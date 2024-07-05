Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»
Марин Ле Пен прокомментировала политические заявления Килиана Мбаппе.
Ранее французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.
«Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию.
Я думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо.
Это выборы эмансипации, где французский народ хочет взять свою жизнь в свои руки и голосовать так, как ему хочется», – сказала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.
По мнению бывшего кандидата в президенты, Килиан Мбаппе относится к «тем людям, которым повезло жить хорошо, быть защищенными от небезопасности, бедности, безработицы и всего, что затрагивает и ранит наших соотечественников», и они должны «сохранять определенную сдержанность».
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Не только французам)
Кого же ещё слушать французским врачам, инженерам, аграриям, учителям, как не профессионального футболиста, прочитавшего за недолгую жизнь комиксы из серии TMNT!?
Расчехлила... что там они обычно расчехляют.
Европа потихоньку просыпается, ценности меняются