Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»

УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на 2 матча за «волчий салют».

Организация приняла решение отстранить защитника сборной после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Игрок отстранен «за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения и использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом».

Министерство иностранных дел Германии вызывало посла Турции в Берлине из-за этого скандала. Посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции.

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