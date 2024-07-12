Президент США Джо Байден не приедет на открытие Олимпиады в Париж. Церемонию посетит его супруга
Президент США Джо Байден не приедет на церемонию открытия Олимпиады в Париже.
Как сообщается на сайте Белого дома, американскую делегацию возглавит Джилл Байден, супруга президента. Открытие Олимпийских игр состоится 26 июля.
Также отмечается, что 11 августа делегацию США на церемонии закрытия Игр возглавит Дуглас Эмхофф, муж вице-президента страны Камалы Харрис.
Большинство кандидатов в президенты США - системные. Надо пройти по внутрипартийной иерархии, чтобы можно было получить выдвижение.
Байден этот путь прошел. Сенатор - вице-президент (при Обаме) - президент. В данном случае Трамп внесистемный. Такое тоже бывает.
Следующая на выборы от демпартии должна идти Камала Харрис. Потенциально первая темнокожая женщина президент, но у нее плохой рейтинг. Тут демпартия дала маху. Ее точно не выберут.
Почему большинство из высших руководителей в таком почетном возрасте? По этому вопросу сложнее. Скорее всего, потому что нет молодых и ярких, которые их бы задвинули. Почему их нет?
Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. Сейчас США в моменте, когда слабые лидеры создали трудные времена.
По аналогии брежнеского застоя (совки считают это временем процветания) с последующей гонкой на лафетах.
Вот так.
Но самое потрясающее, что его снова выдвигает кандидатом в президенты одна из двух ведущих американских партий.
А страной руководят другие люди, которым выгодно,что он не в адеквате и на него можно спихнуть любую дичь.
Естественно, они будут его выдвигать до тех пор, пока он не крякнет. И скорее всего - в прямом эфире🥴
Ему исповедоваться пора, пока не поздно.