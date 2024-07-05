«Матч ТВ» о правах на еврокубки: «Условия оказались неприемлемыми – речь о десятках миллионов евро. Знаем, чем будем заполнять сетку»

В «Матч ТВ» высказались о потере прав на показ еврокубков в России.

5 июля онлайн-кинотеатр Okko объявил, что со следующего сезона будет эксклюзивно транслировать в России еврокубки, в том числе Лигу чемпионов, и Лигу конференций. У «Матч ТВ» с 2020 года был контракт на показ еврокубковых турниров, он действовал до конца сезона-2023/24.

«Показ любого спортивного события связан как с интересом аудитории, так и с коммерческими затратами. Впервые УЕФА решил продать права посреднику без проведения тендера, а не напрямую, как было ранее.

Условия, на которых настаивал обладатель прав на территории России, для нас оказались неприемлемыми», – отметили в пресс-службе «Матч ТВ».

В пресс-службе отметили, что телеканал живет «в рынке» и не может позволить себе траты, которые не приблизятся к окупаемости. «Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», – добавили в «Матч ТВ».

«Но при этом новость для нас неожиданной не стала. Еще год назад мы прекрасно понимали, что такое может произойти, поскольку наши переговоры с коллегами, к сожалению, довольно быстро сошли на нет.

Мы знаем, чем будем заполнять сетку вещания, и скоро об этом расскажем», – заявили в « ».

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