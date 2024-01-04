Евро-2024. 1/4 финала. Германия против Испании, Франция сыграет с Португалией

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В Германии пройдут матчи 1/4 финала Евро-2024.

В пятницу сборная Германии сыграет с Испанией, Франция – с Португалией.  

В субботу Англия будет противостоять Швейцарии, Нидерланды встретятся с Турцией. 

Евро-2024

1/4 финала

Испания – Германия
Дата проведения
5 июля, 19.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Португалия – Франция
Дата проведения
5 июля, 22.00, «Фолькспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Англия – Швейцария
Дата проведения
6 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нидерланды – Турция
Дата проведения
6 июля, 22.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Сборная Португалии по футболу
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66 комментариев
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МПХ-арена - интересное название.
+5
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+4
Настоящее ЕВРО началось !🔥
+4
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+4
Ответ Иван Новиков
В матчах недружественных стран болеть не за кого.
Опять в комментариях жертвы телевизора
+4
0
+4
Всех с пятницей и возобновлением европейского футбола! Надеюсь команды порадуют нас своими матчами. У Испании с 1930 года традиция: В плей-офф против команды-хозяйки они всегда проигрывают.
+9
-5
+4
Наконец то футбол подъехал ( тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить )
В Германию не верю от слова совсем. Испания 2:0
Франция - Португалия изначально ставил на Францию, но по-моему там мысли о другом, плюс это интервью черепашки подольет масло в огонь. Мне кажется у французов проблема в раздевалки.
Поэтому проход Португалии.
+4
-1
+3
Ответ Kuryanin
МПХ-арена - интересное название.
МПХ-я так чувствую)
+2
0
+2
Надеюсь, что фраза, лучшие матчи на Евро ещё впереди, наконец то сбудется сегодня.
+2
0
+2
Ответ МБ14
Ну что сегодня досрочный финал Испания - Германия. Жаль, что две сильнейшие команды турнира встречаются так рано.
По твоей логике должно быть жалко, что Нидерланды - Турция встречаются так поздно?
+2
0
+2
за Испанию однозначно. Вот мучаюсь насчёт Франции Португалии. и все же за Португалию, пусть легенда роналду ещё сыграет.
+3
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+1
Ответ Prokuror Prokurorov
Всех с пятницей и возобновлением европейского футбола! Надеюсь команды порадуют нас своими матчами. У Испании с 1930 года традиция: В плей-офф против команды-хозяйки они всегда проигрывают.
Ужасная конечно традиция, надеюсь сегодня она прервется.
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Ответ Ксюша Каблукова
У русских другие братушки)) Нерусский что ли?))
на четверть русский, на четверть португальский, на четверть немецкий
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Испания 🇪🇸 - Германия 🇩🇪 - будет осторожный матч, никто не побежит вперёд сломя голову, скорее всего исход решит один гол и не факт что в основное время.
Франция 🇫🇷 - Португалия 🇵🇹 - Дешам за 34 матча в качестве тренера сборной, на играх ЧМ и ЧЕ в основное время проиграл только два матча, тут скорее всего минимальная победа Франции.
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Пепе на 7 лет старше отца Ямаля.. вот это поворот!
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Ответ Утя Ваткин
Ждём полыхание хейтеров Англии когда британцы пройдут в полуфинал. Удачи родоначальникам футбола.
Да не пройдут они)) Они слишком тупы))
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Ответ Ксюша Каблукова
А разве у Франции на поле не проблема?)) Когда "суперзвезда" не может даже в створ ворот попасть)))
Ожидаю, что Мбаппе уничтожит Канселу с Пепе за счёт скорости и открываний. Да и Далота, думаю, тоже, если Мартинес предпочтет более оборонительного защитника под Мбаппе. Там еще и Тео сумасшедший. К тому же французы очень организованы в обороне, мало пространства оставляют, а португальцы слабо выглядят при таких условиях. Так что ставлю на французов. Но не хотел бы видеть их в финале, надеюсь на победителя пары Испания-Германия.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Держи, чего уж там..💵💶💷💰
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За Португалию!!!
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Блин, был бы брат дома, я бы попросила, просто он уже на работе.
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Ответ Russ Ivan
Редко бывает, что топовые команды показывают классный футбол на стадиях вылета, в основном в середине катают, ожидая чужой ошибки... Ну, за испанскую Сангрию 🍷🍾 португальский Портвейн 🍷🍾 швейцарский Шнапс 🍷🍾 и голландский Женевер 🍷🍾
Немецкий шнапс не нравится?
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Ответ joseph.kowalsky
Думаете, что в 1/4 они будут играть в полсилы? Что за предрассудки? Какая разница на какой стадии смотреть атакующий футбол?
Думаю, что одна из них вылетит.)
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Ответ Prokuror Prokurorov
Всех с пятницей и возобновлением европейского футбола! Надеюсь команды порадуют нас своими матчами. У Испании с 1930 года традиция: В плей-офф против команды-хозяйки они всегда проигрывают.
Проверенный факт?
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Редко бывает, что топовые команды показывают классный футбол на стадиях вылета, в основном в середине катают, ожидая чужой ошибки...
Ну, за испанскую Сангрию 🍷🍾 португальский Портвейн 🍷🍾 швейцарский Шнапс 🍷🍾 и голландский Женевер 🍷🍾
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Пожелаем командам с Пиренейского полуострова побед, так как у их соперников есть более насущные политические вопросы ….
Пусть не отвлекаются
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Франция-португалия на евро-2000 - великий матч (в котором дешам играл в том числе), хотя про оригинальный триллер 1984 года между этими же командами тоже неоднократно слышал такие же слова. Помню, в детстве пересматривал его миллион раз, так как отец на видеокассету записал) сейчас, к сожалению, ни за одну сборных особо не хочется болеть, но хотелось бы такой же уровень футбола, как и 24 года назад, хотя бы отдаленно
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Комментарий удален модератором
Как раз на выходные матчи, можно будет выспаться потом нормально 😁
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Ну что сегодня досрочный финал Испания - Германия. Жаль, что две сильнейшие команды турнира встречаются так рано.
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Рановато Испания - Германия... В финале бы..
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