Адвокат жены Эвра о долге в 969 тысяч евро по алиментам и условном сроке: «Надеюсь, Патрис поймет, что он не выше закона и что нельзя бросать супругу и детей»

Адвокат жены Патриса Эвра прокомментировала его судебный приговор.

Ранее суд признал бывшего капитана сборной Франции виновным в том, что в период с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года он бросил семью в ущерб своей жене Сандре Эвра. Француз получил год тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.

«Надеюсь, что благодаря этому решению наконец поймет, что он не выше закона и что нельзя бросать жену и детей в одночасье.

Особенно учитывая, что они познакомились более 15 лет назад, и она следовала за ним по всему миру, поддерживая его футбольную карьеру», – сказала адвокат Сандры Эвра Натали Дюбуа.

Она также добавила, что задолженность экс-игрока « » и « » по алиментам с июля 2020 года составляет 969 000 евро.

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