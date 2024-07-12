«Милан» дает Морате 4-летний контракт на 5,5 млн евро в год и готов выплатить «Атлетико» 13 млн

«Милан» готов дать Альваро Морате контракт на 4 года.

По данным Calciomercato.com, «россонери» предлагают форварду зарплату 5,5 млн евро за сезон.

Как только « » получит одобрение от , клуб уведомит « » о готовности заплатить отступные – 13 млн.

Если все пойдет по плану, Альваро пройдет медобследование в новом клубе со вторника по среду, а затем отправится в отпуск.

В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за клуб из Мадрида.

В 6 играх Евро-2024 он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах. Его подробная статистика – здесь.

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