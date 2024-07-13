Адвокат жены Эвра о долге в 969 тысяч евро по алиментам и условном сроке: «Надеюсь, Патрис поймет, что он не выше закона и что нельзя бросать супругу и детей»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра Ювентус премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия светская хроника деньги Футбол

Адвокат жены Патриса Эвра прокомментировала его судебный приговор.

Ранее суд признал бывшего капитана сборной Франции виновным в том, что в период с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года он бросил семью в ущерб своей жене Сандре Эвра. Француз получил год тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.

«Надеюсь, что благодаря этому решению Патрис Эвра наконец поймет, что он не выше закона и что нельзя бросать жену и детей в одночасье.

Особенно учитывая, что они познакомились более 15 лет назад, и она следовала за ним по всему миру, поддерживая его футбольную карьеру», – сказала адвокат Сандры Эвра Натали Дюбуа. 

Она также добавила, что задолженность экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» по алиментам с июля 2020 года составляет 969 000 евро.

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18 комментариев
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Мотя Сафонов занервничал
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Ответ Babayeff
Ну никак не пойму этот закон вседозволенности женщин! Родила и все! Можно доить сколько хочешь, не имея никакого отношения к его труду. А в остальном требуют равноправия!
Кто мешает Эвра судиться за ребенка и получать алименты от жены?
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Если бросаешь жену в одночасье - ты тормоз. Бросай в одноминутье.
+7
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+6
Ответ rooney pers
Тыщёнка евро всего...
Мильён
+4
0
+4
Ну никак не пойму этот закон вседозволенности женщин! Родила и все! Можно доить сколько хочешь, не имея никакого отношения к его труду. А в остальном требуют равноправия!
+13
-12
+1
Лям евро это так, на мороженку в их случае.
+2
-1
+1
Ответ SergScouser
Кто мешает Эвра судиться за ребенка и получать алименты от жены?
Как кто? Мать почти всегда победит.
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Ответ R Air
Как же бабам легко
Аренда вагины нынче обходится очень дорого.
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Однако...
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Скрепно
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Так, я не понял. Его наказывают за долг по алиментам или за то, что бросил жену?
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Ждём новостей от адвоката жены сафонова ))) хотя если честно - грусть печаль от этой грязи.
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Ответ Dooomer
Мильён
Тупанул с утра
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Ответ Babayeff
Ну никак не пойму этот закон вседозволенности женщин! Родила и все! Можно доить сколько хочешь, не имея никакого отношения к его труду. А в остальном требуют равноправия!
Да мозгов у них нет, вот они и бесятся
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Ответ R Air
Как же бабам легко
Пойди роди.
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