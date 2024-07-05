Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»
УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на 2 матча за «волчий салют».
Организация приняла решение отстранить защитника сборной Турции после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
Игрок отстранен «за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения и использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».
Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом».
Министерство иностранных дел Германии вызывало посла Турции в Берлине из-за этого скандала. Посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции.
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Салют волка́!
В Италии римский салют законодательно не запрещен. А теперь попробуй, если получится, подумать - что будет с футболистом, который в матчах Серии А решит отметить гол зигованием?
А дисквалификация распространяется только на это Евро или и на все последующие официальные матчи под эгидой УЕФА?