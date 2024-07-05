Уимблдон. 3-й круг. Бублик играет с Полом, Медведев встретится со Штруффом, Алькарас – с Тиафу, Синнер – с Кецмановичем

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Даниил Медведев сыграет с Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге «Уимблдона».

Действующий чемпион Карлос Алькарас встретится с Фрэнсисом Тиафу, Янник Синнер – с Миомиром Кецмановичем.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Фрэнсис Тиафу (США)
3:2
Дата проведения
5 июля, 15.40
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
5 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Александр Бублик (Казахстан)
6:3|0:0
Дата проведения
5 июля, 15.20
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Фабио Фоньини (Италия)
5:4
Дата проведения
5 июля, 15.17
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США) Юго Эмбер (Франция)
5:4
Дата проведения
5 июля, 15.17
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада) Бен Шелтон (США)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча
40 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Судя по карте осадков: начало игрового дня - завтра.
+13
0
+13
Ответ Максим Пестов
Циципас конечно огорчил, вроде околотоп, но до сих пор нет ни одного четвертьфинала на УИМе...
На Уимблдоне у Степки хоть 4-й круг есть, на Юсо дела еще хуже.
+5
0
+5
Ответ Вегетарианец_
Че-то у Медведева каждый круг - новый корт. В первом круге играл на 1-м корте, во втором - на центральном корте, а теперь будет играть со Штруффом на 2-м корте.
Ничего не обычного учитывая его статус
+7
-3
+4
Ответ Olya B.
Centre Court: (корт с закрытой крышей) 15:30 Алькарас - Тиафо 17:30 Радукану - Саккари 19:00 Синнер - Кецманович
Спасибо!
+3
0
+3
ВОТ ЭТО МАТЧИ сегодня! 🎾🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🥎🍀
+3
0
+3
СЕгодня дожди целый день ожидаются.
+3
0
+3
Ответ sined2000
А Медведева почему обидели?
Вот именно, какой то Монфис и Димитров
+3
0
+3
Че-то у Медведева каждый круг - новый корт. В первом круге играл на 1-м корте, во втором - на центральном корте, а теперь будет играть со Штруффом на 2-м корте.
+6
-4
+2
Ответ Андриан Безруких
И где? Пары и время начала вижу, какие корты нет
Centre Court: (корт с закрытой крышей)
15:30 Алькарас - Тиафо
17:30 Радукану - Саккари
19:00 Синнер - Кецманович
+2
0
+2
Ответ Андриан Безруких
И где? Пары и время начала вижу, какие корты нет
Корт 1: (корт с закрытой крышей)
15:00 Паолини - Андрееску
16:30 Димитров - Монфис
18:30 Картал - Гауфф
+2
0
+2
Тяфыч, сделай красиво 💪🏿
+2
0
+2
Ответ Док Аксель
Диана удачно стартовала в матче, сделав брейк и подтвердив его на своей подаче и выигрывает 2:0 пока в первом сете. В отличие от Даши, которая пока проигрывает 0:3.
Тут ветка мужских матчей, вообще-то.
+2
0
+2
Орги Уима пошли гонять Даню по всем кортам
"Где же у него кнопка?..."(с)
+6
-4
+2
За Бублика!
Удачи Саше!
+2
-1
+1
За воина добра и света, хозяина вамосей, Фрэнсиса Тьяфу!))
+2
-1
+1
Ответ Андриан Безруких
Спасибо!
Они каждый вечер постят новость с расписанием на след день.
Хз почему не могут ее поднимать накануне старта
+2
-1
+1
Так и завтра такая же погода будет. И возможно в воскресенье.
+1
0
+1
Почему не пишут, во сколько и кто на крытых кортах играет? Кто знает?
+1
0
+1
Ответ Olya B.
Корт 1: (корт с закрытой крышей) 15:00 Паолини - Андрееску 16:30 Димитров - Монфис 18:30 Картал - Гауфф
А Медведева почему обидели?
+1
0
+1
Ответ Верховенский1990
На Уимблдоне у Степки хоть 4-й круг есть, на Юсо дела еще хуже.
Да, на ЮСО даже более странно. Стеф по идее отличный хардовик (финал АО, титул на итоговом)
+1
0
+1
Матч Шапо - Шелтон обещает быть ярким
+2
-1
+1
Циципас конечно огорчил, вроде околотоп, но до сих пор нет ни одного четвертьфинала на УИМе...
+2
-1
+1
Ответ potch66
Пишут.
И где? Пары и время начала вижу, какие корты нет
+1
0
+1
Ответ Stas Salesov
Матч Шапо - Шелтон обещает быть ярким
Шапка 3:1/3:2 давай!
+1
0
+1
Ответ Вегетарианец_
Тут ветка мужских матчей, вообще-то.
Спасибо за замечание. Виноват, ошибся окном.
+1
-1
0
Ответ Андриан Безруких
Почему не пишут, во сколько и кто на крытых кортах играет? Кто знает?
Пишут.
0
0
0
Ответ Stas Salesov
Матч Шапо - Шелтон обещает быть ярким
Шелтон-Алла на эРГэ тоже 🤹‍♂️🎇🎆 ожидали, но тут - да, думаю Шмальный матч будет
0
0
0
Ответ Nottingham Forest
согласен! но боюсь тебе придется сегодня расстроиться)
Пусть победит сильнейший😌
+1
-1
0
Ответ Stas Salesov
Матч Шапо - Шелтон обещает быть ярким
согласен! но боюсь тебе придется сегодня расстроиться)
+1
-1
0
Ответ Максим Пестов
Да, на ЮСО даже более странно. Стеф по идее отличный хардовик (финал АО, титул на итоговом)
Точно Макс
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий