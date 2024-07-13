Адвокат жены Эвра о долге в 969 тысяч евро по алиментам и условном сроке: «Надеюсь, Патрис поймет, что он не выше закона и что нельзя бросать супругу и детей»
Адвокат жены Патриса Эвра прокомментировала его судебный приговор.
Ранее суд признал бывшего капитана сборной Франции виновным в том, что в период с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года он бросил семью в ущерб своей жене Сандре Эвра. Француз получил год тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.
«Надеюсь, что благодаря этому решению Патрис Эвра наконец поймет, что он не выше закона и что нельзя бросать жену и детей в одночасье.
Особенно учитывая, что они познакомились более 15 лет назад, и она следовала за ним по всему миру, поддерживая его футбольную карьеру», – сказала адвокат Сандры Эвра Натали Дюбуа.
Она также добавила, что задолженность экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» по алиментам с июля 2020 года составляет 969 000 евро.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола