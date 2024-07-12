Егор Титов: «Против нас воюет вся Европа, но российский футбол жив. Как бы ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают»
Егор Титов высказался относительно отстранения сборной России.
– Вы сказали, что сборной России надо перелистнуть отстранение. Наше возвращение все еще далеко?
– Пару лет наше отстранение еще точно будет. Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле.
Делают все, чтобы нас там не оказалось. Ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается. Живем дальше.
– Даже сейчас есть топовые трансферы из РПЛ в Европу – например, Матвей Сафонов. О чем это говорит?
– О том, что российский футбол жив, за нами следят.
Как бы там ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают. Мы в тренде.
Я желаю Матвею, чтобы у него все получилось, – сказал бывший полузащитник сборной России Егор Титов.
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Классический персонаж
" За нами следят, приглашают. Мы в тренде"
Эти мысли идут подряд в одной голове. Егор, тебя ничего не смущает?
Специалисты по биполярочке тут?
Это мне напоминает слова украиныев до февраля 2022 года, когда они говорили, что воюют с Россией. Тогда еще шутки бвли, что российская армия даже на поле боя еще не явилась. Тоже самое и здесь
И уже лет 30 живет на аппарате искусственного поддержания жизни. Наш профессиональный спорт физически неспособен самого себя прокормить. Не способен поддерживать жизнедеятельность без аппарата.
Это овощ. Мертвый. Нет никаких когнитивных функций. Только все более и более прожорливый метаболизм, что требует больше и больше капельниц.
Почему игнорируете остальные мои тезисы? Почему Правительство РФ разрешает продавать стратегически важные ресурсы странам, с которым она воюет? Почему ФСБ, МВД и МО спокойно смотрит на это?
Как во время прямой войны гос.компании могут продавать стратегические ресурсы за рубеж прямым "врагам"?
Вы на Алтае забродившего отвара перепили, или Стаса ай как просто встретили. Иначе такие совершенно эмоциональные и олигофренские заявления трудно воспринимать всерьез.