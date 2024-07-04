Переговоры о закрытой РПЛ, УЕФА расследует «волчий салют» Демирала, победы Медведева, Хачанова и Джоковича, у «Спартака» 70 млн евро на трансферы, Тарасенко в «Детройте» и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1.  Клубы РПЛ вместе с РФС обсудили закрытую лигу, как в Северной Америке. Глава ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что закрывать Премьер-лигу нельзя.

2. Очередной скандал на Евро: Мерих Демирал показал жест националистов «волчий салют» после победы над Австрией. Австрийский журналист Михаэль Бонвалот осудил турецкого игрока, призвав УЕФА к действию за демонстрацию «жеста фашистских «Серых волков». Недовольны поступком Демирала и в Германии, однако сам футболист, похоже, не видит ничего криминального в своем жесте, более того, его поддерживают на родине: «Мы не ожидаем, что те, кто одобряют пропаганду ЛГБТ*, поймут турок». МИД Турции назвало реакцию властей Германии «ксенофобской» и вызвало немецкого посла. УЕФА тем временем начал расследование.

3. Даниил Медведев обыграл Александра Мюллера (это его 30-я победа в сезоне) и вышел в 3-й круг «Уимблдона»Карен Хачанов прошел Аслана Карацева на отказе в 1-м круге, также во 2-й круг пробились Джокович, Зверев и Циципас.

У девушек 1-й круг преодолели Самсонова, Калинская, Аванесян, Швентек и Рыбакина, а Осака, Павлюченкова и Эрика Андреева выбыли во 2-м круге.

4. У «Спартака» есть от 50 до 70 млн евро на трансферы в это межсезонье – по крайней мере такие данные у Германа Ткаченко. Красно-белые хотят подписать вингера сборной Турции Керема Актюркоглу, но игрок в Россию пока не рвется. Возможно, его бы убедил щедрый контракт – ради этого в «Спартак» приехал Манфред Угальде, если верить его агенту, который, впрочем, позже заявил, что его не так поняли.

5. Владимир Тарасенко подписал контракт с «Детройтом» на 2 года. Кэпхит – 4,75 млн долларов.

6. В стартовом матче BetBoom Братского Кубка «Динамо» проиграло «Партизану», ведя 2:0 к 88-й минуте.

7. МОК допустил российского пловца Евгения Сомова до Олимпиады-2024 в Париже. Допуск также получил дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, однако в ФДР заявили, что спортсмен отказался от участия.

8. Финал ЧМ-2030 пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

9. «Лейкерс» и Леброн Джеймс согласовали 2-летний максимальный контракт на 104 млн долларов.

10. WhoScored назвал Месси лучшим игроком группового этапа Кубка Америки. Однако ни Лео, ни кто-либо из сборной Бразилии не попали в символическую сборную по версии Globo.

11. Тренеру молодежной сборной России по борьбе Алишери Исматзоде предъявлено обвинение в содействии терроризму.

12. Ирина Винер призвала предоставить чемпионам Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний.

13. «Манчестер Юнайтед» сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды.

14. Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро.

15. Новак Джокович рассказал, что хочет выучить русский язык.

Цитаты дня

Велогонщик Яковлев о переезде в Израиль: «Гоняться в России и Беларуси – это мало. Я не понимаю людей, которым этого достаточно»

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* Запрещенная в России экстремистская организация.

21 комментарий
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Марк Кавендиш, величайший, по мнению многих экспертов, спринтер всех времён одержал вчера рекордную 35ю победу на этапах Тур де Франс.

Но зачем про это писать? Тем более на "спортивном" портале...
+22
-2
+20
Ответ Retimus
Марк Кавендиш, величайший, по мнению многих экспертов, спринтер всех времён одержал вчера рекордную 35ю победу на этапах Тур де Франс. Но зачем про это писать? Тем более на "спортивном" портале...
после Армстронга верить велогонщикам - такое себе...
+18
-3
+15
Тур де Франс.

Марк Кэвендиш выиграл 5-й этап многодневки. Это рекордная 35-я победа на этапах Тура, в котором он принимает участие в 15-й раз.

В генеральной классификации без изменений: Погачар, Эвенпул (+45’’), Виньегор (+50’’), Айюсо (+1’10’’) и Роглич (+1’14’’).
+5
-2
+3
Я за то чтобы становились чемпионами БРИКС без состязательной практики
+2
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70 лямов на трансферы??!! Даже в сытые годы такого не было. Про щас вообще не говорю.
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Ответ Владимир
Как долго мы будем игнорировать, что матч тв не покажет 2 четвертьфинала?
Оформляешь подписку СберПрайм за 1 рубль на 3 месяца и не паришься.
+1
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Ответ Николай Викторо
70 лямов на трансферы??!! Даже в сытые годы такого не было. Про щас вообще не говорю.
70 лямов на внутренний чемпионат без еврокубков, который мало кому интересен даже у нас. Не ну а как ещё нагнуть Акрон, Динамо из Махачкалы и Пари НН
+1
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В очередной раз при обновлении приложения, отвалился матч-центр на главной странице.
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Может стоит ещё наказать тех кто поставил вакхабита тренером молодежной сборной России по борьбе?
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Блин, какие турки умнички))) А эти все ноют))
Запретите пропаганду русофобии, а потом дела заводить будете.
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Тот момент, когда ты настолько выжал из волчьего салюта максимум, что для новости об избиении болельщика стюардами места не нашлось
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Динамо не проиграло Партизану, там счет был 2-2.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Если Рпл сделают закрытой думаю у многих отпадет желание смотреть на этот чемпионат , сначала убили Кубок теперь добьют и лигу
Если её не закроют, так и будут клубы региональные бюджеты осваивать.
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Ответ Гекдениз Кардениз
Если Рпл сделают закрытой думаю у многих отпадет желание смотреть на этот чемпионат , сначала убили Кубок теперь добьют и лигу
А вы своих туда гоните с радостью)) Тьфу.
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Ответ Владимир
Как долго мы будем игнорировать, что матч тв не покажет 2 четвертьфинала?
2 Матч 2 ОККО, в чем проблема?
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Ответ Трент Резнор
Может стоит ещё наказать тех кто поставил вакхабита тренером молодежной сборной России по борьбе?
Ты что-то против или за имеешь насчет этого?))
У нас не разрешено это))
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