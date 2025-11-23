МВД о нападении фанатов «Спартака» на болельщика ЦСКА: «Информация о драке пока не поступала»

У МВД нет информации о драке фанатов «Спартака» и ЦСКА после дерби.

В главном управлении МВД России по Москве не получали информацию о драке болельщиков после матча 16‑го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства».

«Информация о драке пока не поступала», – рассказали в ведомстве.