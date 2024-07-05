Демирал официально дисквалифицирован на 2 матча за «волчий салют»

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу происшествия Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал Футбол

УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на 2 матча за «волчий салют».

Организация приняла решение отстранить защитника сборной Турции после празднования «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

Игрок отстранен «за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения и использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом».

Министерство иностранных дел Германии вызывало посла Турции в Берлине из-за этого скандала. Посол Германии в Анкаре был вызван в МИД Турции. 

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116 комментариев
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Ответ Aibek Mak
Не понимаю этих футболистов. Играй в себе в удовольствие забил гол кайфуй зачем все эти непонятные празднования 🤦🏻‍♂️
Когда остальные учились, футболисты играли в футбол
+127
-6
+121
Не понимаю этих футболистов. Играй в себе в удовольствие забил гол кайфуй зачем все эти непонятные празднования 🤦🏻‍♂️
+126
-6
+120
правильное решение.
+112
-21
+91
Ответ Aibek Mak
Не понимаю этих футболистов. Играй в себе в удовольствие забил гол кайфуй зачем все эти непонятные празднования 🤦🏻‍♂️
Большинство спортсменов туповатые, тут еще добавляются эмоции.
+59
-4
+55
Он прекрасно знал, что это запрещено. Также как и Даку, который тоже прекрасно знал, что он орёт. И догадывались, что будут наказаны. Ничего удивительного.
+33
-2
+31
Ответ Абдулла Джумаев
Комментарий скрыт
Джуд просто сделал неприличный жест, а этот шашлычник устроил международный скандал. МИДы и послы подключились. Есть все-таки разница.
+33
-3
+30
Две руки - два матча!
+28
-4
+24
Ответ Любезный Коссутий
правильное решение.
Маловато будет
+34
-12
+22
Все по делу. А сам футболист подставил команду
+24
-4
+20
Ответ Three Days Grace
тогда нужно за все жесты дисквал выписывать, а не выборочно. Если Словакия запретит у себя тот жест, который показал Джуд - его тоже нужно на 2 матча забанить?
Ты не видишь разницу между политическим жестом и жестом Беллингема? А если зигу кто-то кидать на поле будет, тоже не надо дисквалифицировать?
+15
-1
+14
Но я тысячу раз пальцы складывал так
Сам себе кричал: «Проносило всегда!»
Непонятно, как доживал до утра
Салют волка́!
+16
-2
+14
Ответ Любезный Коссутий
правильное решение.
тогда нужно за все жесты дисквал выписывать, а не выборочно. Если Словакия запретит у себя тот жест, который показал Джуд - его тоже нужно на 2 матча забанить?
+21
-13
+8
Правильно. Националистам не место в спорте.
+10
-2
+8
Подвёл команду
+10
-2
+8
Но вряд ли его это чему то научит. Своей приверженности он не изменит. Ну дисквал и дисквал, а показать то что хотел показать уже показал и зафиксирован в интернете его выпад. Чего хотел того и добился. И сваливать всё на эмоции не прокатит. Что Даку что Демирал знали что говорят в случае с первым и что показывает в случае со вторым. Чисто на эмоциях от победы можно выкинуть какой-то нелепый поступок или комбинацию движений, но когда подобное как Даку и Демирал, то это осознанно 100%.
+7
0
+7
А можно всю сборную? И вернуть Австрию
+10
-3
+7
Ответ McRothenberg
Тогда надо дисквалифицировать и за рукопожатие, ведь в профашистских организациях тоже здороваются за руку.
что-то с логикой не очень. вскинутая рука это признак фашизма. рукопожатие - нет.
+6
0
+6
Ответ Glabr Pretor
Англичанина на 30тыс оштрафовали,а тут 🙈австрийцы мстят так ему
Ну сравнялку настройте. У Беллингема на уровне детского дурачества просто похабный жест в адрес своих каких то знакомых, а тут этот Дурималь аж МИДы нескольких стран возбудил своими пронационалистическим жестом.
+6
0
+6
2 мало...пусть теперь гордится что он Турок и воет со стороны....
+6
0
+6
Ответ Мерген Морозов
Белингему за член держаться можно а этому турку дисквалификацию за какую то ерунду дали
Не сравнивай член и приветствие профашистской организации.
+7
-2
+5
Подвел команду и себя - религиозный фанатизм зло!
+6
-3
+3
лучше бы всю сборную забанили
+3
0
+3
Очень правильное решение! И кстати!
+8
-6
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
А что, нужно разрешать жесты движений, которые не так давно теракты устраивали просто потому что в стране и в УЕФА разрешена ЛГБТ пропаганда?
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален модератором
Кто о чем, а вшивый о бане...

В Италии римский салют законодательно не запрещен. А теперь попробуй, если получится, подумать - что будет с футболистом, который в матчах Серии А решит отметить гол зигованием?
+3
-1
+2
Ответ Sedlacek
Но я тысячу раз пальцы складывал так Сам себе кричал: «Проносило всегда!» Непонятно, как доживал до утра Салют волка́!
10 минут пытался вспомнить откуда это
+2
0
+2
Сказочный волчара
+4
-2
+2
Ну и правильно.
А дисквалификация распространяется только на это Евро или и на все последующие официальные матчи под эгидой УЕФА?
+2
0
+2
Всё по заслугам!👏
+2
0
+2
А что по сербам? «Это другое»?
+4
-2
+2
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