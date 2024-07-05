Дзюба отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии. Он ищет клуб в России (Sport24)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Артем Дзюба намерен продолжить карьеру в России.

По информации Sport24, 35-летний нападающий за последние 10 дней получал предложения от клубов из Китая, Турции и Саудовской Аравии.

Как утверждает источник, Дзюба и его агент решили отказаться от вариантов из-за границы и сосредоточиться на поисках клуба в России.

Дзюба находится без команды с конца мая, когда покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта.

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71 комментарий
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В Саудовской Аравии то он кому понадобился?
Аль-Мастурбаль?
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+118
От создателей, Джикия отказал Динамо.
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Сложно отклонить то, чего нет
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Если бы у него реально были серьезные предложения, то агент бы уже контракт во всю обсуждал, а не выливал эти идиотские слухи, что Дзюба то нужен всем, но не всем достанется)
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Этого ****** в Химках увижу
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Какой клуб он ищет? Ночной? Что бы прийти и не засмеяли?
+7
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+6
Ждёт приглашения от Интер Майами‼️
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Ответ Денис Гончаров
Если бы у него реально были серьезные предложения, то агент бы уже контракт во всю обсуждал, а не выливал эти идиотские слухи, что Дзюба то нужен всем, но не всем достанется)
Это прогрев )
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Вариант один
Химки
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Да он уже столько накопил, што может долго передёргивать до чёрного дня.
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В Химки?
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В Саудовскую Аравию Дзюбе точно не надо. Там за такие дела, если не голову, то что не будь другое точно отрежут.
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Ответ Desperadoes
В Саудовской Аравии то он кому понадобился? Аль-Мастурбаль?
👍👍👍😂😂😂
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Ответ Desperadoes
Сложно отклонить то, чего нет
почему? Наоборот, легко))
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Отклонист
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Такой же "отклонитель предложений", как и Джикия. На фиг никому не нужен.
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Ответ TravenS
Забей, тут принято его ругать, а на деле он один из самых успешных нападающих у нас. Плюсики на спортс они такие))
То есть вы считаете, что условного Подольски или Чичарито, с куда более громкими именами, хочет сейчас видеть кто-то кроме совсем донских клубов? Факт в том, что Артем не бегает, и почти не играет. Кому его имя нужно?
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Твердо и четко - БроукБойз
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Ему нальзя далеко от матч тв, рукоблудить будет сложнее, разница во времени с китаем)
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Когда мечтаешь сыграть за Химки, то и не таким откажешь.
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А чего от денег Саудовской Аравии отказался? Такие деньги здесь ему бы платил разве что Зенит, но им Дзюба и даром не нужен
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Ответ TravenS
Забей, тут принято его ругать, а на деле он один из самых успешных нападающих у нас. Плюсики на спортс они такие))
Я по всей видимости не тех хвалю и ругаю, что уже 2 года рейтинг 100
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Чё, все таки Химки?)
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Ответ JohnnieWalker
Ему нальзя далеко от матч тв, рукоблудить будет сложнее, разница во времени с китаем)
не смешно.
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На пару с Джикией...Вот , беда но они и бесплатно никому не нужны, чтобы им платить з п
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Ищи ищейка!
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Приятно что спортсмены все больше начинают любить Родину
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чтобы не потеряться и задепутатить сразу после карьеры) деньги ,вроде, подкопил!)
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Вэлком ту Родина
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Какие варианты есть?! Кто окажется любителем сценок в исполнении игривого Артёмки
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