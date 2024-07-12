«Ювентус» предложил Кьезу «МЮ» в рамках сделки по переходу Санчо

Федерико Кьеза предложен «Манчестер Юнайтед».

« » хочет приобрести полузащитника манкунианцев , который половину прошлого сезона провел в аренде в дортмундской «Боруссии».

Туринский клуб предложил англичанам хавбека в рамках сделки по Санчо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что главный тренер « » Эрик тен Хаг обдумывает этот вариант.

В прошлом сезоне Кьеза провел 33 матча в Серии А, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола