«Ювентус» предложил Кьезу «МЮ» в рамках сделки по переходу Санчо

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Джейдон Санчо Футбол

Федерико Кьеза предложен «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» хочет приобрести полузащитника манкунианцев Джейдона Санчо, который половину прошлого сезона провел в аренде в дортмундской «Боруссии».

Туринский клуб предложил англичанам хавбека Федерико Кьеза в рамках сделки по Санчо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обдумывает этот вариант.

В прошлом сезоне Кьеза провел 33 матча в Серии А, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

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63 комментария
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Надо брать, кажется лучше варианта не будет
+45
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+44
Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Жоржиньо😁
+40
0
+40
Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Балоттели в Сити был очень неплох некоторое время
+25
-2
+23
Ответ Cristiano Ronaldo
Поддерживаю. Санчо в БД отлично проявил себя, он игрок топ-уровня, сможет и в Ювентусе стать лидером. Кьеза, очень хорошо подойдёт МЮ в нынешнем его состоянии, лучший вариант из всех.
Так проявил аж пару голов забил и БД отказался его забирать ))
+16
-2
+14
Ответ Блуждающий странник
Обменять Кьезу на Санчо ну я не знаю, что в голове должно быть. Зачем это Ювентусу? )
Чтобы не потерять его свободным агентом после понятное дело
+11
0
+11
Отличная сделка будет. Хуже быть не может. Санчо в МЮ уже не заиграет.
+11
-1
+10
Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
И что теперь, крест на всех итальянских футболистов в Англии ставить? Кьеза со своей скоростью и дриблингом в АПЛ будет хорошо смотреться.
+10
0
+10
Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Ди Канио,Виалли ,Ди Матео
+9
0
+9
Не понимаю почему Юве так упорно желает избавиться от Кьезы. Он наверное единственное светлое пятно в атаке Юве. Может у Мотты конечно другие взгляды на игру, но член сборной Италии явно не был бы лишним.
+8
-1
+7
Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Виалли!
+5
0
+5
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
+6
-2
+4
Ответ FinoAllaFine FJ
Прям там все от БД зависит, ага. Там есть МЮ и их интерес привезти игрока с которым у Хага нет конфликта и проблем и это Феде, также обсуждался Бремер. Феде классный, Санчо тоже. Все на руку. А БД это клуб несколько другого уровня возможностей, при всем уважении. Они примут ту позицию, в которую их поставит МЮ, так или иначе.
Ну если бы Санчо действительно был нужен Боруссии, то они бы нашли способ договориться с МЮ, но видимо Дортмунд не особо оценил тысячу обводок после которых Санчо обычно упирался в лицевую где-то в районе углового. А так конечно игрок классный, за ним же вон какая очередь выстроилась))
+5
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+4
Ответ FinoAllaFine FJ
Санчо топовый, а в МЮ ему с Хагом некомфортно как я понял. Феде для МЮ тоже будет топ если залечит болячку окончательно и не раз еще порадует фанов МЮ слаломными проходами и амплитудными крученными ударами. Что касается Юве, то приезд Санчо это топ. Главное чтоб он адаптировался, у англов возникают проблемы на Апеннинах, впрочем и италы не все в Британии раскрываются как, например, Дзола или Виалли)
Топовый Санчо это ваши воспоминания из 2021 года.
+4
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Ответ Censormorum
Топовый Санчо это ваши воспоминания из 2021 года.
Я бы сказал что это ваши фантазии о топовом Санчо в 2021м где-то остались, потому что потом пришел Тен Хаг и о стабильности МЮ подзабыл, купил пачку игроков, потом распустил пачку игроков кого куда, а сейчас снова планирует пачку очередную. Гринвуд тоже по вашей логике был когда то хорош как и Санчо, хотя это два топ игрока, готовых играть в любом топ клубе мира. Так что все это достаточно субъективно с вашей стороны. Я смотрел игры некоторые с участием Санчо и он был очень хорош и во второе пришествие в БД местами. А стабильность Феде вызывает не меньше вопросов на данный момент, поэтому обмен вполне логичен, а главное вовремя, когда ценники не на пиках и спокойно можно махнуться игроками.
+3
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+2
Ответ Amalfitano
Не понимаю почему Юве так упорно желает избавиться от Кьезы. Он наверное единственное светлое пятно в атаке Юве. Может у Мотты конечно другие взгляды на игру, но член сборной Италии явно не был бы лишним.
Он не чувствовал комфорта при Аллегри. Клуб не почувствовал, что Кьеза сможет прибавить после травмы. Он хочет денег, клуб не хочет платить. Примерно, как с Дибалой ситуация. Светлое пятно он только на текущем фоне. На фоне перемен могут быть пятна по-ярче. Лучший полевой итальянец - это да. Но так сложилось. Самому жаль. Надо было Аллегри пораньше гнать.
+2
0
+2
Санчо топовый, а в МЮ ему с Хагом некомфортно как я понял. Феде для МЮ тоже будет топ если залечит болячку окончательно и не раз еще порадует фанов МЮ слаломными проходами и амплитудными крученными ударами.
Что касается Юве, то приезд Санчо это топ. Главное чтоб он адаптировался, у англов возникают проблемы на Апеннинах, впрочем и италы не все в Британии раскрываются как, например, Дзола или Виалли)
+2
0
+2
Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Карло Кудичини
Паоло Ди Канио
+1
0
+1
Ответ FinoAllaFine FJ
Я бы сказал что это ваши фантазии о топовом Санчо в 2021м где-то остались, потому что потом пришел Тен Хаг и о стабильности МЮ подзабыл, купил пачку игроков, потом распустил пачку игроков кого куда, а сейчас снова планирует пачку очередную. Гринвуд тоже по вашей логике был когда то хорош как и Санчо, хотя это два топ игрока, готовых играть в любом топ клубе мира. Так что все это достаточно субъективно с вашей стороны. Я смотрел игры некоторые с участием Санчо и он был очень хорош и во второе пришествие в БД местами. А стабильность Феде вызывает не меньше вопросов на данный момент, поэтому обмен вполне логичен, а главное вовремя, когда ценники не на пиках и спокойно можно махнуться игроками.
Санча настолько топ, что Боруссия его не постаралась выкупит за смешные, даже по их меркам, деньги)
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Ответ Клименко
Интересно, ювентинусы будут гореть с того, что в команде нет итальянцев, так же, как миланисты
Гатти, Ди Грегорио, Перин, Шильо, Камбьязо, Кавилья, Лока, Фаджоли, Миретти - ни одного нет.
Из выше перечисленных в составе редкий гость будет разве что Шильо и возможно Кавилья, остальные заиграны будут.
Какое тут сравнение может быть с россонери...хз
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Ответ Блуждающий странник
Обменять Кьезу на Санчо ну я не знаю, что в голове должно быть. Зачем это Ювентусу? )
Оно, к сожалению, в голове у Кьезы. По большому счету он поругался с клубом, так что дальше выбор сводится либо к расставанию за деньги сейчас, либо к вялотекущему скандалу и уходу свободным агентом через год.
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Ответ Roman
Для маню будет супертрансфер. Кьеза сильнее Санчо
Спорно достаточно + у Феде были кресты, как это скажется в физически крепкой АПЛ - пока неизвестно, но ясно одно, если Феде вернет свои кондиции и полностью залечит травму, то он сверкнет в МЮ обязательно. Санчо же это топовый игрок сейчас и для Юве это явно не станет проигрышем в случае успешной адаптации Джейдона, у англов с этим бывают проблемы, но в Германии опыт уже заграничный есть, надеюсь все получится по итогу. А Феде только удачи и спасибо, если все же переход состоится. Люблю этого игрока и если он останется Туринцы тоже не сильно горевать не будут по Санчо, думаю. Но они оба крутые, поэтому обе стороны тут в потенциальном выигрыше и решают сразу по несколько проблем
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Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Огбонну все забывают почему-то, в «Вест Хэме» долгое время добротненько играл)
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Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Виалли, Раванелли, Ди Канио, Ди Маттео, Зола, Жоржиньо, Викарио
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Ответ Aidos9419
Не помню ни одного итальянца который заиграл в АПЛ кроме Дзолы
Ди Канио передаёт привет
Тот же Дзола, Ди Маттео и Виалли внесли огромный вклад в те трофеи, которые Челси тогда выигрывал
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Обменять Кьезу на Санчо ну я не знаю, что в голове должно быть. Зачем это Ювентусу? )
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Не нужна эта курица без головы. Бежит хорошо но не более
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Оба футболиста хотят уйти, оба очень талантливы и могут проявить себя в новых клубах. Правда травмы Кьезы пугают
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Вполне выгодный вариант для обоих футболистов и клубов !
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классный вариант и для МЮ и для Юве
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Зачем это Юнайтед?
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