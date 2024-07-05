Уимблдон. 3-й круг. Бублик играет с Полом, Медведев встретится со Штруффом, Алькарас – с Тиафу, Синнер – с Кецмановичем
Даниил Медведев сыграет с Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге «Уимблдона».
Действующий чемпион Карлос Алькарас встретится с Фрэнсисом Тиафу, Янник Синнер – с Миомиром Кецмановичем.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
- Дата проведения
- 5 июля, 17.00
- Дата проведения
- 5 июля, 15.40
- Дата проведения
- 5 июля, 19.00
- Дата проведения
- 5 июля, 15.20
- Дата проведения
- 5 июля, 15.17
- Дата проведения
- 5 июля, 15.17
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30
- Дата проведения
- 5 июля, 16.30
15:30 Алькарас - Тиафо
17:30 Радукану - Саккари
19:00 Синнер - Кецманович
15:00 Паолини - Андрееску
16:30 Димитров - Монфис
18:30 Картал - Гауфф
"Где же у него кнопка?..."(с)
Удачи Саше!
Хз почему не могут ее поднимать накануне старта