Уимблдон. 3-й круг. Касаткина играет с Бадосой, Шнайдер – с Наварро, Паолини – с Андрееску, Радукану встретится с Саккари
Дарья Касаткина играет с Паулой Бадосой в третьем круге «Уимблдона».
Диана Шнайдер борется с Эммой Наварро.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
- Дата проведения
- 5 июля, 15.19
- Дата проведения
- 5 июля, 15.15
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30
- Дата проведения
- 5 июля, 17.00
- Дата проведения
- 5 июля, 15.10
- Дата проведения
- 5 июля, 17.30
- Дата проведения
- 5 июля, 18.30
- Дата проведения
- 5 июля, 15.14
США было 9 / осталось 5
Россия 7/4
Украина 5/3
Великобритания 5/3
Китай 3/2
Испания 3/2
Казахстан 2/2
Чехия 5/1
Канада 2/1
Хорватия 2/1
Италия 1/1
Польша 1/1
Дания 1/1
Бразилия 1/1
Тунис 1/1
Латвия 1/1
Греция 1/1
Новая Зеландия 1/1
Франция 3/0
Германия 2/0
Бельгия 2/0
Румыния 1/0
Австралия 1/0
Япония 1/0
Венгрия 1/0
Колумбия 1/0
Нидерланды 1/0
Второй круг прошел довольно ровно для большинства стран с большим представительством. США и Россия остались на вершине таблицы, потеряв менее половины участниц. Преимущество американок уменьшается, но они все равно немного впереди. Стабиль и удачно прошли 1/32 финала Украина и Великобритания. Британки продолжают приятно удивлять, на предыдущих Гранд Слэмах в этом году в третий круг они еще не проходили, а дома сразу трое в 1/16 финала. Украинки +- ровно, в третий круг прошли те, кто и должен был по посеву. Но по матчах вышло тяжело, и шансов, что кто то выйдет в 1/8 финала не так уж и много. Удачно выступили во втором круге Китай, Испания и Казахстан. По другим странам все довольно предсказуемо, сеянные фавориты идут далее, поэтому мы имеем довольно большое количество единичных участниц из Польши, Бразилии, Туниса, Латвии, Греции... Сохранили по одной теннисистке Канада и Хорватия.
Провалов всего два - Чехия и Франция. У Чехии вылетели 4 из 5 теннисисток, у Франции - все три. Однозначно, очень неудачное выступление для этих стран. Ну и Бельгия и Германия также лишились обеих теннисисток, но для них в последнее время это привычное явление.
Таким образом в третий круг вышли теннисистки из 18 стран, ровно столько же сколько и на Роллан Гаррос.