Испания забила Германии на 119-й, Франция прошла Португалию по пенальти, ЛЧ на Okko, Канада в 1/2 Копы, бан Демирала и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В 1/4 финала Евро-2024 прошли два топ-матча. Германия на 89-й минуте перевела игру в экстра-тайм, но все же уступила Испании (1:2), пропустив на 119-й. Английский судья Тэйлор принял очень спорное решение, не поставив пенальти в ворота испанцев на 106-й. Этот матч стал последним в карьере для великого Тони Крооса.

Франция прошла Португалию (0:0, пенальти – 5:3): смазал только Феликс – попал в штангу. 41-летний Пепе плакал в объятиях Роналду после вылета. А Криштиану впервые в карьере не забил на Евро/ЧМ – это его 11-й турнир. Франция продолжает двигаться по сетке, не забив сама ни одного гола с игры, и в полуфинале встретится с Испанией 9 июля.

2. Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций на 3 года, показ начнется с нового сезона матчем за Суперкубок УЕФА. «Матч ТВ» объяснил, почему не купил права на показ еврокубков: «Условия оказались неприемлемыми – речь о десятках миллионов евро. Знаем, чем будем заполнять сетку».

Онлайн-кинотеатру нужно повышать качество трансляций. Например, во время игры Португалия – Франция случился серьезный сбой. Перебои в работе объяснили «рекордным количеством зрителей».

3. Защитника сборной Турции Мериха Демирала дисквалифицировали на два матча за «волчий салют» после игры Евро-2024. Турция оспорит наказание в CAS. Выступил даже президент страны Реджеп Эрдоган: «Он выразил радость этим жестом. Кто-нибудь говорит, что у Франции на футболках петух, а у Германии – орел?» А глава националистической партии Девлет Бахчели призвал сборную не играть с Нидерландами, если УЕФА не отменит «позорное решение»: «Расистские и фашистские тенденции – примитивизм». Жена Демирала тоже ярко высказалась.

А вот англичанин Джуд Беллингем за жест рукой у паха оштрафован на 30 тысяч евро и условно дисквалифицирован на один матч. Легко отделался?

4. Матч Медведева со Штруффом на «Уимблдоне» перенесен на субботу, Синнер, Алькарас, Димитров вышли в 4-й круг, Бублик выбыл. Гауфф, Паолини, Радукану, Векич вышли в 4-й круг, Касаткина, Шнайдер выбыли.

5. Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей от региона.

6. «Зенит» победил «Тальерес» (1:0) в матче Winline Летнего Кубка. «Спартак» сыграл вничью с «Актобе» (1:1) в товарищеском матче в Казахстане. 

7. Форвард Франц Вагнер подпишет контракт с «Орландо» на 5 лет и сумму до 270 миллионов долларов.

8. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс продолжит карьеру в «Альпин», испанец принял решение. «Ред Булл» рассматривает замену Серхио Переса на Даниэля Риккардо. Ландо Норрис выиграл и первую, и вторую практики на Гран-при Великобритании.

9. Трансферы. «Зенит» выкупил Изидора у «Локомотива». Саравия перешел в «Ростов», зимой уругвайский хавбек отказался от трансфера из-за близости города к Украине. «Ювентус» за 4,5 млн евро арендовал вратаря «Монцы» Ди Грегорио с опцией выкупа за 13,5+2 млн. Дзюба отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии, он ищет клуб в России. «Арсенал» купит Калафьори у «Болоньи» за 53 млн евро.

10. Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака».

11. Бельгиец Ремко Эвенепул выиграл 7-й этап веломногодневки «Тур де Франс», россиянин Александр Власов – 11-й.

12. Кубок Америки. Канада вышла в 1/2 финала на дебютном турнире (соперником будет Аргентина), выбив Венесуэлу в серии пенальти. 

Цитаты дня:

Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»

Леманн про розовые волосы Андриха: «Может, он чувствует себя женщиной. Не думаю, что это нравится тренеру и партнерам. Но нужно быть терпимым»

Плющенко о гонорарах за шоу: «Максимум был – $150 тысяч за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право»

Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»

Тарасова о словах Кремлева про россиян на Олимпиаде: «Что за хамство по отношению к спортсменам? Он не умный человек»

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21 комментарий
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Ответ che kaif
Испания ты следующая Трехцветные идут за титутлом💪🇨🇵
Вот это скукота, угрюмость... игра как-бы топ сборной Франции 🇫🇷. Они в полуфинале, а с игры не то что-бы несколько, даже одного мяча не забили. Автоголы, пенальти, серия пенальти. Кому такой чемпион нужен
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Два топ-матча? Франция- Португалия - это топ-матч?
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0
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С этими новыми правилами, трактовками... ### это рука 🤚!
ЧИСТАЯ РУКА! ПЕНАЛЬТИ! 100%
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+3
ОККО к своим глючным трансляциям должно забрать Черданцева и Шнякина на ЛЧ. Чтобы это был полноценный филиал ада
+3
-1
+2
Знаем, чем будем заполнять сетку.

Ретро-репортажами и фильмецами 30-летней давности.
+2
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+1
Ответ boxellevogue
А почему на спортсе не было информации?
Какой, братан? График работы «ЦУМА»! Информации о чём?
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Вот это скукота, угрюмость... игра как-бы топ сборной Франции 🇫🇷. Они в полуфинале, а с игры не то что-бы несколько, даже одного мяча не забили. Автоголы, пенальти, серия пенальти. Кому такой чемпион нужен
Путь Франции - Австрия. Нидерланды. Бельгия. Португалия. И теперь Испания естествественно с такими соперниками много не забьешь тем более в матчах на вылет. Вы хотели 5-0 в каждой игре?! Для этого надо смотреть Германия Шотландия где разные уровни
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Ответ Evengar
Вот ЕК на ОККО это новость. Матч ТВ только весёлые старты теперь будет показывать?
Да разведут лохов на бабки, как и везде, вот вам и праздник футбола будет)) Таких тут много))
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Ответ Дай Пять!
Как надоели эти унылобусы. Лег спать еще до конца основного времени Португалия - Франция. Отратное уг, единственное что показал матч, это то как жаль что Германия вылетает, а унылобусы Франции и Англии еще на турнире
Так Германия не лучше, если от таких вылетает))
Они все там в Европе на уровне))
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Ответ Cruel Snake
С этими новыми правилами, трактовками... ### это рука 🤚! ЧИСТАЯ РУКА! ПЕНАЛЬТИ! 100%
Пенальти ставили и за меньшее, а тут оттянутая от туловища рука и расстояние игрока было достаточным, чтобы он не убрал. Также рука повлияла на движение мяча к воротам. Там миллион процентов пенальти. Неужели нельзя правила один раз зафиксировать и обнародовать
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С детства за Канаду 🇨🇦
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Испания - Германия - встречался нынешний век с ушедшим...резкая, быстрая, техничная, молодая команда с грузной, стойкой, состарившейся, боевитой командой...ввод в игру Мюллера, на мой взгляд, было ошибкой...(но...старая истина - все Играют в футбол, а немцы - выигрывают, - могла воплотиться).
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Вот ЕК на ОККО это новость. Матч ТВ только весёлые старты теперь будет показывать?
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Просто - вы стали ноль
Спортс - ноль
Авторы всего - ноль
Чё, Тинькофф, друг вам?
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Сомнительное удовольствие от Сбера, платить за трансляцию матча на Окко, которая к тому же зависла. За то в студии были Трезеге и Матерацци. 😂
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Таджик Лутфуллоев рассказывает нам кто предатель, а кто нет.
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А почему на спортсе не было информации?
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