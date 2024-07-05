«Матч ТВ» о правах на еврокубки: «Условия оказались неприемлемыми – речь о десятках миллионов евро. Знаем, чем будем заполнять сетку»
В «Матч ТВ» высказались о потере прав на показ еврокубков в России.
5 июля онлайн-кинотеатр Okko объявил, что со следующего сезона будет эксклюзивно транслировать в России еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. У «Матч ТВ» с 2020 года был контракт на показ еврокубковых турниров, он действовал до конца сезона-2023/24.
«Показ любого спортивного события связан как с интересом аудитории, так и с коммерческими затратами. Впервые УЕФА решил продать права посреднику без проведения тендера, а не напрямую, как было ранее.
Условия, на которых настаивал обладатель прав на территории России, для нас оказались неприемлемыми», – отметили в пресс-службе «Матч ТВ».
В пресс-службе отметили, что телеканал живет «в рынке» и не может позволить себе траты, которые не приблизятся к окупаемости. «Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», – добавили в «Матч ТВ».
«Но при этом новость для нас неожиданной не стала. Еще год назад мы прекрасно понимали, что такое может произойти, поскольку наши переговоры с коллегами, к сожалению, довольно быстро сошли на нет.
Мы знаем, чем будем заполнять сетку вещания, и скоро об этом расскажем», – заявили в «Матч ТВ».
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«Я же говорил вам, моё время ещё вернётся!»
Это отсутствие криков в моменте по поводу и без повода (Пикфорд - сейв всего чемпионата!!),это и полная неподготовленность к матчу и ляпы Черданцева,это и псевдокомментаторы Журавель и Шнякин. Это утренние ведущие с массой грамматических и фонетических ошибок.
Будем честными - матч ТВ держался на чемпионате России и лиге чемпионов.
Если за вторым какая-то платформа заберет и первое - этот канал нужно закрыть.
Интересно, какие траты "Матча" были близки к окупаемости?
Если бы Зенит играл в ЛЧ то вообще всё по другому было бы.