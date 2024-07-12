«Ювентус» предложил Кьезу «МЮ» в рамках сделки по переходу Санчо
Федерико Кьеза предложен «Манчестер Юнайтед».
«Ювентус» хочет приобрести полузащитника манкунианцев Джейдона Санчо, который половину прошлого сезона провел в аренде в дортмундской «Боруссии».
Туринский клуб предложил англичанам хавбека Федерико Кьеза в рамках сделки по Санчо, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обдумывает этот вариант.
В прошлом сезоне Кьеза провел 33 матча в Серии А, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.
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Что касается Юве, то приезд Санчо это топ. Главное чтоб он адаптировался, у англов возникают проблемы на Апеннинах, впрочем и италы не все в Британии раскрываются как, например, Дзола или Виалли)
Паоло Ди Канио
Из выше перечисленных в составе редкий гость будет разве что Шильо и возможно Кавилья, остальные заиграны будут.
Какое тут сравнение может быть с россонери...хз
Тот же Дзола, Ди Маттео и Виалли внесли огромный вклад в те трофеи, которые Челси тогда выигрывал