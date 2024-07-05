«Матч ТВ» о правах на еврокубки: «Условия оказались неприемлемыми – речь о десятках миллионов евро. Знаем, чем будем заполнять сетку»

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В «Матч ТВ» высказались о потере прав на показ еврокубков в России.

5 июля онлайн-кинотеатр Okko объявил, что со следующего сезона будет эксклюзивно транслировать в России еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. У «Матч ТВ» с 2020 года был контракт на показ еврокубковых турниров, он действовал до конца сезона-2023/24.

«Показ любого спортивного события связан как с интересом аудитории, так и с коммерческими затратами. Впервые УЕФА решил продать права посреднику без проведения тендера, а не напрямую, как было ранее.

Условия, на которых настаивал обладатель прав на территории России, для нас оказались неприемлемыми», – отметили в пресс-службе «Матч ТВ».

В пресс-службе отметили, что телеканал живет «в рынке» и не может позволить себе траты, которые не приблизятся к окупаемости. «Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», – добавили в «Матч ТВ».

«Но при этом новость для нас неожиданной не стала. Еще год назад мы прекрасно понимали, что такое может произойти, поскольку наши переговоры с коллегами, к сожалению, довольно быстро сошли на нет.

Мы знаем, чем будем заполнять сетку вещания, и скоро об этом расскажем», – заявили в «Матч ТВ».

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128 комментариев
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Режиссер, который ставил кассеты Сигала на России-2 такой:
«Я же говорил вам, моё время ещё вернётся!»
+200
-4
+196
Ответ ansdv
Режиссер, который ставил кассеты Сигала на России-2 такой: «Я же говорил вам, моё время ещё вернётся!»
И куда же вас это привело? Снова ко мне (с)
+74
-4
+70
Политотой, чем же ещё
+77
-8
+69
Мы тоже знаем - дартс, боулинг, перетягивание каната, катание булыжников по скользкому полу со швабрами, и конечно же так любимый Матч ТВ бесконечный мордобой всех видов. И всë это в сопровождении полуголых и полуграмотных девиц из Дом -2.
+51
-4
+47
По мне так матч ТВ изжил себя полностью. Если раньше ты включал НТВ,ты получал УРОВЕНЬ. Это и 8-16 после матча и обзоры лиги чемпионов и само комментирование Уткина и Розанова.
Это отсутствие криков в моменте по поводу и без повода (Пикфорд - сейв всего чемпионата!!),это и полная неподготовленность к матчу и ляпы Черданцева,это и псевдокомментаторы Журавель и Шнякин. Это утренние ведущие с массой грамматических и фонетических ошибок.
Будем честными - матч ТВ держался на чемпионате России и лиге чемпионов.
Если за вторым какая-то платформа заберет и первое - этот канал нужно закрыть.
+35
-6
+29
Найдут Сигала (где он вообще?), начнут с ним сериалы снимать
+23
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+21
Отстойный канал с отстойными комментаторами сколько лет нам лил в уши что они лучшие. Это и дальше продолжится даже если они вообще прекратят показывать всё соревнования.
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+16
Делают хорошую мину при плохой игре, так это называется?!
+11
-1
+10
Без сарказма говорю - лучше заполнить сетку Пердивом и хоккеем с мячом. А кто хочет Еврокубки - можно спокойно по платной подписке
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Ван Дамм и Сигал ваш выход!
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+9
Повторами игр БРИКС
+11
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+8
На телеке сиотрел только матч тв иногда, теперь можно продовать его.
+8
-1
+7
Нет сомнений, если бы Зенит играл в ЛЧ то права бы купили
+8
-2
+6
"В пресс-службе отметили, что телеканал живет «в рынке» и не может позволить себе траты, которые не приблизятся к окупаемости"

Интересно, какие траты "Матча" были близки к окупаемости?
+6
-1
+5
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мы тоже знаем - дартс, боулинг, перетягивание каната, катание булыжников по скользкому полу со швабрами, и конечно же так любимый Матч ТВ бесконечный мордобой всех видов. И всë это в сопровождении полуголых и полуграмотных девиц из Дом -2.
И чем дартс плох?
+7
-2
+5
Ответ darby crash
И чем дартс плох?
Это на любителя. Если кто-то готов смотреть его вместо футбола, это его выбор.
+5
-1
+4
Мы тоже знаем, правда, Стивен?
+5
-2
+3
Прощай, матч тв
+4
-1
+3
С возвращением, Стивен Сигал
+5
-2
+3
Ответ Орарайма
Нет сомнений, если бы Зенит играл в ЛЧ то права бы купили
Если бы Зенит играл в ЛЧ..

Если бы Зенит играл в ЛЧ то вообще всё по другому было бы.
+2
0
+2
Если потеряют Италию и Германию то тогда точно матчу конец будет.
+2
0
+2
Странные люди, стебутся, радуются, что МатчТВ не будет транслировать ЛЧ. Только чему радуются, что теперь платить придётся за просмотр ЛЧ. Мне вот совсем не вперлось смотреть ЛЧ в 1.00 ночи (живу на Урале), да ещё и приплачивать Сберу за недосып, так как в 6.00 утра вставать на работу. Да я и по МатчТВ редко смотрел ЛЧ в 1.00 ночи. Но платить за такое удовольствие, нет спасибо. Кстати, вот смотрю когда футбол, вообще по барабану кто комментирует, звук убавил, смотрю картинку, а за кадром, кто-то о чём то говорит, хоть Генич, хоть Черданцев, хоть Журавель, хоть Нагучев. Мне это вообще нисколько не мешает.
+2
0
+2
RIP матч тв
+3
-1
+2
Ответ Orbit s saxarom
По мне так матч ТВ изжил себя полностью. Если раньше ты включал НТВ,ты получал УРОВЕНЬ. Это и 8-16 после матча и обзоры лиги чемпионов и само комментирование Уткина и Розанова. Это отсутствие криков в моменте по поводу и без повода (Пикфорд - сейв всего чемпионата!!),это и полная неподготовленность к матчу и ляпы Черданцева,это и псевдокомментаторы Журавель и Шнякин. Это утренние ведущие с массой грамматических и фонетических ошибок. Будем честными - матч ТВ держался на чемпионате России и лиге чемпионов. Если за вторым какая-то платформа заберет и первое - этот канал нужно закрыть.
Комментаторы на Матче почувствовали себя звездами и шутниками. В каждом матче коламбурят.
+5
-3
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мы тоже знаем - дартс, боулинг, перетягивание каната, катание булыжников по скользкому полу со швабрами, и конечно же так любимый Матч ТВ бесконечный мордобой всех видов. И всë это в сопровождении полуголых и полуграмотных девиц из Дом -2.
А минусы будут?
+1
0
+1
Русское espn говорили они 🤡
+2
-1
+1
Фильмами с участием Сигала и Депардье, спортивными репортажами с участием Монсона, играми Брикс и многочасовыми беседами об участии и достижениях российских хоккеистов в исполнении лучшего тренера современности Романа Ротенберга и т.п.👌
+3
-2
+1
Стивен Сигал «В каком же ты отчаянии, брат, раз обратился ко мне.»
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Это на любителя. Если кто-то готов смотреть его вместо футбола, это его выбор.
И желательно платно.
+1
0
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Газпром все деньги на Зенит спустил 😏😏😏
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