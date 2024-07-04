Переговоры о закрытой РПЛ, УЕФА расследует «волчий салют» Демирала, победы Медведева, Хачанова и Джоковича, у «Спартака» 70 млн евро на трансферы, Тарасенко в «Детройте» и другие новости

1. Клубы РПЛ вместе с РФС обсудили закрытую лигу, как в Северной Америке. Глава ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что закрывать Премьер-лигу нельзя.

2. Очередной скандал на Евро: Мерих Демирал показал жест националистов «волчий салют» после победы над Австрией. Австрийский журналист Михаэль Бонвалот осудил турецкого игрока, призвав УЕФА к действию за демонстрацию «жеста фашистских «Серых волков». Недовольны поступком Демирала и в Германии, однако сам футболист, похоже, не видит ничего криминального в своем жесте, более того, его поддерживают на родине: «Мы не ожидаем, что те, кто одобряют пропаганду ЛГБТ*, поймут турок». МИД Турции назвало реакцию властей Германии «ксенофобской» и вызвало немецкого посла. УЕФА тем временем начал расследование.

3. Даниил Медведев обыграл Александра Мюллера (это его 30-я победа в сезоне) и вышел в 3-й круг «Уимблдона». Карен Хачанов прошел Аслана Карацева на отказе в 1-м круге, также во 2-й круг пробились Джокович, Зверев и Циципас.

У девушек 1-й круг преодолели Самсонова, Калинская, Аванесян, Швентек и Рыбакина, а Осака, Павлюченкова и Эрика Андреева выбыли во 2-м круге.

4. У «Спартака» есть от 50 до 70 млн евро на трансферы в это межсезонье – по крайней мере такие данные у Германа Ткаченко. Красно-белые хотят подписать вингера сборной Турции Керема Актюркоглу, но игрок в Россию пока не рвется. Возможно, его бы убедил щедрый контракт – ради этого в «Спартак» приехал Манфред Угальде, если верить его агенту, который, впрочем, позже заявил, что его не так поняли.

5. Владимир Тарасенко подписал контракт с «Детройтом» на 2 года. Кэпхит – 4,75 млн долларов.

6. В стартовом матче BetBoom Братского Кубка «Динамо» проиграло «Партизану», ведя 2:0 к 88-й минуте.

7. МОК допустил российского пловца Евгения Сомова до Олимпиады-2024 в Париже. Допуск также получил дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, однако в ФДР заявили, что спортсмен отказался от участия.

8. Финал ЧМ-2030 пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

9. «Лейкерс» и Леброн Джеймс согласовали 2-летний максимальный контракт на 104 млн долларов.

10. WhoScored назвал Месси лучшим игроком группового этапа Кубка Америки. Однако ни Лео, ни кто-либо из сборной Бразилии не попали в символическую сборную по версии Globo.

11. Тренеру молодежной сборной России по борьбе Алишери Исматзоде предъявлено обвинение в содействии терроризму.

12. Ирина Винер призвала предоставить чемпионам Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний.

13. «Манчестер Юнайтед» сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды.

14. Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро.

15. Новак Джокович рассказал, что хочет выучить русский язык.

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* Запрещенная в России экстремистская организация.