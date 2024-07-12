«Милан» дает Морате 4-летний контракт на 5,5 млн евро в год и готов выплатить «Атлетико» 13 млн
«Милан» готов дать Альваро Морате контракт на 4 года.
По данным Calciomercato.com, «россонери» предлагают форварду зарплату 5,5 млн евро за сезон.
Как только «Милан» получит одобрение от Мораты, клуб уведомит «Атлетико» о готовности заплатить отступные – 13 млн.
Если все пойдет по плану, Альваро пройдет медобследование в новом клубе со вторника по среду, а затем отправится в отпуск.
В сезоне-2023/24 Мората забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 48 матчах за клуб из Мадрида.
В 6 играх Евро-2024 он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 6 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Везде забивает - где он забивал бы по 20 голов хоть за чемпионат один? И причем тут по дублю в каждой игре? В чемпионате Испании, например, 38 туров, кто-то ждет, что он забьет 76 голов что ли? Что за чушь?
Никто этого не ждет. Но если смотреть по количеству моментов у него, стабильно мог бы 20+ забивать голов в чемпионатах каждый год, благо много играет, и играет в хороших командах.
А когда станет чемпионом в роли капитана, вот тогда начнет получать удовольствие от игры и пошло-поехало, груз снят, и начнет забивать точно.
Учитывая что Месси, Неймар, Суарес, Бензема, Роналду и Кавани ушли из Европы, то это не такое уж и достижение.
Даже старый Левандовски в разы лучше выступает.
И лига топовая, правда с нулём топовых игроков в лиге)