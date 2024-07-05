Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Политика Килиан Мбаппе Марин Ле Пен Футбол

Марин Ле Пен прокомментировала политические заявления Килиана Мбаппе.

Ранее французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во Франции и призвал людей к голосованию.

«Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию.

Я думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо.

Это выборы эмансипации, где французский народ хочет взять свою жизнь в свои руки и голосовать так, как ему хочется», – сказала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

По мнению бывшего кандидата в президенты, Килиан Мбаппе относится к «тем людям, которым повезло жить хорошо, быть защищенными от небезопасности, бедности, безработицы и всего, что затрагивает и ранит наших соотечественников», и они должны «сохранять определенную сдержанность».

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124 комментария
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"Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам"

Не только французам)
+142
-3
+139
миллионерам везде хорошо живется)
+69
-2
+67
Отлично сказано! Пойду пожалуй проголосую за неё на госуслугах
+67
-1
+66
Ответ Carasa
Комментарий удален модератором
Это уже не просто база, это целый генштаб
+37
-4
+33
Ответ Митя Шампанский
1 400 евро – это 133 837,16 руб.
и кого ты хотел потрясти умением умножать? это небольшие деньги, для Франции так крохи
+30
-2
+28
Ответ Николай Бойко
В Зимбабве все миллионеры, но им живётся НЕ ОЧЕНЬ))
уточню, долларовым/евровым миллионерам))
+25
0
+25
Лучше и не скажешь.
+31
-7
+24
Ответ Анатолий Дмитриевич
"Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам" Не только французам)
кхе-кхе
+29
-5
+24
Ответ Артем
миллионерам везде хорошо живется)
В Зимбабве все миллионеры, но им живётся НЕ ОЧЕНЬ))
+28
-4
+24
Ответ Анатолий Дмитриевич
"Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам" Не только французам)
Депутата Певцова я знаю, а кто такие Актеров и Футболистов?🤔
+25
-3
+22
Ответ Guillermo
Отлично сказано! Пойду пожалуй проголосую за неё на госуслугах
Во Франции же - на Ле госуслугах
+17
0
+17
Воу, воу, воу, палехче, дамочка, палехче!
Кого же ещё слушать французским врачам, инженерам, аграриям, учителям, как не профессионального футболиста, прочитавшего за недолгую жизнь комиксы из серии TMNT!?
+20
-4
+16
Ответ Артур Сергеевич
В последний раз когда в Европе проснулись правые СССР потерял 30 млн человек. Так что особо не радуйся, если мозги есть.
Вообще не понимаю в чем радость «пробуждения» Европы для обычного человека в России. От этого у него зарплату повысят, или квартиру выделят где нибудь на Лазурном берегу?
+13
-4
+9
По делу послала миллионера, мало что знающего про жизнь простых людей, но боящегося, что негров во Франции станет меньше...
+14
-5
+9
Ответ Эден Азар
1400 евро это маленькая зп, опупеть
Там гораздо больше расходы и дороже жизнь. С зп 1400 евро во Франции сможешь себе позволить примерно столько же, сколько с зп 30-40к рублей в России...
+10
-1
+9
Ответ Эден Азар
1400 евро это маленькая зп, опупеть
для европы это копейки, налоги и жильё почти все съест
+9
-1
+8
Ответ Ozz99
С каких пор правые за бедных? Под левых мимикрирует. Чего не скажешь ради голосов.
Когда левачье заполоняет страну неграми и арабами, они это ради бедных делают, конечно.
+10
-2
+8
Слониха наша! 💪

Расчехлила... что там они обычно расчехляют.

Европа потихоньку просыпается, ценности меняются
+13
-5
+8
Ответ Артем
уточню, долларовым/евровым миллионерам))
В Зимбабве тоже доллар))
+7
0
+7
В каждой стране походу есть "кандидат от народа" 😁
+6
0
+6
Говорить красиво многие политики умеют, а выполнить обещанное единицы...)
+9
-3
+6
Ответ Tollie
Слониха наша! 💪 Расчехлила... что там они обычно расчехляют. Европа потихоньку просыпается, ценности меняются
В последний раз когда в Европе проснулись правые СССР потерял 30 млн человек. Так что особо не радуйся, если мозги есть.
+15
-9
+6
Ответ Ozz99
С каких пор правые за бедных? Под левых мимикрирует. Чего не скажешь ради голосов.
А с каких пор прав малолетний миллионер, который кроме футбола в жизни ничего не видел? Профессиональные спортсмены в принципе не могут быть умными за редкими исклбчениями, с чего это они имеют право выражать какую-то точку зрения пользуясь своей популярностью?
+5
0
+5
Ответ Eduard Rastryopin
Комментарий удален модератором
В чем проявляется "неонацизм" Ле Пен? В том, что она выступает против того, чтобы коренное население Франции заменили сородичами Мбаппе?
+5
0
+5
Ответ Клименко
Миллионерша (возможно миллиардерша) послала миллионера. Как же они все беспокоятся о простых людях, аж спать не могут
Разница лишь в том, что у неё не личные миллионы, а деньги партии, которые нельзя расходовать на поршаки, виллы и поездки на Таити...
+9
-4
+5
Ответ Эден Азар
1400 евро это маленькая зп, опупеть
Всегда забавляет, как наши мамкины либералы берут зарплату в условной Франции и представляют как бы они зажили на нее в условном Саранске. Это и для российского мегаполиса скромный доход.
+9
-4
+5
Верю в здравый разум населения, которое свой выбор не делает по рекомендациям футболистов
+10
-5
+5
Ответ Russ Ivan
Разница лишь в том, что у неё не личные миллионы, а деньги партии, которые нельзя расходовать на поршаки, виллы и поездки на Таити...
Ну родилась она тоже, так то, не в бедной семье)
+4
0
+4
Мбаппе лучше бы в футбол играл, Макрон ему совсем голову засрал
+7
-3
+4
Когда проф политики рассуждают что не нужно слушать спортсменов и прочих артистов (не нужно)с всегда возникает вопрос, в чего политиков то слушать? Какие достижения у той же Ле Пен, корме удачного рождения в семье Ле Пен?
+5
-1
+4
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