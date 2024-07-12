Президент США Джо Байден не приедет на открытие Олимпиады в Париж. Церемонию посетит его супруга

Президент США Джо Байден не приедет на церемонию открытия Олимпиады в Париже.

Как сообщается на сайте Белого дома, американскую делегацию возглавит Джилл Байден, супруга президента. Открытие Олимпийских игр состоится 26 июля.

Также отмечается, что 11 августа делегацию США на церемонии закрытия Игр возглавит Дуглас Эмхофф, муж вице-президента страны Камалы Харрис.