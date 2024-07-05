Ле Пен о заявлениях Мбаппе: «Французы устали получать нравоучения. Тенденция миллионеров говорить людям с зарплатой 1400 евро о том, за кого голосовать, плохо воспринимается»

Марин Ле Пен прокомментировала политические заявления Килиана Мбаппе.

Ранее французский нападающий назвал «катастрофой» победу «Национального объединения» в первом туре парламентских выборов во и призвал людей к голосованию.

«Французы устали получать нравоучения и рекомендации по голосованию.

Я думаю, что господин Мбаппе – очень хороший футболист. Но эта тенденция актеров, футболистов и певцов говорить французам, за кого им голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает 1400 евро в месяц, в то время как они сами миллионеры, живущие за границей, начинает восприниматься плохо.

Это выборы эмансипации, где французский народ хочет взять свою жизнь в свои руки и голосовать так, как ему хочется», – сказала лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

По мнению бывшего кандидата в президенты, относится к «тем людям, которым повезло жить хорошо, быть защищенными от небезопасности, бедности, безработицы и всего, что затрагивает и ранит наших соотечественников», и они должны «сохранять определенную сдержанность».

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