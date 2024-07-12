Мамиашвили об участии борца Мамедова в Олимпиаде: «Выбор ему делать. Он взрослый человек и прекрасно понимает, какие условия нам предложили»

Михаил Мамиашвили высказался об участии борца Шамиля Мамедова в Олимпиаде.

Ранее 23-летний Мамедов вошел в заявку на олимпийский турнир в Париже, став единственным россиянином в списке. Но в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) на данный момент не подтвердили участие спортсмена.

«Пока имеем то, что имеем. Неделю назад я разговаривал с Шамилем. Он сказал, что будет серьезно думать, что ему делать. Выбор ему делать. Я же не могу ему навязать свою позицию.

Он взрослый человек и прекрасно понимает, какие окончательные условия нам предложили. Я объяснил ему позицию федерации, в связи с чем мы принимали решение. Он послушал и сказал, что будет принимать решение», – сказал президент ФСБР Мамиашвили.

Ранее восемь российских борцов, допущенных на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе, приняли приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), но затем отклонили его. Это произошло после отказа ФСБР отправлять спортсменов.

Из списка МОК только Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

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