем Спартак. Спартаку надо переманить Ал. Миранчука, тем более если ЗП у Барко 2,5 млн, то шанс переманить есть.
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Ответ arspurs9
Забавный сарказм, когда так и есть :)
да-да, знаменитая частная нефть) ведь недра и природные ресурсы по конституции не принадлежат государству и народу)
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Пир во время чумы, клубы без ЛЧ крайне убыточны, а они трансферы совершают дорогостоящие
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Ответ Зелёный гопник
Медведев показывал жестом, как вас уважают😅 Лукойл нехилый спонсор, в такой проект как Спартак вкладываться не хотят, так как не видят перспектив.
Если они не хотят вкладываться, это значит их не интересует особо футбол. Как они могут не видеть перспектив, если клуб полностью в их владении? 😂 Просто холодны. К игре. В отличии от Миллера, у которого Зенит - любимая игрушка. И на неё бросается кучу сил и ресурсов. А Медведев... Не удивительно что вы привели этого персонажа. Наверное вы ещё и Ротенбергом гордитесь 😂😂😂
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Ответ Verhovn
Опять деньги на ветер. Я уже переживаю за вас, спартачи)
Почему деньги на ветер?
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Ответ SMART789
Лучше бы пенсионерам помогли бедным или цены на бензин опустили для населения
Комментарий удален модератором
Ответ SMART789
Если вы считаете текущее законодательство и суд в РФ идеальными, то какие тогда вопросы к Газпрому? Там все идеально по букве Не согласны? Бегите в прокуратуру 😏
Ты опять мимо. Не везёт тебе. В отличие от тебя, я нигде не писал про кражу.

Есть неэффективное управление гос.активами. Что прискорбно и ничем не противоречит УК РФ, зато нравится некоторым. Это поделом
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