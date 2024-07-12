Егор Титов: «Против нас воюет вся Европа, но российский футбол жив. Как бы ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают»

Теги Егор Титов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Егор Титов высказался относительно отстранения сборной России.

– Вы сказали, что сборной России надо перелистнуть отстранение. Наше возвращение все еще далеко?

– Пару лет наше отстранение еще точно будет. Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле.

Делают все, чтобы нас там не оказалось. Ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается. Живем дальше.

– Даже сейчас есть топовые трансферы из РПЛ в Европу – например, Матвей Сафонов. О чем это говорит?

– О том, что российский футбол жив, за нами следят.

Как бы там ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают. Мы в тренде.

Я желаю Матвею, чтобы у него все получилось, – сказал бывший полузащитник сборной России Егор Титов.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

89 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле. Делают все, чтобы нас там не оказалось"

Классический персонаж
+170
-24
+146
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Выздоравливай
+129
-22
+107
Это что ж за западные политики якорят такой развивающийся российский футбол?
+62
-1
+61
"С нами воюют, делают все, чтобы нас там не оказалось"
" За нами следят, приглашают. Мы в тренде"

Эти мысли идут подряд в одной голове. Егор, тебя ничего не смущает?
Специалисты по биполярочке тут?
+47
-4
+43
Ответ Stereophonics89
Это что ж за западные политики якорят такой развивающийся российский футбол?
Нет, наши вожди, которые ведут нас к лучшей жизни, но каждый год всё хуже и дороже.
+39
-1
+38
Ответ Арчибалрог
Выздоравливай
Это не лечится
+43
-5
+38
Почему они говорят, что против них воюет вся Европа? Ни один солдат НАТО в боевое соприкосновение с российской армией не вступал. Да, есть наемники, но их количество просто ничтожно по сравнению с реальным военным потенциалом альянса. Тоже самое касается оружия, боеприпасов и т.д.
Это мне напоминает слова украиныев до февраля 2022 года, когда они говорили, что воюют с Россией. Тогда еще шутки бвли, что российская армия даже на поле боя еще не явилась. Тоже самое и здесь
+48
-14
+34
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
На переднем краю фронта этой войны жены, дети и любовницы нашей власти, даже можно сказать в тылу врага
+34
0
+34
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
В прямом смысле Европа с Россией не воюет. Если вы придерживаетесь другой точки зрения, то спросите у руководства рос гос компаний из-за чего они продают стратегически важные ресурсы и полезные ископаемые врагу? Это ведь прямая измена Родине. Или почему у депутатов и министров гражданства враждебных государств, а их дети учатся и живут во вражеских столицах. Почему?
+33
-1
+32
Российский футбол, и вообще весь профессиональный спорт (блин, как не прискорбно, кроме всякого ММА-подобного мордобоя) МЕРТВ уже давно.
И уже лет 30 живет на аппарате искусственного поддержания жизни. Наш профессиональный спорт физически неспособен самого себя прокормить. Не способен поддерживать жизнедеятельность без аппарата.
Это овощ. Мертвый. Нет никаких когнитивных функций. Только все более и более прожорливый метаболизм, что требует больше и больше капельниц.
+28
-5
+23
Ага, по такой логике НАТО на Украине воюет с альянсом из Северной Кореи и Ирана :)
+22
-2
+20
Ответ Vera25
"С нами воюют, делают все, чтобы нас там не оказалось" " За нами следят, приглашают. Мы в тренде" Эти мысли идут подряд в одной голове. Егор, тебя ничего не смущает? Специалисты по биполярочке тут?
Логика у таких персонажей, пропагандой сломана давно: воют против нас и за нами следят, они нам братья поэтому их надо …..
+18
0
+18
На переднем краю фронта этой войны жены, дети и любовницы нашей власти, даже можно сказать в тылу врага
+19
-2
+17
Борща этому господину!
+16
-2
+14
Ответ Ничего Смешного
Нет, наши вожди, которые ведут нас к лучшей жизни, но каждый год всё хуже и дороже.
Как в старой шутке: Мы ведём вас к коммунизму - а почему есть нечего? - потому что кормить в дороге никто не обещал
+14
-1
+13
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Единственная дочь «вечного министра» Сергея Лаврова после окончания учебы в Колумбийском университете осталась жить и трудиться на благо Соединенных Штатов Америки.

Почему игнорируете остальные мои тезисы? Почему Правительство РФ разрешает продавать стратегически важные ресурсы странам, с которым она воюет? Почему ФСБ, МВД и МО спокойно смотрит на это?
+14
-1
+13
Ответ Арчибалрог
"Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле. Делают все, чтобы нас там не оказалось" Классический персонаж
Титов один из кумиров юности. Читать такое от него втройне тошно чем обычно ((
+15
-3
+12
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
а что трусливо первую часть вопроса упустили?

Как во время прямой войны гос.компании могут продавать стратегические ресурсы за рубеж прямым "врагам"?

Вы на Алтае забродившего отвара перепили, или Стаса ай как просто встретили. Иначе такие совершенно эмоциональные и олигофренские заявления трудно воспринимать всерьез.
+12
-1
+11
Ответ Арчибалрог
"Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле. Делают все, чтобы нас там не оказалось" Классический персонаж
Клинический
+8
0
+8
Так Европа воюет или приглашает? Одна каша в голове у Егорки...
+8
0
+8
В госдуму его, срочно‼️
+9
-1
+8
Думаю, на ваш футбол, Егор, всей Европе до одного места!
+8
-1
+7
Ещё один Аника-воин, кто воюет-то с тобой...
+7
-2
+5
Западным политикам на тебя... Как и на яркий, зрелищный, мастеровитый, высококонкурентный российский ногамяч.
+6
-1
+5
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Чистейшая ложь. С началом Великой отечественной войны Сталин не продавал Гитлеру ресурсы, до этого войны между Германией и СССР не было
+5
0
+5
Как это "вся Европа"? Да против нас весь мир, вся Вселенная: Марс, Венера, Альфа Центавра, Эпсилон Водолея - все-все-все. А мы всех побеждаем! Во как, Егорушка.
+5
-1
+4
Воюют на Западе, но и приглашает Запад,... Хотят, чтоб нас не было, на Западе, но и следят за футболистами на Западе. Егорка, лучше мяч пинай или учи этому других, мышление не твой конек.
+4
0
+4
Что Егор Ильич, что Тихонов подписаны на Скабееву)))Нужно ли что то еще пояснять?))
+5
-1
+4
какой же ягорий туповатый типок
+5
-1
+4
Ответ CaSpeR-13
Ни один солдат России в боевое соприкосновение с украинской армией не вступал на донбассе, но они верещат что воюют с нами с 2014
ага, да. Многочисленные расследования и свидетельства с похорон военных в тех же 14-15 годах это так, бутафория) Все в "отпусках" были, поехали за идею вместо моря
+6
-2
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий