Евро-2024. 1/4 финала. Германия против Испании, Франция сыграет с Португалией
В Германии пройдут матчи 1/4 финала Евро-2024.
В пятницу сборная Германии сыграет с Испанией, Франция – с Португалией.
В субботу Англия будет противостоять Швейцарии, Нидерланды встретятся с Турцией.
Евро-2024
1/4 финала
- Дата проведения
- 5 июля, 19.00, «МХП-Арена»
- Дата проведения
- 5 июля, 22.00, «Фолькспаркштадион»
- Дата проведения
- 6 июля, 19.00, «Меркур Шпиль-Арена»
- Дата проведения
- 6 июля, 22.00, «Олимпияштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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В Германию не верю от слова совсем. Испания 2:0
Франция - Португалия изначально ставил на Францию, но по-моему там мысли о другом, плюс это интервью черепашки подольет масло в огонь. Мне кажется у французов проблема в раздевалки.
Поэтому проход Португалии.
Франция 🇫🇷 - Португалия 🇵🇹 - Дешам за 34 матча в качестве тренера сборной, на играх ЧМ и ЧЕ в основное время проиграл только два матча, тут скорее всего минимальная победа Франции.
Ну, за испанскую Сангрию 🍷🍾 португальский Портвейн 🍷🍾 швейцарский Шнапс 🍷🍾 и голландский Женевер 🍷🍾
Пусть не отвлекаются