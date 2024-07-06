Испания забила Германии на 119-й, Франция прошла Португалию по пенальти, ЛЧ на Okko, Канада в 1/2 Копы, бан Демирала и другие новости

1. В 1/4 финала Евро-2024 прошли два топ-матча. Германия на 89-й минуте перевела игру в экстра-тайм, но все же уступила Испании (1:2), пропустив на 119-й. Английский судья Тэйлор принял очень спорное решение, не поставив пенальти в ворота испанцев на 106-й. Этот матч стал последним в карьере для великого Тони Крооса.

Франция прошла Португалию (0:0, пенальти – 5:3): смазал только Феликс – попал в штангу. 41-летний Пепе плакал в объятиях Роналду после вылета. А Криштиану впервые в карьере не забил на Евро/ЧМ – это его 11-й турнир. Франция продолжает двигаться по сетке, не забив сама ни одного гола с игры, и в полуфинале встретится с Испанией 9 июля.

2. Okko купил эксклюзивные права на Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций на 3 года, показ начнется с нового сезона матчем за Суперкубок УЕФА. «Матч ТВ» объяснил, почему не купил права на показ еврокубков: «Условия оказались неприемлемыми – речь о десятках миллионов евро. Знаем, чем будем заполнять сетку».

Онлайн-кинотеатру нужно повышать качество трансляций. Например, во время игры Португалия – Франция случился серьезный сбой. Перебои в работе объяснили «рекордным количеством зрителей».

3. Защитника сборной Турции Мериха Демирала дисквалифицировали на два матча за «волчий салют» после игры Евро-2024. Турция оспорит наказание в CAS. Выступил даже президент страны Реджеп Эрдоган: «Он выразил радость этим жестом. Кто-нибудь говорит, что у Франции на футболках петух, а у Германии – орел?» А глава националистической партии Девлет Бахчели призвал сборную не играть с Нидерландами, если УЕФА не отменит «позорное решение»: «Расистские и фашистские тенденции – примитивизм». Жена Демирала тоже ярко высказалась.

А вот англичанин Джуд Беллингем за жест рукой у паха оштрафован на 30 тысяч евро и условно дисквалифицирован на один матч. Легко отделался?

4. Матч Медведева со Штруффом на «Уимблдоне» перенесен на субботу, Синнер, Алькарас, Димитров вышли в 4-й круг, Бублик выбыл. Гауфф, Паолини, Радукану, Векич вышли в 4-й круг, Касаткина, Шнайдер выбыли.

5. Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 млн рублей от региона.

6. «Зенит» победил «Тальерес» (1:0) в матче Winline Летнего Кубка. «Спартак» сыграл вничью с «Актобе» (1:1) в товарищеском матче в Казахстане.

7. Форвард Франц Вагнер подпишет контракт с «Орландо» на 5 лет и сумму до 270 миллионов долларов.

8. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс продолжит карьеру в «Альпин», испанец принял решение. «Ред Булл» рассматривает замену Серхио Переса на Даниэля Риккардо. Ландо Норрис выиграл и первую, и вторую практики на Гран-при Великобритании.

9. Трансферы. «Зенит» выкупил Изидора у «Локомотива». Саравия перешел в «Ростов», зимой уругвайский хавбек отказался от трансфера из-за близости города к Украине. «Ювентус» за 4,5 млн евро арендовал вратаря «Монцы» Ди Грегорио с опцией выкупа за 13,5+2 млн. Дзюба отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии, он ищет клуб в России. «Арсенал» купит Калафьори у «Болоньи» за 53 млн евро.

10. Банк России выпустил серебряную монету с эмблемой «Спартака».

11. Бельгиец Ремко Эвенепул выиграл 7-й этап веломногодневки «Тур де Франс», россиянин Александр Власов – 11-й.

12. Кубок Америки. Канада вышла в 1/2 финала на дебютном турнире (соперником будет Аргентина), выбив Венесуэлу в серии пенальти.

Цитаты дня:

Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»

Леманн про розовые волосы Андриха: «Может, он чувствует себя женщиной. Не думаю, что это нравится тренеру и партнерам. Но нужно быть терпимым»

Плющенко о гонорарах за шоу: «Максимум был – $150 тысяч за один выход. Был одним из самых дорогих спортсменов, считаю, что имел на это право»

Умар Кремлев: «Те, кто согласился ехать на Олимпиаду без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Это предатели»

Тарасова о словах Кремлева про россиян на Олимпиаде: «Что за хамство по отношению к спортсменам? Он не умный человек»