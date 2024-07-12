Президент США Джо Байден не приедет на открытие Олимпиады в Париж. Церемонию посетит его супруга

Теги Олимпиада-2024 Джо Байден Легкая атлетика

Президент США Джо Байден не приедет на церемонию открытия Олимпиады в Париже.

Как сообщается на сайте Белого дома, американскую делегацию возглавит Джилл Байден, супруга президента. Открытие Олимпийских игр состоится 26 июля. 

Также отмечается, что 11 августа делегацию США на церемонии закрытия Игр возглавит Дуглас Эмхофф, муж вице-президента страны Камалы Харрис.

49 комментариев
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Правильно. Если так таскать везде дедушку, то он может не только до выборов, до конца Олимпиады не дожить.
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очень жаль, мог ведь Макрона Путиным назвать в прямом эфире
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И это посмешище собирается выдвигаться на второй срок. Как это вообще возможно - задаётся обычный американец таким вопросом? Ему сиделка нужна, а у него кнопка от ядерного чемодана. Ужас...
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+23
Ответ riverman1980
Ни один российский либерал не может внятно обьяснить как так получается, что в самой развитой и якобы самой демократичной стране мира президентом является откровенный маразматик причем за него голосовала самая продвинутая и образованная часть населения США ) Но самое потрясающее, что его снова выдвигает кандидатом в президенты одна из двух ведущих американских партий.
Все очень просто.
Большинство кандидатов в президенты США - системные. Надо пройти по внутрипартийной иерархии, чтобы можно было получить выдвижение.
Байден этот путь прошел. Сенатор - вице-президент (при Обаме) - президент. В данном случае Трамп внесистемный. Такое тоже бывает.
Следующая на выборы от демпартии должна идти Камала Харрис. Потенциально первая темнокожая женщина президент, но у нее плохой рейтинг. Тут демпартия дала маху. Ее точно не выберут.

Почему большинство из высших руководителей в таком почетном возрасте? По этому вопросу сложнее. Скорее всего, потому что нет молодых и ярких, которые их бы задвинули. Почему их нет?

Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. Сейчас США в моменте, когда слабые лидеры создали трудные времена.
По аналогии брежнеского застоя (совки считают это временем процветания) с последующей гонкой на лафетах.

Вот так.
+20
-2
+18
Ни один российский либерал не может внятно обьяснить как так получается, что в самой развитой и якобы самой демократичной стране мира президентом является откровенный маразматик причем за него голосовала самая продвинутая и образованная часть населения США )

Но самое потрясающее, что его снова выдвигает кандидатом в президенты одна из двух ведущих американских партий.
+28
-12
+16
Ответ rzqhbbqd4c
А минусы будут?
Лулзов лишимся
+17
-2
+15
Леваки прибежали. Активно минусуют. Ну дело ваше стрëмное. Сами-то хоть это понимаете, что труба дело с таким кандидатом? Весь Мир смеётся.. Больше минусов! 🤣
+16
-4
+12
Бидон Иваныч может перепутать и не сообразить, где находится🤔
+13
-4
+9
Блин.. Какого? Почему? Ну шоу лишили же нас. Плохая новость.
+13
-5
+8
Ответ Radik_2.0
очень жаль, мог ведь Макрона Путиным назвать в прямом эфире
А мог и с Кубертеном поговорить
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Чтобы не назвал Путина президентом Франции?
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0
+6
Он всё равно не соображает, ОИ или саммит НАТО, ему без разницы🤷‍♀️‼️
+8
-3
+5
Старый Дайпер еле выполз на сцену дебатов, а слезть со сцены к ведущис по двум ступенькам уже не смог, его жёнушка за ручку вела. Позорище. Какая олимпиада?
+4
0
+4
Ответ *MVP*
искренне жаль тебя, если "лулзы" над президентом Америки, до которой тебе вообще не должно быть дела, тебя смешат
А ты определяешь, что должно смешить или не смешить человека?
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+4
Жаль. Наверняка было бы весело)
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Ответ riverman1980
Ни один российский либерал не может внятно обьяснить как так получается, что в самой развитой и якобы самой демократичной стране мира президентом является откровенный маразматик причем за него голосовала самая продвинутая и образованная часть населения США ) Но самое потрясающее, что его снова выдвигает кандидатом в президенты одна из двух ведущих американских партий.
Потому что президент он - номинальный.
А страной руководят другие люди, которым выгодно,что он не в адеквате и на него можно спихнуть любую дичь.
Естественно, они будут его выдвигать до тех пор, пока он не крякнет. И скорее всего - в прямом эфире🥴
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Главная спортивная новость месяца
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американский Брежнев пусть лучше дома сидит - все эти дальние перелеты могут плохо сказаться на здоровье дедушки
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Ответ Артур Сергеевич
Все очень просто. Большинство кандидатов в президенты США - системные. Надо пройти по внутрипартийной иерархии, чтобы можно было получить выдвижение. Байден этот путь прошел. Сенатор - вице-президент (при Обаме) - президент. В данном случае Трамп внесистемный. Такое тоже бывает. Следующая на выборы от демпартии должна идти Камала Харрис. Потенциально первая темнокожая женщина президент, но у нее плохой рейтинг. Тут демпартия дала маху. Ее точно не выберут. Почему большинство из высших руководителей в таком почетном возрасте? По этому вопросу сложнее. Скорее всего, потому что нет молодых и ярких, которые их бы задвинули. Почему их нет? Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. Сейчас США в моменте, когда слабые лидеры создали трудные времена. По аналогии брежнеского застоя (совки считают это временем процветания) с последующей гонкой на лафетах. Вот так.
То есть получается, что сейчас президентов США выбирает не население, как нас уверяли либералы, а партийная номенклатура внутри демпартии и республиканцев? )
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Помрет еще, а тут еще с трампом надо тягаться.
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Вот обрадовал французов!!!
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Дед хоть и самоходный, но не транспортабельный.
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Да это его Макрон не пустил, на самом деле. Опасается, что он у него жену уведёт
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второй полет чз Атлантику за один месяц не выдержит организм
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Ответ Tun
Правильно, работать надо, а не по тусовкам спортивным шляться
Работать??
Ему исповедоваться пора, пока не поздно.
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Ответ джинн
Как будто у него эта кнопка на прикроватной тумбе находится)
Подозреваю, что у Камалы. Но та тоже не отличается умом. Какую-то чушь несёт постоянно и ржёт как лошадь. Видимо тоже на препаратах)
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Ответ Алексей Ларёв
Где у вас уважаемый?Ты просто сначало информацией владей а потом пиши вот и все.Чего подгораешь то сразу?
Лёша, информация у меня такая же как и у тебя. Паблики в телеге. Но этого достаточно для понимания, что в Америке, да и в Европе хаос. В прямом смысле. Там нервничают, что санкции не работают и вообще невозможно как-то влиять. А ты релокант? Не нравится тебе что происходит?
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Ответ Verhovn
Лёша, информация у меня такая же как и у тебя. Паблики в телеге. Но этого достаточно для понимания, что в Америке, да и в Европе хаос. В прямом смысле. Там нервничают, что санкции не работают и вообще невозможно как-то влиять. А ты релокант? Не нравится тебе что происходит?
Я тебе написал про ядерный чемоданчик и как это работает.Зачем писать чепуху?Политоту я тут разводить не собираюсь.
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Ответ Андрей Балабаев
А мог и с Кубертеном поговорить
А может и подраться
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Ответ riverman1980
Ни один российский либерал не может внятно обьяснить как так получается, что в самой развитой и якобы самой демократичной стране мира президентом является откровенный маразматик причем за него голосовала самая продвинутая и образованная часть населения США ) Но самое потрясающее, что его снова выдвигает кандидатом в президенты одна из двух ведущих американских партий.
Вы, скорее всего, сравниваете с РФ, где каждый чих и пук в общественной жизни контролирует президент. Там другая политическая система, президент не имеет такой власти, как генсек нашего государства.
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