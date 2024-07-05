Уимблдон. 3-й круг. Касаткина играет с Бадосой, Шнайдер – с Наварро, Паолини – с Андрееску, Радукану встретится с Саккари

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Дарья Касаткина играет с Паулой Бадосой в третьем круге «Уимблдона».

Диана Шнайдер борется с Эммой Наварро.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия) Эмма Наварро (США)
6:2|0:0
Дата проведения
5 июля, 15.19
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Паула Бадоса (Испания)
3:5
Дата проведения
5 июля, 15.15
Онлайн матча

 

Даяна Ястремская (Украина) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Марта Костюк (Украина) Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия) Бьянка Андрееску (Канада)
6:5
Дата проведения
5 июля, 15.10
Онлайн матча

 

Эмма Радукану (Великобритания) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
5 июля, 17.30
Онлайн матча

 

Сонай Картал (Великобритания) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Лулу Сан (Швейцария) Чжу Линь (Китай)
5:4
Дата проведения
5 июля, 15.14
Онлайн матча
50 комментариев
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Наша пиратка Диана какой-то космический уровень тенниса показывает сегодня.
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+4
Как хорошо Шнайдер без этой косынки, сразу молодая симпатичная девушка, а то, то ли бабка какая-то, то ли ребенок
+5
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+4
Результаты второго круга по странах:
США было 9 / осталось 5
Россия 7/4
Украина 5/3
Великобритания 5/3
Китай 3/2
Испания 3/2
Казахстан 2/2
Чехия 5/1
Канада 2/1
Хорватия 2/1
Италия 1/1
Польша 1/1
Дания 1/1
Бразилия 1/1
Тунис 1/1
Латвия 1/1
Греция 1/1
Новая Зеландия 1/1
Франция 3/0
Германия 2/0
Бельгия 2/0
Румыния 1/0
Австралия 1/0
Япония 1/0
Венгрия 1/0
Колумбия 1/0
Нидерланды 1/0
Второй круг прошел довольно ровно для большинства стран с большим представительством. США и Россия остались на вершине таблицы, потеряв менее половины участниц. Преимущество американок уменьшается, но они все равно немного впереди. Стабиль и удачно прошли 1/32 финала Украина и Великобритания. Британки продолжают приятно удивлять, на предыдущих Гранд Слэмах в этом году в третий круг они еще не проходили, а дома сразу трое в 1/16 финала. Украинки +- ровно, в третий круг прошли те, кто и должен был по посеву. Но по матчах вышло тяжело, и шансов, что кто то выйдет в 1/8 финала не так уж и много. Удачно выступили во втором круге Китай, Испания и Казахстан. По другим странам все довольно предсказуемо, сеянные фавориты идут далее, поэтому мы имеем довольно большое количество единичных участниц из Польши, Бразилии, Туниса, Латвии, Греции... Сохранили по одной теннисистке Канада и Хорватия.
Провалов всего два - Чехия и Франция. У Чехии вылетели 4 из 5 теннисисток, у Франции - все три. Однозначно, очень неудачное выступление для этих стран. Ну и Бельгия и Германия также лишились обеих теннисисток, но для них в последнее время это привычное явление.
Таким образом в третий круг вышли теннисистки из 18 стран, ровно столько же сколько и на Роллан Гаррос.
+5
-1
+4
Вот это ливни там…
+4
0
+4
Удачи Диане и Даше! У обеих сильные соперницы.
+3
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+3
Ещё и двух недель не прошло, как Диана обыграла Эмму в Бад-Хомбурге. В Диану верю больше, чем в Дарью
+3
0
+3
О! Дождь кончился. Кстати, процедура накрытия кортов от дождя на Ролан Гаррос выглядит менее трудоёмкой и более логичной. Англичане всё-таки туповатые
+3
0
+3
Какая же умничка Диана! Только не расслабляться)
+2
0
+2
Отлично, Диана! Все, что сейчас нужно, это повторить исход (не счет) поединка недельной давности
+2
0
+2
Ответ Hardy
А почему под крышей-то никто не играет?
экономят электричество :)
+2
0
+2
Ответ ivan 07
Касаткину поставили на корт поболее, чем Шнайдер. Диана впервые выигрывает здесь матчи, а Касаткина не впервой и рейтингом куда повыше стоит. И вообще Даша уже звезда мирового тенниса , а Диане им предстоит стать. Предрек до начала турнира , что Касаткину вижу в полуфинале. И сейчас могу предположить , что их обеих увидим в полуфинале и одна из наших будет в финале. А могут вылететь с турнира сегодня. Соперницы очень серьезные с сегодняшнего дня.
Там заслуга не Касаткиной, а Бадосы, что им дали корт поболее, очевидно же)
+3
-1
+2
Касаткиной и Шнайдер блестящей игры. В одно время играют. Придется переключатся при просмотре .
+2
0
+2
Ответ Наглая Кайса
Ожидаемо Даша сядет в лужу
Быть не может, тут ее вчера доминатором называли)
+2
-1
+1
Ответ ivan 07
Ты слаб в теннисе. 1 Первая ракетка и чемпионки Уимблдона. 2 Игроки десятки и свои любимчики. Именно благодаря Паолини (игрок десятки) Андрееску сыграет на центральном корте. А шлемниц других турниров нынче с десяток. На них центральных кортов не напасешься.
Ту же Рыбакину - чемпионку Уимблдона, вчера поставили на небольшой корт, а в десятке у нас вроде ни одна Паолини, но только она удостоилась такой чести два раза на центральном корте сыграть, хотя в десятке она всего лишь два понедельника, да и не выиграла ничего кроме одного мастерса) Жабер тоже в десятке уже давно, и 2 финала, но на центральном корте еще не играла)
+1
0
+1
Ответ Stas Salesov
Скучаю по целеустремленной доциципасовой Бадосе. Интересно, чем Стефанос ее так зацепил🤔
Доспинотравмированной
+1
0
+1
Ответ ivan 07
Диана громит соперницу. У Наварро и титек нет ,а вышла играть против Дианы. Самой ей не стыдно ? В свое время Симона свою уменьшила ,чтобы другие не стыдились.
Ваня, а у тебя титьки есть?
+1
0
+1
Как же красиво играет Диана) Удары такие мощные , плотные и все под заднюю линию) Браво! Сил Диане!
+1
0
+1
Ответ Levaevich
Касатик заберёт партию, не моросите
очень вряд ли
+2
-1
+1
Ответ Levaevich
Касатик заберёт партию, не моросите
С 5-2 сможет отыграться? 🤣
+1
0
+1
Пойдет готовиться к очередным водокачкам
+1
0
+1
Вот теперь стал понятен уровень японки, которой вчера Касаткина две баранки повесила
+1
0
+1
Удачи и победы Даше Касаткиной👌
+3
-2
+1
Касаткину поставили на корт поболее, чем Шнайдер. Диана впервые выигрывает здесь матчи, а Касаткина не впервой и рейтингом куда повыше стоит. И вообще Даша уже звезда мирового тенниса , а Диане им предстоит стать. Предрек до начала турнира , что Касаткину вижу в полуфинале. И сейчас могу предположить , что их обеих увидим в полуфинале и одна из наших будет в финале. А могут вылететь с турнира сегодня. Соперницы очень серьезные с сегодняшнего дня.
+1
0
+1
Можно было пораньше начать матчи и успеть под крашей 2 матча сыграть, даже 4 на двух кортах, что за тупизм
+1
0
+1
А почему под крышей-то никто не играет?
+1
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Сетка лёгкая но кто воспользуется таким шансом?
+1
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Диана жги. Пустословка Наварро тебе не соперница.
+2
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За Диану.и Дарью 🙏🙏🙏
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0
за Дашу и Диану, МБУ СШОР № 6 «ТЕННИС» (Тольятти) рулит!
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0
Давайте пожелаем сообща удачи и Даше и Диане. Который день буква Д котируется высоко.
+1
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0
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