«Милан» дает Морате 4-летний контракт на 5,5 млн евро в год и готов выплатить «Атлетико» 13 млн

Теги Милан Атлетико серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Альваро Мората Футбол

«Милан» готов дать Альваро Морате контракт на 4 года.

По данным Calciomercato.com, «россонери» предлагают форварду зарплату 5,5 млн евро за сезон.

Как только «Милан» получит одобрение от Мораты, клуб уведомит «Атлетико» о готовности заплатить отступные – 13 млн.

Если все пойдет по плану, Альваро пройдет медобследование в новом клубе со вторника по среду, а затем отправится в отпуск.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за клуб из Мадрида.

В 6 играх Евро-2024 он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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47 комментариев
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Отличный вариант для Милана. Недорогой, умелый, адаптирован к Италии.
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В воскресенье выиграет титул как капитан сборной, и все, все нервозность с него спадет, успокоится, и карьера пойдет вверх резко и быстро. Уверен, что в Милане будет забивать пачками.
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+22
Ответ DonaldBrashear 2.0
В воскресенье выиграет титул как капитан сборной, и все, все нервозность с него спадет, успокоится, и карьера пойдет вверх резко и быстро. Уверен, что в Милане будет забивать пачками.
Мората и так всю карьеру везде своё забивает. Он отличный нап, абсолютно спокойный. А остальное это проблемы ожидающих от него дублей в каждой игре.
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Ответ PIT-BUL
Жиру ...Мората... Если бы играли без фамилий на футболке разницу бы не заметили ...
Щас бы Жиру с Моратой перепутать)) абсолютно разные игроки
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+12
Рад. Самый лучший вариант по цене-качеству. Давно мечтал в Милане увидеть форварда его типажа
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Комментарий скрыт
В каждой стране своя специфика футбола, где-то больше борьбы, навесов, где-то пасов и коротких розыгрышей
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Да уже два года в Атлетико. Засиделся. Пора переходить в другой клуб. Суперфорвард. Везде его хвалят, очень полезный игрок. Берут с удовольствием. А на второй сезон уже продают.
+10
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Ответ Moffo
Мората и так всю карьеру везде своё забивает. Он отличный нап, абсолютно спокойный. А остальное это проблемы ожидающих от него дублей в каждой игре.
В каком месте он абсолютно спокойный, когда уже сам десятки раз говорил другое?

Везде забивает - где он забивал бы по 20 голов хоть за чемпионат один? И причем тут по дублю в каждой игре? В чемпионате Испании, например, 38 туров, кто-то ждет, что он забьет 76 голов что ли? Что за чушь?

Никто этого не ждет. Но если смотреть по количеству моментов у него, стабильно мог бы 20+ забивать голов в чемпионатах каждый год, благо много играет, и играет в хороших командах.

А когда станет чемпионом в роли капитана, вот тогда начнет получать удовольствие от игры и пошло-поехало, груз снят, и начнет забивать точно.
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Заберите у нас Арнаутовича. И дешевле, и разницы не почувствуете. 😄
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Комментарий скрыт
Да, есть сертификат. Он там играл. Знает среду, язык, атмосферу и особенности. Иногда полезно выезжать за пределы мухосранска, чтобы понять, что везде люди разные и к этому надо достаточно долго привыкать
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Отличное усиление для Милана!
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Мората - это главный читер футбола. Постоянно тусуется в приличных командах, но играет как полное полено
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Ответ Фил_Айви
Покупают, причем по несколько раз одни те же клубы, только почему-то на второй сезон уже продают
Какая разница. Другие покупают. Его же не покупают какие-то второсортные команды. Плюс он капитан сборной Испании и всегда в основе. Все дураки. Один Фил Айви умный
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+3
Ответ DonaldBrashear 2.0
В каком месте он абсолютно спокойный, когда уже сам десятки раз говорил другое? Везде забивает - где он забивал бы по 20 голов хоть за чемпионат один? И причем тут по дублю в каждой игре? В чемпионате Испании, например, 38 туров, кто-то ждет, что он забьет 76 голов что ли? Что за чушь? Никто этого не ждет. Но если смотреть по количеству моментов у него, стабильно мог бы 20+ забивать голов в чемпионатах каждый год, благо много играет, и играет в хороших командах. А когда станет чемпионом в роли капитана, вот тогда начнет получать удовольствие от игры и пошло-поехало, груз снят, и начнет забивать точно.
Мората хороший нападающий. Никто не говорит, что он Мбаппе или Бензема. Он вот натурально хороший нападающий. И стабильный. Свои 15+ забьет. При этом помогает защищаться и выполняет черновую работу побольше остальных. По совокупности факторов он хорош. Если убрать 5-6 суперзвезд, то и 10 нападающих лучше него не назовете.
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Ответ Winter Soldier
Рад. Самый лучший вариант по цене-качеству. Давно мечтал в Милане увидеть форварда его типажа
Плюс
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только не это(
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Ответ Фил_Айви
Да уже два года в Атлетико. Засиделся. Пора переходить в другой клуб. Суперфорвард. Везде его хвалят, очень полезный игрок. Берут с удовольствием. А на второй сезон уже продают.
Но ведь покупают. И покупают его топовые клубы. Но куда им до комментаторов спортса
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Не понимаю такое количество усмешек над Моратой. Да, может запороть момент или же часто попасть в офсайд, но всё же он хорошая робочая лошадка. Чего стоит матч против Франции - стягивал на себя и открывал фланги, работал в защите и собирал нужные фолы. Да и 21+5 в прошлом сезоне для нападающего вполне себе прилично. Надеюсь в Милане всё у него получится.
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-1
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Ответ PIT-BUL
Жиру ...Мората... Если бы играли без фамилий на футболке разницу бы не заметили ...
Цветной телевизор тебе подарит , что ли. . Ну или очки, ну нельзя же так((
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Ответ Нурсултан Партаев
аналитику со спортса конечно виднее)) когда же вы уйметесь наконец, Мората хоть и не топ, но играть умеет в отличии от некоторых
А что там видеть? Как распиаренный плуг порет моменты пачками и является пародией на нападающего?
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Ответ Рэдклифф, Сыр Жим
Комментарий скрыт
То есть фактор смены страны и адаптации в ней не играет роли? Ну, конечно.
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Ответ gPk
ПокупаЛИ топовые клубы) Нынешний Милан не топ..
В своем чемпионате топ. А чемпионат топовый. У вас топ это Реал, Сити, Барса и Бавария, видимо
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+1
Ответ fc_a.m.
Мората хороший нападающий. Никто не говорит, что он Мбаппе или Бензема. Он вот натурально хороший нападающий. И стабильный. Свои 15+ забьет. При этом помогает защищаться и выполняет черновую работу побольше остальных. По совокупности факторов он хорош. Если убрать 5-6 суперзвезд, то и 10 нападающих лучше него не назовете.
То есть он в топ 16 Европы типа?
Учитывая что Месси, Неймар, Суарес, Бензема, Роналду и Кавани ушли из Европы, то это не такое уж и достижение.
Даже старый Левандовски в разы лучше выступает.
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Ответ gPk
Забавно как фанаты Милана восхваляют середняка))
Я не фанат Милана. Назови 10 нападающих, кроме суперзвезд, которые лучше него.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
В воскресенье выиграет титул как капитан сборной, и все, все нервозность с него спадет, успокоится, и карьера пойдет вверх резко и быстро. Уверен, что в Милане будет забивать пачками.
Когда не уверен в своем бедняцком будущем, но уверен в будущем богача. Милота))
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Ответ fc_a.m.
Но ведь покупают. И покупают его топовые клубы. Но куда им до комментаторов спортса
Покупают, причем по несколько раз одни те же клубы, только почему-то на второй сезон уже продают
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Ответ fc_a.m.
В своем чемпионате топ. А чемпионат топовый. У вас топ это Реал, Сити, Барса и Бавария, видимо
Топ))))
И лига топовая, правда с нулём топовых игроков в лиге)
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Ответ Семён Жуйло
Заберите у нас Арнаутовича. И дешевле, и разницы не почувствуете. 😄
Не, этого недоибрагимовича себе оставьте.) Он же писец какой медленный. Да и не основной же он, сидит себе спокойно на скамейке, никому не мешает. Мората хоть бегает.)
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Ответ DonaldBrashear 2.0
В воскресенье выиграет титул как капитан сборной, и все, все нервозность с него спадет, успокоится, и карьера пойдет вверх резко и быстро. Уверен, что в Милане будет забивать пачками.
Он из-за отсутствия этого титула нервный? Из-за него он регулярно не может подружиться с собой и стать мужчиной? Серьезно?)
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Ответ Барсик средней ноги
А что там видеть? Как распиаренный плуг порет моменты пачками и является пародией на нападающего?
Так вы футбол смотрите, а не нарезки с запоротыми моментами. Может не самый яркий, но максимально полезный нападающий, такие любой команде нужны
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