Егор Титов: «Против нас воюет вся Европа, но российский футбол жив. Как бы ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают»

Егор Титов высказался относительно отстранения сборной России.

– Вы сказали, что сборной России надо перелистнуть отстранение. Наше возвращение все еще далеко?

– Пару лет наше отстранение еще точно будет. Мы видим, как против нас воюет вся Европа. И в прямом, и в информационном смысле.

Делают все, чтобы нас там не оказалось. Ничего страшного, на этом жизнь не заканчивается. Живем дальше.

– Даже сейчас есть топовые трансферы из в Европу – например, . О чем это говорит?

– О том, что российский футбол жив, за нами следят.

Как бы там ни хотелось обратного политикам на Западе, за нами следят, приглашают. Мы в тренде.

Я желаю Матвею, чтобы у него все получилось, – сказал бывший полузащитник сборной России Егор Титов.

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