Евро-2024. 1/4 финала. Германия против Испании, Франция сыграет с Португалией

В Германии пройдут матчи 1/4 финала Евро-2024.

В пятницу сборная сыграет с Испанией, – с Португалией.

В субботу будет противостоять , встретятся с Турцией.

Евро-2024

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

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