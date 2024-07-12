«Спартак» согласовал переход Барко за 14 млн евро. Контракт – на 3 года, зарплата – 2,5 млн евро (Иван Карпов)
Эсекиэль Барко переходит в «Спартак».
«Спартак» и «Ривер Плейт» завершили сделку о трансфере 25-летнего полузащитника в российский клуб, сообщил журналист Иван Карпов.
Аргентинская команда получит 14 миллионов евро за 100% прав на футболиста.
Срок соглашение Барко со «Спартаком» составит три года. Зарплата футболиста – 2,5 миллиона евро в год.
Вечером 11 июля футболист должен был отправиться в Москву для прохождения медицинского осмотра.
Барко забил 2 гола и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году.
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Так кто народные деньги тратит?
12 трансфер + до 2 млн. - возможные бонусы.
З.п. - 2 млн. (Потолок для Спартака и уже 2,5 года) плюс бонусы, которые могут быть до 0,5 млн. евро в год.
Есть неэффективное управление гос.активами. Что прискорбно и ничем не противоречит УК РФ, зато нравится некоторым. Это поделом